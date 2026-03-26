De los datos a la acción clínica: Nuevas instrucciones en la gestión de la diabetes en ATTD 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el ATTD 2026, la IA se posicionó como un motor clave en la evolución del cuidado de la diabetes. A medida que el CGM se convierte en una práctica estándar, el foco está cambiando de la adquisición de datos a la interpretación y aplicación de estos.

En lugar de ver el CGM como una herramienta pasiva de monitoreo, las discusiones enfatizaron su papel para permitir la educación del paciente y el cambio de comportamiento. El consenso emergente sugiere que el valor clínico no solo reside en las lecturas precisas, sino también en ayudar a los pacientes a entender cómo las acciones diarias influyen en los resultados de la glucosa.

De los datos a la acción: IA en GS3

Durante el simposio, SIBIONICS presentó su sistema GS3 como un ejemplo de integración de la IA en la gestión rutinaria de la diabetes. El sistema incorpora un registro de voz con ayuda de la IA, que permite a los usuarios registrar comidas, actividad y medicación a través del habla natural, que luego se estructuran automáticamente en datos de salud analizables.

Además, el análisis de comidas basado en IA vincula la ingesta dietética con las respuestas posteriores a la glucosa, mientras que el reconocimiento de patrones multidiarios destaca los eventos recurrentes de hiperglucemia y sus posibles desencadenantes. Estas características buscan contextualizar las fluctuaciones de la glucosa en lugar de presentar valores aislados.

En la sesión, médicos y educadores de diabetes señalaron que simplificar el ingreso e interpretación de datos puede reducir la carga del paciente y mejorar la adherencia. Al traducir los datos de glucosa en relaciones comprensibles de causa y efecto, tales herramientas pueden apoyar un autocontrol más efectivo y facilitar la comunicación entre el paciente y el proveedor.

CKM y monitoreo multimodal

También se discutió la aplicación del monitoreo continuo de cetonas (CKM), particularmente en individuos que usan inhibidores de SGLT-2. El CKM proporciona información adicional sobre el estado metabólico, complementando al CGM mediante la captura de la dinámica de las cetonas.

Las observaciones del mundo real sugieren que combinar los datos de glucosa y cetonas puede revelar patrones no evidentes a través del monitoreo de un solo parámetro. Este enfoque integrado tiene implicancias potenciales para la identificación temprana de riesgos y para guiar estrategias terapéuticas más individualizadas.

Liderazgo académico y experiencia global

El simposio fue presidido por el Prof. Lutz Heinemann (Alemania) y el Dr. Federico Bertuzzi (Italia), ambos ampliamente reconocidos por sus contribuciones a la tecnología de la diabetes y la práctica clínica, proporcionando liderazgo científico para la sesión.

El programa también incluyó presentaciones de expertos reconocidos internacionalmente, incluidos la Dra. Talita Trevisan (Brasil), que compartió ideas de evidencias de CGM en el mundo real; la Dra. Hande Turan (Turquía), que discutió la precisión de CGM en diabetes tipo 1 pediátrica, el Dr. Ahmad Haidar (Canadá), que presentó la aplicación de CKM en usuarios de inhibidores SGLT-2 y el Dr. Wei Qiang (China), que introdujo enfoques de próxima generación para CGM impulsados por IA.

En conjunto, estas contribuciones reflejaron una perspectiva multidisciplinaria a través de la investigación clínica, la evidencia en vida real y las tecnologías emergentes.

CONTACTO: ravian.luo@sibionics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650570/Sibionics_logo____02_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/de-los-datos-a-la-accion-clinica-nuevas-instrucciones-en-la-gestion-de-la-diabetes-en-attd-2026-302726167.html