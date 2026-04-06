Datavault AI Inc. y Demora Foundation ejecutan un acuerdo de integración tecnológica

Acuerdo de integración tecnológica - Datavault AI

(Información remitida por la empresa firmante)

DVLT Demora Foundation: el stack de IA empresarial de Datavault AI se despliega como capa de inteligencia de datos y tokenización de RWA para IP de K-Pop, K-Drama, K-Entertainment y cultura coreana, dando servicio a más de 200 millones de fans Hallyu en 156 países a través de la red de más de 500 pymes coreanas de K2Global y tres ciudades de innovación K-Wave en EE. UU.

Madrid, 6 de abril de 2026.- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), una empresa de monetización de datos impulsada por IA, tokenización de activos del mundo real (RWA) e infraestructura Web 3.0, y Demora Foundation, la organización de gobernanza incorporada en Delaware del ecosistema Demora Chain (bajo JP3E Holdings Inc.), han anunciado hoy la ejecución de un Acuerdo de Integración Tecnológica que establece a Datavault AI como socio tecnológico oficial de inteligencia de datos basada en IA y tokenización de RWA para la Plataforma Global de K-Entertainment y K-Wave.



Esta plataforma —el ecosistema integrado K2Global + Demora Foundation— transforma la propiedad intelectual cultural coreana, el entretenimiento en vivo y el soft power de la K-Wave en productos financieros on-chain de grado institucional, desplegados en tres ciudades de innovación K-Wave en EE. UU.: Atlanta (Georgia), Dallas (Texas) y el área triestatal de Nueva York.



El acuerdo implementa el stack completo de IA empresarial de Datavault AI —Data Vault, DataValue, DataScore e Information Data Exchange (IDE) Digital Twin— como la columna vertebral de inteligencia de datos y tokenización RWA/VWA de Demora Chain. Esta infraestructura está diseñada específicamente para evaluar, valorar, certificar y tokenizar activos de K-Entertainment, incluyendo ingresos de conciertos de K-Pop, regalías de IP de K-Drama, derechos digitales de contenidos coreanos, marcas de K-Beauty y franquicias de K-Food, como instrumentos financieros generadores de rendimiento liquidados en DMR (RWA principal) y GMMT (capa VWA) sobre la arquitectura dual OP Stack Layer 2 de Demora.



La oportunidad del K-Entertainment — más de 200 millones de fans, entre 11.000 y 16.000 millones de dólares en ingresos anuales por eventos, y más de 3.000 millones en pipeline tokenizable

La ola coreana (Hallyu) es el motor de exportación cultural más escalable del mundo y constituye la señal de demanda fundamental de toda la alianza entre DVLT y Demora Foundation. Con más de 200 millones de fans en 156 países que generan más de 40.000 millones de dólares de impacto económico anual, el K-Entertainment representa una base de audiencia de escala institucional prevalidada a la que ningún otro protocolo RWA puede acceder.



Protocolo DMR-LIVE — motor de tokenización RWA para K-Entertainment

En el núcleo de la alianza DVLT Demora Foundation se encuentra DMR-LIVE, el protocolo de tokenización de activos del mundo real en K-Entertainment que convierte flujos de caja de eventos en vivo (ingresos por entradas, ingresos de recintos, hospitalidad VIP y contratos de IP/patrocinio) en activos digitales generadores de rendimiento liquidados en Demora Chain. Datavault AI proporciona la capa de inteligencia de datos basada en IA que convierte DMR-LIVE en una solución de grado institucional.



Datavault AI — impulsando la inteligencia y tokenización de IP en K-Entertainment

La plataforma empresarial de Datavault AI actúa como capa de inteligencia de datos que transforma los activos de K-Entertainment de propiedad intelectual cultural ilíquida en productos financieros digitales líquidos y de grado institucional:



• IP de K-Pop y contenidos — IDE Digital Twin y credencialización NIL: representaciones digitales on-chain tipo "gemelo digital" de marcas de artistas de K-Pop, derechos de IP de K-Dramas, regalías de contenido digital y credenciales NIL (nombre, imagen y semejanza), permitiendo monetización programable y emisión de VWA en la capa GMMT.



• Valoración de activos de K-Entertainment — agentes de IA DataScore: evaluación y scoring mediante IA de previsiones de ingresos de giras de K-Pop, flujos de licencias de IP de K-Dramas, derechos de streaming y proyecciones de flujos de caja de eventos en vivo, proporcionando el oráculo de datos de nivel institucional que impulsa la fijación de precios de tokens DMR-LIVE.



• Valoración de franquicias y marcas — DataValue: evaluación integral de marcas de K-Beauty, sistemas de franquicias de K-Food y propiedad intelectual de diseño de K-Fashion, preparando estos activos para su tokenización como RWA denominados en DMR y su distribución internacional en Demora Chain.



• Vertical de entretenimiento y deportes — licencias de software HPC: infraestructura de computación de alto rendimiento para la valoración en tiempo real de activos K-Wave, scoring de derechos de streaming y tokenización a escala institucional en DMR, abarcando K-Pop, K-Drama, K-Gaming y K-Esports.



• Trazabilidad y cumplimiento — Data Vault + metadatos inmutables Web 3.0: gestión de datos empresariales y marco de procedencia inmutable para registros de IP de K-Entertainment, trazabilidad de regalías y cumplimiento KYC/AML de nivel institucional alineado con los requisitos de liquidación en DMR de Demora Chain.



Declaraciones

"Datavault AI fue creada precisamente para este momento: cuando la inteligencia de datos impulsada por IA se encuentra con la infraestructura blockchain institucional a escala global. La plataforma de innovación K2Global K-Wave, con el K-Entertainment como vertical principal, representa uno de los mandatos de activos del mundo real más atractivos del mercado actual", declaró Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI Inc.



"El acuerdo con Datavault AI marca un momento decisivo para la Plataforma Global de Infraestructura Digital y, en particular, para DMR-LIVE, nuestro protocolo de tokenización RWA en K-Entertainment. El K-Entertainment no es solo uno de los ocho sectores K-Wave; es el motor de demanda cultural que impulsa todos ellos", expresó John K. Park, Presidente y CEO de Demora Foundation / JP3E Holdings Inc.



Sobre Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT)

Datavault AI Inc. es una empresa de monetización de datos impulsada por IA, tokenización de RWA e infraestructura Web 3.0 con sede en Filadelfia, Pensilvania. www.datavaultsite.com



Sobre Demora Foundation

Demora Foundation es la entidad de gobernanza institucional de Demora Chain, una solución Layer 2 dual basada en OP Stack sobre Ethereum (objetivo: más de 560.000 TPS, modelo de gas USD1), diseñada para finanzas con stablecoins, tokenización de RWA y creación de activos de riqueza virtual (VWA) a escala institucional.

Contacto

Emisor: Datavault AI

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI

Teléfono de contacto: 267-817-7251