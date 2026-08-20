DB HiTek debutará en electronica India 2026, con el objetivo de expandirse en el mercado indio

(Información remitida por la empresa firmante)

Participará en la feria líder de electrónica del sur de Asia, que se celebrará en Bengaluru, India, del 16 al 18 de septiembre.

Presentará tecnologías de procesamiento de semiconductores de potencia, como BCD, SiC y GaN, y buscará nuevos clientes entre las empresas locales sin fábricas propias.

SEÚL, Corea del Sur, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DB HiTek, la fundición líder en Corea especializada en encapsulados de 8 pulgadas, ha dado a conocer su participación en electronica India 2026, que se va a celebrar del 16 al 18 de septiembre (hora local) en Bengaluru, India. La compañía busca fortalecer su relación con los clientes locales y expandir su presencia en el mercado indio.

electronica India, que se celebra en Bengaluru, el "Silicon Valley" de la India, es la principal feria comercial del sur de Asia, estando dedicada a componentes electrónicos, sistemas, aplicaciones y soluciones relacionadas. En el evento, DB HiTek presentará sus tecnologías de proceso clave, incluido su proceso insignia BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), junto con semiconductores de potencia de próxima generación de SiC (carburo de silicio) y GaN (nitruro de galio). La compañía también buscará desarrollar nuevos negocios con empresas locales sin fábrica propia.

Impulsado por un sólido apoyo gubernamental y una inversión activa, el ecosistema de semiconductores de la India se está expandiendo rápidamente. Las empresas locales que han basado su negocio en los servicios de diseño de chips están incursionando en el desarrollo de sus propios productos semiconductores, una tendencia que se espera aumente la demanda de servicios de fundición. En respuesta a esta dinámica del mercado, DB HiTek ha fortalecido su colaboración con empresas indias sin fábrica propia y planea aprovechar la exposición para ampliar su relación con clientes potenciales.

En la exposición, DB HiTek se centrará en sus tecnologías de proceso para semiconductores de potencia, un área en la que ha consolidado una ventaja competitiva. Su proceso insignia BCD ha alcanzado un total de 9 millones de obleas vendidas, y la compañía está aprovechando su amplia experiencia en producción en volumen y su conocimiento de procesos para expandirse a aplicaciones de alto valor en los sectores automotriz e industrial.

Dentro del ámbito de los semiconductores de potencia de próxima generación, DB HiTek presentará sus avances en el desarrollo de procesos de SiC y GaN, así como su hoja de ruta para la producción en volumen. La compañía completó recientemente la cualificación del proceso para su MOSFET de SiC de 1.200 V y prevé completar la cualificación de su proceso de GaN de 650 V para diciembre de este año. Actualmente se están realizando evaluaciones del rendimiento de los productos con estos procesos con clientes estratégicos.

Además, DB HiTek exhibirá diversas tecnologías de proceso especializadas, como rayos X, obturador global, SPAD (diodo de avalancha de fotón único) y otras tecnologías CIS especializadas, así como procesos de señal mixta/RF, para ampliar aún más su cartera de clientes en la región.

Un representante de DB HiTek declaró: "India es un mercado donde el rápido crecimiento de las empresas locales sin fábrica propia y el ecosistema de semiconductores está generando nuevas oportunidades de negocio. Por medio de nuestra participación en electronica India, buscamos fortalecer nuestra relación con los clientes locales y seguir identificando nuevas oportunidades de negocio basadas en nuestra experiencia en semiconductores de potencia y procesos especializados".

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