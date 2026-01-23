Datavault AI Inc. completa la adquisición de API Media - Datavault AI Inc.

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proveedor de tecnología API Media amplía Datavault AI y la tecnología patentada ADIO al mercado de eventos al aire libre en vivo

Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en monetización de datos, acreditación, engagement digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real, anunció hoy que ha cerrado su previamente anunciada adquisición de API Media Innovation Inc ("API"), un proveedor de infraestructura de medios y soluciones tecnológicas para eventos.



API, con sede en Nueva Jersey, cuenta con una tradición de décadas ofreciendo tecnologías innovadoras de audio y vídeo al mundo de los medios, el deporte y el entretenimiento. Los clientes de API incluyen algunos de los recintos y eventos deportivos más prestigiosos y codiciados, posibles gracias a una cultura dedicada y centrada en el cliente cultivada durante décadas.



"Nos complace completar esta adquisición, que marca un siguiente paso decisivo en nuestra estrategia de escalar el ecosistema propietario de monetización de datos de Datavault AI", dijo Nathaniel Bradley, director ejecutivo de Datavault AI. "La marca icónica de API Media y su experiencia en engagement multicanal, integración de superposición de datos y automatización rápida en tiempo real se espera que fortalezcan nuestra plataforma central, enriquezcan nuestra cultura y aumenten el valor que entregamos a clientes empresariales a través de activos de datos verificados y tokenizados. Este es el gran salto que queríamos, y este es el equipo que anhelábamos. Es un sueño hecho realidad".



"Estoy emocionado de unirme a la familia Datavault AI, lo que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes las capacidades más avanzadas en IA, analítica y monetización segura de datos", dijo Frank Tomaino, presidente de API. "La pila tecnológica de Datavault AI transforma cómo las organizaciones gestionan y monetizan la información, creando nuevas fuentes de ingresos mientras mantienen transparencia y cumplimiento. Juntos, buscamos redefinir lo posible en marketing inteligente y desarrollo de audiencias".



"Estoy deseando trabajar con Nate y su equipo en Datavault AI", dijo David Reese, CEO de API Media. "Mirando atrás a mi tiempo como CEO de ACTV, una compañía de medios digitales que formó relaciones sinérgicas con News Corp, Liberty Media, Motorola y muchos otros, veo la misma oportunidad de forjar relaciones similares con Datavault AI", agregó Reese. "API Media aporta una fuerte cultura de implementación operativa, y veo mi rol como acelerador de los avances que Datavault AI ha logrado en el último año".



Con la integración de API, Datavault AI adquiere experiencia ampliada en operaciones de medios digitales, inteligencia de audiencias y análisis de ingresos, posicionando a la compañía para capturar una mayor cuota de mercado en datos empresariales, publicidad y verticales de IA como servicio. La adquisición refuerza el papel de Datavault AI como líder global en monetización de datos, tokenización en blockchain y eventos experienciales habilitados por IA.



Sobre Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) lidera la creación de experiencias de datos impulsadas por IA, la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus Divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos.



La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian y tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica HD espacial y multicanal con propiedad intelectual que cubre sincronización de audio, sincronización temporal e interferencia multicanal.



La División de Ciencia de Datos aprovecha la potencia de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI proporciona soluciones integrales para múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, bienes raíces, salud, energía y más.



Information Data Exchange (IDE) permite Digital Twins, licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando IA responsable con integridad.



La suite tecnológica de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización de IA y Machine Learning (ML), integración con terceros, análisis y datos detallados, automatización de marketing y monitorización de publicidad. La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información sobre Datavault AI en www.dvlt.ai.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: John Shaw

Descripción contacto: Contacto con Inversores en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 800.491.9665