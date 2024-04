David Castillo consigue la entrevista más personal de Zelenski para su libro 'La vida en tiempos de guerra'

(Información remitida por la empresa firmante)

El escritor, editado por el Grupo Planeta, se muestra muy agradecido al presidente por haber respondido a todas sus preguntas sin censura y destaca que esta entrevista culmina el duro trabajo que ha supuesto entrevistar a los otros 25 testimonios que el libro incorpora junto a la entrevista de Zelenski

Madrid, 30 de abril de 2024.- A día de hoy se trata de una de las pocas entrevistas que ha concedido el presidente de Ucrania, donde habla de su lado más personal. Volodimir Zelenski, que en estos momentos es uno de los hombres más buscados y solicitados del mundo, aceptó esta entrevista después de leer lo que opinaban sobre él y su gestión, los otros veinticinco testimonios que participan en el libro. Aceptó y respondió todas las preguntas que el escritor le planteó sin censurar ninguna de ellas.



Se trata de un libro único en Europa, y se presenta como un libro de personas, que no pretende ser un libro de política ni sobre el conflicto histórico entre ambos países, es un texto objetivo contado por seres humanos que viven la realidad de la guerra en primera persona: "indudablemente es un libro que va a emocionar a todo aquel que lo lea, porque en él solo van a encontrar la realidad, sin cortapisas, sin filtros y sin intereses políticos de por medio" -afirma su autor-.



El libro contiene capítulos cuyos títulos evidencian que su contenido es realmente desgarrador: "chicos hemos encontrado más carne fresca para cenar esta noche", "el mejor plan que podemos tener es continuar vivos" o "todos esos políticos son mierda, todos deberían estar en la cárcel".



Castillo ha confesado sentirse muy emocionado con que este libro haya podido ver finalmente la luz: "ha sido un trabajo complejo, que ha requerido muchas horas, muchos recursos y mucha fuerza para intentar mantener una estabilidad emocional durante las entrevistas que muchas veces se ha roto por la dureza de los testimonios".



La vida en tiempos de guerra llega como segunda obra del autor, que el año pasado arrasó con su primera novela As de Corazones de la que ha vendido miles de ejemplares y alcanzado los primeros puestos de 'Más vendidos' en Amazon durante semanas, además ha presentado el libro en varias ciudades con éxito de público y ha sido recibido por autoridades tan relevantes como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el presidente del gobierno de Andorra, Xavier Espot, o los alcaldes de Palma y Barcelona entre otras autoridades diplomáticas.



Sinopsis de La vida en tiempos de guerra

Un libro donde los testimonios se desnudan con absoluta generosidad y comparten su historia, van a dar lo poco que a algunos les queda, porque lo mucho es su vida.



Este libro no pretende ser ni un libro de geopolítica, ni de historia, ni de política, es un libro de seres humanos. Se va a encontrar en sus páginas historias muy duras y muy probablemente más de una va a estremecer y a emocionar. Todos los relatos son escalofriantes y transmiten con todo detalle unas vivencias al límite, un mosaico de intrahistorias que desnudan el horror de un conflicto bélico.



Son historias que tocan el alma del lector y el colofón de la obra es un documento periodístico de primerísimo nivel: una entrevista con el mismísimo Zelenski.



Más información sobre el autor en su web www.davidcastillo.net







