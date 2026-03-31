Datavault AI y Coppercore Inc. anuncian la tokenización de recursos de cobre de alta ley en Coppercoin

Tokenización de recursos de cobre de alta ley - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Pensilvania, 31 de marzo de 2026.-

Una emisión inicial de 100 millones de dólares en Coppercoin™ establecerá el estándar del sector en cobre tokenizado

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), líder en tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real (RWA), y Coppercore Inc. ("Coppercore") anunciaron hoy el cierre de un acuerdo definitivo para digitalizar y tokenizar importantes recursos de cobre.



La transacción permite a Datavault AI desplegar su plataforma patentada de tokenización blockchain IDE, DataScore y DataValue para crear tókenes digitales Coppercoin™ que representan participaciones de propiedad prorrateadas en los recursos subyacentes en el subsuelo. El programa inicial tiene como objetivo la emisión de 100 millones de dólares o más en tókenes digitales de cobre.



Los tókenes Coppercoin™ están estructurados de tal manera que cada token corresponde a cinco libras de recursos subyacentes de cobre de alta ley, con precios directamente vinculados al índice de referencia de cobre de COMEX sobre una base por libra.



Este mecanismo proporciona propiedad digital fraccionada, transparente y líquida, al tiempo que alinea los rendimientos de los inversores con la dinámica del mercado físico del cobre y el potencial de producción futura. El programa inicial de 100 millones de dólares está previsto para lanzarse a finales del segundo trimestre natural de este año, haciendo accesible el cobre tokenizado a inversores globales las 24 horas del día.



Coppercoin™ introduce una nueva clase de activo digital que ofrece eficiencias de mercado y oportunidades, incluyendo la mejora de procesos y la futura producción de productos industriales de cobre como concentrado de Cu, cemento de Cu y cobre refinado de Cu ("cátodos").



El cobre es el metal fundamental que impulsa la transición energética global, la infraestructura de IA, la electrificación, los sistemas de energía renovable y la descarbonización. Se prevé que la demanda global de cobre aumente de forma significativa: un 24 % para 2035 (Wood Mackenzie) y hasta un 50 % para 2040 (S&P Global), impulsada por los centros de datos de IA, la electrificación y la expansión energética global, mientras que las limitaciones de suministro amenazan con generar déficits importantes. Los mercados tradicionales de cobre (principalmente negociados en la London Metal Exchange (LME) y en Commodities Exchange Inc. (COMEX)) siguen siendo complejos y menos accesibles para muchos inversores en todo el mundo. Coppercoin™ cambia esto al ofrecer propiedad digital transparente, fraccionada y líquida —negociable 24/7— proporcionando a los inversores globales una forma sencilla y conforme de participar en la oportunidad del mercado del cobre.



Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, declaró: "El acuerdo de hoy con Coppercore representa un hito importante en nuestra estrategia global de tokenización de RWA. Al tokenizar recursos de cobre, estamos ofreciendo a los inversores propiedad digital líquida, verificable y de nivel institucional, al tiempo que apoyamos directamente la cadena de suministro de minerales críticos que impulsa la IA, la electrificación y la transición energética. Esta asociación valida nuestra plataforma patentada como la infraestructura de referencia para la tokenización conforme de recursos naturales estratégicos".



Antonio Treminio, CEO de Coppercore Inc., añadió: "Asociarnos con Datavault AI permite a Coppercore, como empresa minera de cobre orientada a la exploración, desarrollo y producción, acelerar la creación de valor a partir de nuestros activos de cobre y plata de alta ley mediante una estructura moderna basada en blockchain. Coppercoin™ proporciona una vía digital conforme, disponible 24/7, para que los inversores de todo el mundo posean y negocien exposición al cobre, capturando el potencial de producción a medida que avanzamos hacia la producción comercial".



Los activos tokenizados aprovecharán la tecnología propietaria de contratos inteligentes de Datavault AI para una propiedad verificable, valoración impulsada por IA y derechos de participación en ingresos futuros vinculados a la producción comercial de cobre. Esta transacción refuerza aún más el liderazgo de Datavault AI en la tokenización de recursos naturales estratégicos y establece Coppercoin™ como el estándar de referencia para activos minerales digitales líquidos y conformes.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) es un pionero en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian para transmisión inalámbrica espacial y multicanal de sonido de alta definición, incluyendo propiedad intelectual que abarca sincronización, temporización de audio y cancelación de interferencias multicanal.



La división de Ciencias de Datos aprovecha la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para permitir la percepción de datos experienciales, la valoración y la monetización segura. La plataforma presta servicio a múltiples industrias, incluyendo deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.



Information Data Exchange (IDE) permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es totalmente personalizable e incluye automatización mediante IA y aprendizaje automático, integración de terceros, analítica detallada, automatización de marketing y monitorización publicitaria.



La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en https://datavaultsite.com.



Sobre Coppercore Inc.

Coppercore Inc. es una empresa minera de cobre orientada a la exploración, desarrollo y producción, centrada en el avance de recursos de cobre y plata de alta ley hacia la producción comercial. www.coppercore.co







Contacto

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251



