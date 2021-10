DAZN y YouTube lanzan la cobertura de la UEFA Women's Champions League en directo en todo el mundo (2)

Los aficionados podrán ver los 61 partidos en DAZN y de forma gratuita en el canal de YouTube de DAZN a partir del inicio de la fase de grupos mañana 5 de octubre

DAZN reúne el mayor equipo de transmisión que jamás haya cubierto el fútbol femenino para una sola emisora y revela nuevos planes en torno a la serie urbana "We All Rise", Game of the Week, el contenido social y más

Un nuevo informe de investigación global subraya el compromiso de la asociación para cerrar la brecha de cobertura y audiencia del deporte femenino

LONDRES, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Con el inicio oficial de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League, la plataforma global de streaming deportivo y emisora anfitriona DAZN, junto con su socio YouTube, están encantados de comenzar la cobertura en directo para los aficionados de todo el mundo, marcando el inicio oficial del histórico acuerdo multianual anunciado a principios de este año. Desde mañana 5 de octubre hasta la final en mayo, los 61 partidos estarán disponibles en directo en DAZN y de forma gratuita en todo el mundo en el nuevo canal de YouTube de la UEFA Women's Champions League de DAZN.

Como es la primera vez que la UEFA ha centralizado todos los partidos de la Women's Champions League, a través de la asociación con DAZN y YouTube, los aficionados podrán por fin seguir todos los partidos, a lo largo de toda la temporada, en todo el mundo, en un solo lugar, de forma gratuita, haciendo que el mejor fútbol femenino sea más fácil de ver que nunca. Este tipo de disponibilidad y exposición universales son necesarias desde hace mucho tiempo y son esenciales para el crecimiento de la competición y para garantizar que el fútbol femenino en general se convierta en la corriente principal, donde debe estar.

"Estoy encantada con esta asociación. Que la gente tenga acceso a nuestros partidos dondequiera que esté es un gran paso en la dirección correcta, que en mi opinión debería haberse producido hace mucho tiempo. Y viendo el contenido que DAZN está planeando, para poner el foco en las jugadoras y las historias en todos los lugares, también llevará las cosas al siguiente nivel", dijo Ada Hegerberg, máxima goleadora de la historia de la UEFA Women's Champions League, superestrella del Olympique Lyonnais, y la primera embajadora mundial de fútbol femenino de DAZN de una temporada, que está mirando hacia un esperado regreso pronto. "La UEFA Women's Champions League está muy cerca y no puedo esperar a que empiece esta temporada para mostrar al mundo de qué estamos hechas."

Sobre la base de un compromiso duradero con el deporte femenino y la misión a largo plazo de hacer crecer el juego de las mujeres, DAZN ahora también ha revelado su contenido inicial, la cobertura de la transmisión, el talento y los planes sociales que traerán aún más visibilidad a las jugadoras, los clubes y la propia competencia de élite.

Serie "We All Rise" – Más historias en profundidad

El contenido de debut en el canal de YouTube de la UEFA Women's Champions League de DAZN fue "We ALL Rise With More Eyes" – una película de campaña que transmite la inquebrantable creencia de la marca en el efecto dominó que tendrá una mayor visibilidad para llevar la competición femenina a nuevas cotas. Basándose en esto y en la misión compartida con la UEFA y YouTube de convertir a más atletas en nombres conocidos e inspirar a la próxima generación de jugadoras, DAZN presenta la siguiente entrega de "We All Rise": una serie especial de seis partes que arrojará luz sobre el fútbol femenino en seis influyentes ciudades europeas, desde las bases y la comunidad local hasta el propio juego profesional.

Cada semana de la fase de grupos, DAZN estrenará un nuevo episodio de corta duración en el descanso de todos los partidos, en el que aparecerá una mezcla variada de habitantes de cada ciudad, incluyendo futbolistas profesionales, entrenadores, jugadores de base, clubes, funcionarios locales y más. En conjunto, sus voces únicas y sus poderosas experiencias convergen para contar la historia de primera mano de la rica historia del juego en esa ciudad y revelar cómo - finalmente - el fútbol femenino está en alza.

La gira de seis ciudades comenzará en el Reino Unido, con el primer episodio "We All Rise: London" que se estrenará mañana y que incluirá entrevistas con miembros del equipo inglés Dulwich Hamlet, el club de fútbol femenino comunitario Hackney Laces, la primera mujer musulmana árbitro de fútbol de Gran Bretaña, JJ Roble, el antiguo entrenador del equipo femenino del Arsenal, Vic Akers O.B.E., el alcalde de Londres, Sadiq Khan, jugadores estrella y leyendas como Katie Chapman, y mucho más.

A continuación, el viaje narrativo viaja a Francia con "We All Rise: Paris"; este segundo episodio estará protagonizado por la futbolista de estilo libre y miembro de Common Goal Lisa Zimouche, la jugadora del PSG Kadidiatou Diani, la prometedora de la Academia del PSG Laurina Fazer, la leyenda del PSG y miembro de Common Goal Arianna Criscione, el colectivo de mujeres musulmanas de fútbol Les Hijabeuses, el equipo de fútbol femenino amateur inclusivo Cacahuètes, y más. Tras su estreno en televisión, cada episodio estará disponible individualmente para que los aficionados puedan verlo tanto en DAZN como en YouTube.

Game of the Week – Más cobertura

Continuando con la exhibición de lo mejor del fútbol femenino a lo largo de toda la UEFA Women's Champions League, DAZN también viajará a una ciudad diferente cada semana para su Game of The Week oficial - dando a los espectadores en DAZN y en YouTube una mirada cercana y personal a todos los aspectos del juego. El Game of the Week será presentado por un grupo rotativo de rostros icónicos del fútbol y del mundo del deporte y el entretenimiento en general y, más allá de la acción en vivo, llevará a los espectadores dentro y fuera del campo, así como entre bastidores con sus jugadores favoritos.

El primer Game of the Week será el Barcelona contra el Arsenal, el 5 de octubre, y el segundo será el Juventus contra el Chelsea, el 13 de octubre, y ambos contarán con un equipo de presentación de primera categoría que pronto se desvelará.

Equipo de talentos en emisión: más experiencia y alcance

Antes de que la transmisión en vivo comience mañana, DAZN se enorgullece de haber reunido el mayor equipo de transmisión jamás reunido para cubrir el fútbol femenino para una sola emisora, incluyendo docenas de comentaristas profesionales de todo el mundo, desde ex jugadores hasta los más grandes nombres de la transmisión de fútbol en Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Portugal y Ucrania.

Con esta histórica plantilla de árbitros de fútbol femenino, DAZN garantizará que todos los partidos de la temporada estén disponibles para el público de todo el mundo en hasta tres idiomas: 1. el idioma del equipo local, 2. el idioma del equipo visitante y 3. si no está ya cubierto, inglés. Esto supone una primicia en la historia de la UEFA Women's Champions League, ya que nunca antes los partidos habían estado disponibles en tantos idiomas para los aficionados de todo el mundo, y por lo tanto es otro paso importante para aumentar el número de aficionados potenciales y hacer crecer la competición en general.

La nueva alineación de talentos de DAZN incluye nombres tan reconocidos como:

Pien Meulensteen (Inglaterra): Profesional de la radiodifusión deportiva y del fútbol femenino que trabaja actualmente con Manchester United TV, Premier League Productions y BBC Radio.

(Inglaterra): Profesional de la radiodifusión deportiva y del fútbol femenino que trabaja actualmente con Manchester United TV, Premier League Productions y BBC Radio. Romain Balland (Francia): Periodista de fútbol femenino de larga trayectoria y presentadora de fútbol femenino de Eurosport desde 2014.

(Francia): Periodista de fútbol femenino de larga trayectoria y presentadora de fútbol femenino de Eurosport desde 2014. Sandra Riquelme (España): Ex futbolista profesional y actual comentarista de Vamos en Movistar y presentadora del canal de fútbol femenino El Patio en YouTube.

(España): Ex futbolista profesional y actual comentarista de Vamos en Movistar y presentadora del canal de fútbol femenino El Patio en YouTube. Pierluigi Pardo (Italia): Legendario veterano de transmisiones considerado universalmente como "la" voz del fútbol en Italia.

(Italia): Legendario veterano de transmisiones considerado universalmente como "la" voz del fútbol en Italia. Verena Schweers (Alemania): Ex estrella del Bayern de Múnich y del Wolfsburg, así como jugadora de la selección alemana.

Social – Más fútbol sin pausa

Más allá de la transmisión, DAZN también se compromete a mantener a los aficionados en el pulso de todo el fútbol con un flujo constante de contenido social que muestra la amplitud y profundidad del juego femenino:

En YouTube, los aficionados pueden esperar cientos de piezas de contenido no en vivo anualmente, incluyendo los aspectos más destacados sin parar con todos los jugadores, clubes y goles de la temporada. Además, una biblioteca de contenidos en constante crecimiento incluirá la nueva serie "We All Rise", clips del Game of the Week, entrevistas y perfiles de jugadores, resúmenes de los mejores momentos de los equipos y de los mejores goles, una nueva serie "This Is" que ayudará a los aficionados a conocer a cada equipo de la competición, y mucho más.

Tanto en Instagram como Twitter, @DAZNfootball ofrecerá a la audiencia mundial de fútbol los mejores relatos, resúmenes, clips, momentos y reacciones en torno al deporte rey, cubriendo lo mejor del fútbol -y punto- con el fútbol femenino y masculino por igual en un solo canal en ambas plataformas.

Cerrar la brecha del deporte femenino: más medidas para el sector

Un nuevo informe de investigación global publicado hoy por DAZN y The Female Quotient subraya la visión y la misión que hay detrás del acuerdo y los planes de asociación de la UEFA Women's Champions League. El informe, titulado ""The Coverage Gap", incluye nuevos datos de ocho países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España, que revelan las principales conclusiones sobre la falta de cobertura regular del deporte femenino (cobertura definida aquí como emisión, noticias y redes sociales), cómo esto se traduce para los consumidores en barreras continuas para la audiencia y por qué es fundamental una mayor visibilidad para reducir y cerrar la brecha.

El informe completo puede verse y descargarse AQUÍ. Las principales conclusiones son las siguientes:

El 64% de los consumidores dicen que no ven los deportes femeninos porque no saben lo suficiente sobre los atletas y los equipos, no tienen tantas oportunidades de verlos o no saben dónde pueden ver los partidos disponibles.

Hay una diferencia del 30% entre los aficionados al deporte masculino (93%) y los que ven el deporte femenino (sólo 63%).

La escasa promoción de los eventos, las disparidades en la transmisión y la falta de cobertura y narración constante en los medios de comunicación y en las redes sociales crean una importante barrera para la audiencia.

Para cerrar la brecha y hacer crecer aún más este deporte, DAZN y sus socios, la UEFA y YouTube, invitan a las principales partes interesadas de la industria a comprometerse a facilitar a los aficionados la sintonía y el seguimiento constante, aumentando la visibilidad y la cobertura del fútbol femenino y del deporte femenino en general con la misma amplitud y profundidad que se ve indefectiblemente en el deporte masculino.

Porque más lleva a más, y todos nos levantamos con más ojos.

La UEFA Women's Champions League, comienza mañana con el enfrentamiento entre las 16 mejores jugadoras europeas en busca de la gloria del campeonato, en directo en DAZN y en YouTube. El calendario completo está a continuación (todos los horarios están en CEST) y puede conocer más sobre toda la competición AQUÍ.

Jornada 1

Martes, 5 de octubre

Hoffenheim vs HB Køge (18:45), Häcken vs Lyon (18:45)

Barcelona vs Arsenal (21:00), Benfica vs Bayern München (21:00)

Miércoles, 6 de octubre

Servette vs Juventus (18:45), WFC Kharkiv vs Real Madrid (18:45)

Chelsea vs Wolfsburg (21:00), Breidablik vs Paris Saint-Germain (21:00)

Jornada 2

Miércoles, 13 de octubre

Wolfsburg vs Servette (18:45), Paris Saint-Germain vs WFC Kharkiv (18:45)

Juventus vs Chelsea (21:00), Real Madrid vs Breidablik (21:00)

Jueves, 14 de octubre

HB Køge vs Barcelona (18:45), Bayern München vs Häcken (18:45)

Arsenal vs Hoffenheim (21:00), Lyon vs Benfica (21:00)

Jornada 3

Martes, 9 de noviembre

Servette vs Chelsea (18:45), WFC Kharkiv vs Breidablik (18:45)

Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00), Juventus vs Wolfsburg (21:00)

Miércoles, 10 de noviembre

Barcelona vs Hoffenheim (18:45), HB Køge vs Arsenal (18:45)

Benfica vs Häcken (21:00), Lyon vs Bayern München (21:00)

Jornada 4

Miércoles, 17 de noviembre

Hoffenheim vs Barcelona (18:45), Häcken vs Benfica (18:45)

Bayern München vs Lyon (21:00), Arsenal vs HB Køge (21:00)

Jueves, 18 de noviembre

Wolfsburg vs Juventus (18:45), Breidablik vs WFC Kharkiv (18:45)

Real Madrid vs Paris Saint-Germain (21:00), Chelsea vs Servette (21:00)

Jornada 5

Miércoles, 8 de diciembre

Servette vs Wolfsburg (18:45), WFC Kharkiv vs Paris Saint-Germain (18:45)

Chelsea vs Juventus (21:00), Breidablik vs Real Madrid (21:00)

Jueves, 9 de diciembre

HB Køge vs Hoffenheim (18:45), Häcken vs Bayern München (18:45)

Arsenal vs Barcelona (21:00), Benfica vs Lyon (21:00)

Jornada 6

Miércoles, 15 de diciembre

Bayern München vs Benfica (18:45), Lyon vs Häcken (18:45)

Barcelona vs HB Køge (21:00), Hoffenheim vs Arsenal (21:00)

Jueves, 16 de diciembre

Real Madrid vs WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain vs Breidablik (18:45)

Juventus vs Servette (21:00), Wolfsburg vs Chelsea (21:00)

Tras la fase de grupos, los cuartos de final tendrán lugar en marzo, las semifinales en abril y el partido final del campeonato en mayo.

Acerca de DAZN Group

DAZN Group es una de las empresas de medios deportivos de más rápido crecimiento en el mundo. Con sede en el Reino Unido y empleados en más de 25 países, nuestras empresas tocan todos los aspectos de la forma en que los seguidores se involucran con los deportes; desde la producción hasta la distribución y comercialización de contenido. DAZN Group es el hogar de DAZN, la plataforma líder mundial de transmisión de deportes, DAZN News, el popular portal de deportes y DAZN Player, la plataforma patentada de VOD de deportes para editores. DAZN está liderando la carga para brindar a los seguidores de los deportes de todo el mundo acceso al deporte en cualquier momento y en cualquier lugar. DAZN garantiza un acceso asequible en dispositivos conectados, incluidos televisores inteligentes, decodificadores, dispositivos de transmisión, teléfonos inteligentes, tabletas, PC y consolas de juegos. DAZN ahora está disponible en más de 200 países y territorios. Visite www.dazngroupl.com para obtener más información.

Acerca de YouTube

Lanzado en mayo de 2005, la misión de YouTube es dar voz a todos y mostrarles el mundo. Creemos que todos merecen tener voz y que el mundo es un lugar mejor cuando escuchamos, compartimos y construimos una comunidad a través de nuestras historias. YouTube es una empresa de Google.

Acerca de la UEFA

UEFA – la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, es el órgano de gobierno del fútbol europeo. Es una asociación de asociaciones, una democracia representativa, y es la organización que agrupa a 55 asociaciones nacionales de fútbol de toda Europa. Sus objetivos son, entre otros, tratar todas las cuestiones relacionadas con el fútbol europeo, promover el fútbol en un espíritu de unidad, solidaridad, paz, comprensión y juego limpio, sin ninguna discriminación por motivos políticos, de raza, religión, género o cualquier otra razón, salvaguardar los valores del fútbol europeo, promover y proteger las normas éticas y la buena gobernanza en el fútbol europeo, mantener relaciones con todas las partes interesadas que participan en el fútbol europeo, y apoyar y salvaguardar a sus asociaciones miembros para el bienestar general del juego europeo.

Acerca de The Female Quotient (The FQ)

Cambiando la ecuación. Cerrando las brechas. Impulsado por las ideas, las ambiciones, las innovaciones y la empatía de una red de 50.000 mujeres trabajadoras de todo el mundo, The FQ es un esfuerzo global de colaboración para eliminar la brecha de género. Aunque está dirigido por mujeres, líderes comprometidos e inspirados se unen a esta empresa colectiva. La diversa combinación de eventos en vivo, foros en línea, investigación personalizada, medios de comunicación y servicios de asesoramiento empresarial de The FQ identifica los retos, aflora las estrategias efectivas, forja redes poderosas y, en última instancia, desencadena un progreso medible. Para más información, visite: www.thefemalequotient.com.

