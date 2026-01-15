David Cicuéndez, primer invidente certificado en fire walking y dinámicas de alto impacto por Innerfire - David Cicuéndez

David Cicuéndez, coach experto en capacidades, comunicador y persona invidente, se ha convertido en el primer invidente del mundo en certificarse como instructor en Firewalking y dinámicas de alto impacto, marcando un antes y un después en el ámbito del desarrollo personal, el liderazgo consciente y la inclusión real.

La certificación fue obtenida tras completar con éxito una exigente formación realizada hace unas semanas en la Sierra de Madrid, impartida por Ainhoa de Paz, Instructora Máster de Firewalking y dinámicas de alto impacto, a través de su escuela Innerfire. Con este logro, Innerfire se convierte también en la primera escuela del mundo en certificar oficialmente a una persona invidente en este tipo de formación.

Ainhoa de Paz, una plena convencida de la importancia de normalizar y naturalizar la discapacidad, asumió el complicado reto de incluir a David Cicuéndez en esta última promoción y conseguir este hito internacional.

Durante el proceso formativo, David Cicuéndez se enfrentó a intensas dinámicas diseñadas para trascender miedos, creencias limitantes y barreras mentales, entre ellas: caminar descalzo sobre brasas ardientes, atravesar una cama de cristales, doblar una barra de acero con la garganta, partir una flecha apoyada en la garganta o sumergirse en una bañera al aire libre con agua a 4 °C llena de hielo, entre otras. Experiencias de alto impacto que exigen plena presencia, enfoque mental y una profunda conexión con la propia fortaleza interior.

Según afirma Ainhoa de Paz, “contar con David en esta promoción supuso toda una inspiración para todos los participantes con lo que se generó una preciosa magia en el grupo”.

Más allá del reto físico, esta certificación simboliza un mensaje poderoso: las limitaciones no están en el cuerpo, sino en las creencias. El logro de David no solo rompe barreras personales, sino que desafía estereotipos sociales profundamente arraigados sobre la discapacidad, demostrando que el acompañamiento, la confianza y la inclusión consciente abren caminos hasta ahora impensables.

Esta certificación incrementa la capacitación de David Cicuéndez para acompañar a personas con y sin discapacidad y a sus familiares que conviven con miedos, bloqueos emocionales, creencias limitantes o muros autoimpuestos, ayudándolas a reconectar con su potencial y a atravesar aquello que creen imposible. Su experiencia vital y profesional aporta una mirada única, auténtica y profundamente transformadora al trabajo con personas y equipos.

Este hito no es solo una historia de superación individual, sino un paso firme hacia un modelo de desarrollo personal más humano, accesible y consciente, donde la diversidad deja de ser un límite para convertirse en una fortaleza.

Ainhoa de Paz con su escuela Innerfire y David Cicuéndez ya como instructor y colaborador, preparan ya una nueva edición de esta revolucionaria formación para el próximo mes de marzo, también en Madrid.

La maestra a través de su confianza y el alumno con su valentía demuestran, una vez más, que cuando se enciende el fuego interior, no hay oscuridad capaz de apagarlo.

