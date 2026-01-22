David Appleton, el ingeniero de ciberseguridad que redefine el género urbano: álbum ‘El inicio del fin’

David Appleton Bajo La Luna - David Appleton

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista y compositor dominicano-mexicano lanza desde Madrid su proyecto más ambicioso, expandiendo su aclamada trayectoria en el R&B hacia nuevos territorios como el drill, afrobeat, reparto cubano y reggaetón. El sencillo 'BAJO LA LUNA' encabeza este trabajo de ocho canciones, que marca una evolución hacia la madurez artística y la libertad creativa

En un ecosistema musical donde la especialización suele ser la norma, el artista David Appleton desafía las convenciones con el lanzamiento de El inicio del fin, un álbum de estudio que se posiciona no solo como una propuesta sonora fresca, sino como una declaración de crecimiento profesional.



Con una sólida base en el R&B y el Soul, y antecedentes notables como su paso por formatos televisivos de alto nivel como Got Talent España y La Voz, Appleton enriquece su paleta sonora en este nuevo trabajo. El álbum, compuesto por ocho temas inéditos, transita entre la contundencia del Drill, la atmósfera envolvente del Afrobeat y la rítmica comercial del Reggaetón, todo ello sin perder la sensibilidad vocal que ha definido su carrera. Esta versatilidad refleja la complejidad biográfica del artista: nacido en República Dominicana, criado en el entorno cultural de México y actualmente establecido en España, Appleton combina su carrera artística con una posición de alta responsabilidad como ingeniero de ciberseguridad en una de las principales entidades bancarias de Europa.



El concepto del álbum nace de una profunda reflexión personal que el propio artista compartió recientemente con su comunidad, generando una gran interacción en redes sociales:



"La vida nos enseña que no siempre lo que creemos o hacemos es el camino que debemos seguir hasta el fin de nuestros días; también debemos ser capaces de evolucionar, adaptarnos y crecer. Hay momentos en los cuales es necesario soltar, parar y dar fin a aquello que nos impide alcanzar nuestros sueños, metas y objetivos. Como decía Nicolás Maquiavelo: ‘El fin justifica los medios’. El fin no siempre significa el final de algo, sino también un inicio. Por eso este álbum: El inicio del fin. Este mensaje cristaliza en el sencillo principal, BAJO LA LUNA, un corte que simboliza la audacia de explorar territorios inexplorados sin olvidar el camino recorrido".



La Dualidad del "Hacker-Artista"

David Appleton encarna una nueva tipología de creador contemporáneo: el profesional multidisciplinar. Su faceta en el sector de la seguridad informática aporta a su música una estructura y una visión estratégica poco comunes en la escena independiente. "El equilibrio entre la lógica binaria de mi profesión y la libertad creativa del estudio es lo que define la identidad de este proyecto".



Disponibilidad y promoción

El inicio del fin ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales globales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube.



Acerca de David Appleton

David Appleton es un cantante, músico y compositor nacido en Santo Domingo Este (República Dominicana) y criado en México. Con álbumes previos como Sol, playa y arena y Essence, su estilo se fundamenta en el R&B, evolucionando ahora hacia una fusión urbana moderna. Reside en Madrid, donde compagina su carrera musical con su labor como especialista en ciberseguridad bancaria.





