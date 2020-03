COMUNICADO: David Domoney, jardinero de TV y horticultor colegiado, colabora con Yard Force® en Reino Unido

- David Domoney, jardinero de TV y horticultor colegiado, colabora con Yard Force® en Reino Unido para llevar su gama de herramientas de jardinería motorizadas al jardinero común

YORK (Inglaterra), 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Elegir herramientas de jardinería motorizadas puede ser una tarea desalentadora, y muchos jardineros optan por prescindir de cuidar de sus espacios verdes porque carecen del conocimiento o la confianza para comprar y utilizar los productos adecuados para dicha tarea. Al colaborar con Yard Force®, David Domoney espera aportar al jardinero común una visión completa de una gama de herramientas eléctricas de jardín que pueden ofrecer fiabilidad, durabilidad y alto rendimiento, con vistas a desmitificar las herramientas eléctricas para todos. David declaró: «Como cualquier cosa que tiene que ver con el jardín, una vez que sabes cómo hacerlo, se vuelve tan fácil. Al aprender a cuidar nuestros jardines adecuadamente, usando herramientas eléctricas donde sea necesario, logramos que el tiempo que pasamos en el jardín sea mucho más agradable y abrimos nuevas vías para aprender técnicas novedosas de jardinería y poder tener un jardín sano y bien cuidado».

Yard Force® es una marca de prestigio internacional con años de experiencia y conocimiento en el sector. Su directora de Marketing, Victoria Rimmington, manifestó: «Incorporar un nombre conocido para representar nuestra marca infunde la confianza que tenemos en nuestros productos y en su rendimiento; estamos encantados de trabajar con David para animar a la gente a salir al exterior y disfrutar transformando su jardín con un poco de ayuda de Yard Force».

David añadió: «Dar a la gente acceso a una mejor experiencia de jardinería es siempre algo positivo, con consejos prácticos para aprovechar al máximo su jardín y las herramientas necesarias para obtener grandes resultados con poco esfuerzo. Cuanto más podamos hacer usando equipos eléctricos profesionales, más tiempo tendremos para disfrutar del jardín.

A tal fin, las herramientas que me interesa desmitificar son tres prácticas herramientas eléctricas para jardineros, que son: el cortacésped inalámbrico, el limpiador a presión AquaJet de 20V y el cortacésped robótico compacto 280R con tecnología i-Radar. Para mí, estos innovadores productos muestran realmente lo emocionante que es ser jardinero; tanto si acabas de empezar como si eres un veterano, estos productos suponen un gran cambio».

A través de una serie de vídeos instructivos, consejos de jardinería de alto nivel y emocionantes concursos, con esta colaboración se animará tanto a jardineros en ciernes como a virtuosos a salir al exterior, a dar a sus jardines un poco de cariño y a descubrir exactamente cómo las herramientas de jardinería motorizadas pueden darles el poder que necesitan para poner a punto sus habilidades de jardinería.

Acerca de David Domoney:

David Domoney es un avezado presentador de programas de televisión sobre jardinería y actualmente presenta el programa de ITV Love your Garden, además de encargarse de la sección de jardinería del programa de ITV This Morning. David escribe una columna de jardinería en cada número de las revistas The Sunday Mirror y Grow Your Own. Ha ganado 30 medallas RHS de horticultura, con dos trofeos en la categoría «mejor programa», además del Premio Príncipe Eduardo a la Excelencia en Horticultura. David no sólo está colegiado en el Chartered Institute of Horticulture (Colegio Profesional de Horticultura), sino que también es el creador de concursos de jardinería en el Reino Unido, tales como Cultivation Street y Young Gardeners of the Year.

www.daviddomoney.com [http://www.daviddomoney.com/]

Acerca de Yard Force:

