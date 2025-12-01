(Información remitida por la empresa firmante)

-Los datos del Black Friday de Accertify revelan un cambio en el gasto del consumidor: el volumen de transacciones aumenta un 24% mientras que el tamaño promedio de compra alcanza su mínimo en cuatro años

El análisis de 52,5 millones de transacciones muestra que los compradores realizan compras más frecuentes y de menor importe

ITASCA, Ill., 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Black Friday de 2025 vio un cambio sorprendente en el comportamiento del consumidor, ya que los compradores realizaron significativamente más transacciones pero gastaron menos por compra, según datos publicados hoy por Accertify, Inc., un proveedor líder de plataformas unificadas de toma de decisiones de riesgo.

El análisis de más de 52,5 millones de transacciones muestra que, si bien el volumen de compras en línea aumentó un 24% interanual, el valor promedio de las transacciones cayó un 17%, a 115,46 dólares, el nivel más bajo desde 2021. Los datos sugieren un cambio fundamental en la forma en que los consumidores abordan las compras navideñas: compras más frecuentes y pequeñas en lugar de compromisos de gran presupuesto.

"Los consumidores parecen estar reinventando el Black Friday", explicó Mark Michelon, director general de Accertify. "Observamos que los compradores distribuyen su dinero en más transacciones en lugar de realizar grandes compras únicas. Ya sea por cautela económica, por la influencia de las opciones de compra inmediata y pago posterior, o simplemente por cómo las compras móviles fomentan las compras impulsivas, esto representa un cambio significativo en la psicología del consumidor".

La tendencia fue especialmente pronunciada en el comercio minorista, donde las transacciones crecieron un 11,4% hasta los 27 millones, mientras que el importe medio de compra se redujo un 7%. El total de dólares del comercio minorista alcanzó los 3.730 millones de dólares, un 3,6% más que en 2024, pero el crecimiento se debió al volumen, más que al mayor volumen de compras.

El Black Friday 2025 en cifras

Accertify procesó 6.060 millones de dólares en transacciones durante el Black Friday, un aumento del 3% con respecto a 2024 y la primera vez que la compañía superó los 6.000 millones de dólares en un solo día. El volumen de transacciones alcanzó los 52,5 millones, frente a los 42,3 millones de 2024. El pico de actividad se produjo a las 11:00 a. m., hora central, cuando la compañía procesó 3,27 millones de transacciones y un valor de 392 millones de dólares.

Otros sectores industriales mostraron patrones variados:

Aerolíneas: las transacciones aumentaron un 19% a 2,16 millones y los dólares aumentaron un 18% a 931 millones de dólares, con valores de transacción promedio que se mantuvieron esencialmente estables año tras año.

Viajes y entretenimiento: el volumen de transacciones se mantuvo estable mientras que los dólares totales de transacciones aumentaron un 13,5% año tras año, lo que elevó el valor promedio de las transacciones un 13,2% año tras año a 302,66 dólares.

La IA permite a los comerciantes gestionar el aumento

El cambio hacia un mayor volumen de transacciones genera nuevos desafíos para los comerciantes que gestionan el riesgo de fraude. Los clientes de Accertify registraron una tasa de aprobación media del 99,25%, frente al 98,93% de 2024, gracias a los modelos de IA y aprendizaje automático de Accertify para automatizar la toma de decisiones sobre riesgos, adaptándose al aumento del 24% en el volumen.

"Más transacciones implican mayor complejidad para los equipos de fraude", afirmó Michelon. "El aprendizaje automático permite a los comerciantes adaptarse a los cambios en el comportamiento del consumidor sin sacrificar las tasas de aprobación, ni dejar pasar el fraude, ni degradar la experiencia del consumidor".

*Las estadísticas de este comunicado se derivan de los datos de clientes de Accertify del Black Friday 2021-2025.

Acerca de Accertify

Accertify, Inc. es un proveedor líder de plataformas unificadas de toma de decisiones sobre riesgos que abarcan la prevención del fraude, la gestión de contracargos, la protección de cuentas, la prevención de abusos y soluciones de pasarela de pago para clientes de diversos sectores a nivel mundial. La gama de productos y servicios de Accertify protege el comercio digital, ayudando a los clientes a impulsar su negocio al reducir las pérdidas por fraude, simplificar los procesos comerciales y, al mismo tiempo, proteger la experiencia del consumidor. Para obtener más información sobre Accertify, visite www.accertify.com.

