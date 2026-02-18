Datavault AI y TBURN Chain alinean K-Pop, e-sports y cultura coreana con datos y activos tokenizados

Alianza estratégica entre Datavault AI y TBURN Chain - Datavault AI

La alianza estratégica busca integrar la tokenización y valoración de activos de datos con infraestructura blockchain de alto rendimiento para impulsar nuevos modelos globales de monetización en entretenimiento, gaming, inteligencia artificial y mercados de activos del mundo real

Madrid, 18 de febrero de 2026.- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real (RWA), anunció hoy la ejecución de un acuerdo de colaboración con TBURN Chain Foundation ("TBURN"), una plataforma de infraestructura blockchain de alto rendimiento.



El acuerdo establece un marco estratégico para explorar la integración de las tecnologías de tokenización de activos de datos, valoración e Information Data Exchange (IDE) de Datavault con la red blockchain de alto rendimiento de TBURN, diseñada para soportar procesamiento de transacciones a escala empresarial y liquidación casi instantánea.



TBURN participa en ecosistemas globales de e-sports y entretenimiento, incluyendo colaboraciones relacionadas con el campeón de e-sports Faker y grupos de K-Pop como BLACKPINK, ofreciendo posibles vías para la interacción digital autenticada y modelos de monetización impulsados por datos. Originado en Seúl, el fenómeno global de la Ola Coreana "K-Wave" (Hallyu) se ha convertido en una de las exportaciones culturales y económicas más poderosas de Corea del Sur, impulsando el crecimiento internacional en música, e-sports, cine, medios digitales y plataformas de interacción con fans. A medida que los ecosistemas coreanos de entretenimiento y tecnología continúan expandiendo su presencia global, aumenta la demanda de infraestructura digital segura y escalable capaz de soportar modelos de interacción y monetización de alto volumen como prioridad estratégica nacional.



TBURN Chain respalda el movimiento K-Wave ofreciendo infraestructura blockchain de alto rendimiento capaz de procesar más de 156.000 transacciones por segundo con aproximadamente 5 milisegundos de finalidad de transacción, respaldada por una arquitectura de registros inmutables y una capa de liquidación de nivel empresarial protegida contra MEV. Al combinar esta infraestructura con las tecnologías de valoración y tokenización de datos de Datavault, las partes tienen la intención de establecer un marco global escalable y seguro para activos de datos tokenizados en los mercados de entretenimiento, gaming, inteligencia artificial y activos del mundo real (RWA).



Las partes tienen la intención de colaborar en tres áreas principales:



• Tokenización de activos de datos: despliegue de los Sumerian Crypto Anchors de Datavault para respaldar la autenticación y la gestión de registros en cadena de activos de datos digitales y del mundo real.



• Intercambio de datos en tiempo real: integración de la infraestructura IDE para facilitar capacidades seguras de suscripción, licenciamiento y liquidación transaccional.



• Monetización de datos para IA: desarrollo de marcos habilitados por contratos inteligentes para respaldar el acceso controlado y la distribución de ingresos de conjuntos de datos para entrenamiento de IA/ML.



Nathaniel T. Bradley, director ejecutivo de Datavault AI, declaró: "Esta asociación estratégica amplía nuestra opcionalidad de infraestructura y respalda nuestro objetivo de comercializar soluciones de monetización de activos de datos de nivel empresarial. Creemos que la arquitectura blockchain de alto rendimiento de TBURN complementa nuestras tecnologías de valoración de datos e intercambio seguro".



John Park, presidente de TBURN Chain, añadió: "TBURN es la capa de liquidación institucional para la economía global de datos. Nuestra asociación con Datavault integra valoración de datos, tokenización y liquidación de alta velocidad en una única infraestructura conforme a normativa. Por primera vez, las instituciones pueden participar en la monetización de datos con el mismo rigor que esperan de los mercados financieros tradicionales".



Acerca de Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica de sonido HD espacial y multicanal, con propiedad intelectual que cubre temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencias multicanal.



La División de Ciencia de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción experiencial de datos, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI ofrece soluciones integrales para múltiples industrias, incluyendo licenciamiento de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.



Information Data Exchange (IDE) permite gemelos digitales y el licenciamiento de nombre, imagen y semejanza (NIL) al vincular de forma segura objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización con IA y Machine Learning (ML), integración con terceros, análisis y datos detallados, automatización de marketing y monitoreo publicitario.



La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.

Contacto

Emisor: Datavault AI

Nombre contacto: John Shaw

Descripción contacto: Contacto con Inversores en Datavault AI

Teléfono de contacto: (503) 615-7700