Datavault AI desarrolla una tecnología patentada de calificación por IA a nivel global con Fintech.TV

Datavault AI desarrolla una tecnología de calificación por IA - Datavault AI Inc.

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Presentación de detección de contenidos por IA, medidor de sesgo en tiempo real y sondeos interactivos revolucionarios impulsados por ADIO

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), líder en valoración, monetización, acreditación y tecnologías de interacción digital basadas en IA, anunció hoy una integración transformadora de su sistema patentado de detección, identificación y calificación de contenidos (Publicación de Patente de EE. UU. 2019/0082224 A1) con Fintech.TV, la principal plataforma bajo demanda de noticias sobre fintech e IA. Esta colaboración aprovecha las innovaciones propietarias de Datavault AI para mejorar la participación de los espectadores y promover unos medios justos y equilibrados mediante una revolucionaria computación de alto rendimiento y un medidor de sesgo en tiempo real, así como una utilidad de sondeos interactivos activada a través de la tecnología patentada Inaudible Tone de Datavault AI, conocida como ADIO.



Vince Molinari, CEO de Fintech.TV, declaró: "Fintech TV es conocida por explorar tecnología de vanguardia en la intersección entre finanzas, medios y datos. A medida que nos preparamos para el lanzamiento de nuestro streaming en directo 24/7, estamos entusiasmados por probar las herramientas de Datavault AI dentro de una programación específica para evaluar su impacto potencial en la percepción del espectador, la participación y la cobertura equilibrada". Añadió además: "A medida que damos el salto cuántico hacia Web 3.0 y la integración de la IA redefine los modelos de negocio, la asociación con Datavault sitúa a ambas compañías en posiciones de liderazgo para monetizar y crear nuevas fuentes de ingresos en medios y entretenimiento mediante la integración de estas tecnologías patentadas. Juntas, estamos abordando el mercado global fintech, que fue de aproximadamente entre 340.000 y 395.000 millones de dólares en 2024-2025, con proyecciones de Forbes Business que indican que el mercado superará el billón de dólares a comienzos de la década de 2030. Nuestras soluciones conjuntas se perfeccionarán aquí en Fintech.TV y Datavault AI las llevará posteriormente al mercado en general. Estos nuevos sistemas ofrecen oportunidades de monetización altamente automatizadas, con márgenes elevados e innovadoras. La tecnología de Datavault AI tiene una escalabilidad impresionante".



La integración introduce un medidor de sesgo patentado que analiza contenidos mediáticos en tiempo real, midiendo posibles sesgos y proporcionando a los espectadores señales visuales —como indicadores codificados por colores o gráficos superpuestos— para destacar la cobertura equilibrada frente a perspectivas sesgadas. Esta herramienta garantiza transparencia en la difusión de noticias y permite a las audiencias tomar decisiones informadas en entornos fintech en rápida evolución, incluidos los recientes desarrollos en legislación sobre blockchain, recompensas de stablecoins y tendencias del mercado cripto cubiertas en los últimos contenidos de Fintech TV. Al enviar estos datos a Data Vault, la plataforma patentada de tokenización, también es posible crear registros permanentes de los resultados del medidor de sesgo que pueden indexar, puntuar y valorar ese contenido mediante procesos automatizados, en el edge y ciberseguros.



Como complemento al medidor de sesgo, la tecnología patentada ADIO Inaudible Tones de Datavault AI permite sondeos e interacción sin fricciones. Integradas en las emisiones de Fintech TV, estas señales de audio inaudibles activan respuestas rápidas móviles en los dispositivos de los espectadores, lo que permite realizar encuestas en tiempo real, recopilar comentarios y fomentar la participación sin interrumpir la experiencia de visualización. Esto impulsa una mayor implicación de la audiencia, como la votación sobre temas fintech o el acceso a datos complementarios, al tiempo que desbloquea nuevas oportunidades de monetización a través de publicidad dirigida y conocimientos de datos impulsados por IA.



"Al combinar nuestro sistema patentado de calificación de contenidos con Data Vault y ADIO, estamos revolucionando la forma en que se consumen y verifican las noticias", afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Esta integración con Fintech TV no solo promueve una información justa y equilibrada, sino que también activa interacciones dinámicas que conectan a los espectadores con el contenido de formas sin precedentes. Estas innovaciones, totalmente patentadas por Datavault AI, establecen un nuevo estándar de IA responsable en los medios, garantizando integridad y participación en una era de flujo informativo acelerado. Necesitamos herramientas para combatir la desinformación, la propaganda y el sesgo en la mayor medida posible, y estamos orgullosos de nuestro trabajo con Fintech.TV; nuestros equipos en crecimiento están centrados en esta iniciativa, que tiene un gran potencial y presenta una solución genuinamente necesaria que podría cambiar las cosas para mejor, especialmente en el ámbito informativo".



Estos avances se basan en la experiencia de Datavault AI en la gestión de datos Web 3.0 y se alinean con sus recientes expansiones en redes de edge AI y asociaciones en sectores como deportes, entretenimiento y finanzas. El medidor de sesgo impulsado por IA y los sondeos habilitados por ADIO se lanzarán en la temporada piloto de programación de Fintech TV, que se desarrollará de enero a abril, con planes de una implementación más amplia para mejorar el discurso fintech global, la audiencia y la interacción. La tecnología ADIO se integrará en la segunda mitad de la temporada piloto.



Acerca de Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) lidera las experiencias de datos, la valoración y la monetización impulsadas por IA en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones colaborativas de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian para sonido HD inalámbrico espacial y multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para la percepción de datos experienciales, la valoración y la monetización segura en sectores como deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud y energía. Information Data Exchange (IDE) permite gemelos digitales y licencias NIL seguras, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico personalizable de Datavault AI ofrece automatización de IA/ML, integración con terceros, analítica, automatización de marketing y monitorización publicitaria. Con sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.



Acerca de Fintech.TV

FINTECH.TV es una plataforma global de medios pionera que ofrece las últimas noticias y perspectivas sobre finanzas, blockchain, IA e inversión sostenible. FINTECH.TV emite desde su emblemático estudio situado en la planta de negociación de la Bolsa de Nueva York.



Alcance de distribución: el contenido de FINTECH.TV llega a millones de espectadores mensuales a través de emisiones en 90 aeropuertos y 500.000 habitaciones de hotel en toda Norteamérica (mediante asociaciones como ReachTV y otras). También se emite en canales FAST a nivel global, con el apoyo de proveedores como Amagi para la distribución en CTV en más de 40 países.

