Dcala Studio: diseñamos salud, no solo edificios - Dcala Studio

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio, liderado por Marta Méndez Salicio y Alberto Sánchez Martí, integra arquitectura, interiorismo y mobiliario con una prioridad: la salud física y mental de quienes habitan cada espacio. Su identidad combina tradición mediterránea, minimalismo cálido y sencillez. Tiene su sede en Calahonda, Mijas Costa (Málaga).

Málaga, 29 de octubre de 2026.- “Diseñamos salud, no solo edificios.” Esta frase resume la filosofía de Dcala Studio, estudio de arquitectura en Málaga con sede en Calahonda, cuya actividad se concentra en Málaga y la Costa del Sol, aunque también desarrolla proyectos nacionales.

Para el estudio, un proyecto no termina cuando el espacio está bien resuelto estéticamente, sino cuando mejora la vida de quien lo habita. Distribución, luz natural, materiales y mobiliario se conciben desde el primer boceto.

Al frente de Dcala Studio están Marta Méndez Salicio y Alberto Sánchez Martí, cofundadores de una firma que conecta arquitectura, interiorismo, mobiliario y diseño de producto.

Con más de 15 años de trayectoria, el equipo trabaja en tres ámbitos: arquitectura residencial, diseño para empresas y espacios comerciales, y diseño de autor para inversión inmobiliaria.

La salud, la especialidad más destacada de la marca

Dcala Studio aplica principios de neuroarquitectura y diseño biofílico, disciplinas que estudian la relación entre los espacios y el bienestar físico y mental, a decisiones como iluminación, ventilación, acústica, materiales y distribución.

En Dcala Studio, un material no se elige solo por su apariencia, sino también por su impacto en la salud de quienes conviven con él. Según sus fundadores, esta prioridad distingue su trabajo de la arquitectura e interiorismo convencionales.

“Diseñamos salud, no solo edificios. Cada decisión de un proyecto —la luz, los materiales, la ventilación— la tomamos primero pensando en cómo va a afectar a quien vive ahí, no en cómo va a quedar en una fotografía.” — Marta Méndez Salicio, cofundadora de Dcala Studio

Una identidad proyectual propia: tradición, minimalismo y mediterráneo

Junto a la salud, Dcala Studio mantiene una identidad arquitectónica basada en la tradición mediterránea, el minimalismo cálido, la sencillez y el concepto de “lujo silencioso”.

Su metodología comienza por comprender quién utilizará el espacio y qué necesita. A partir de ahí, distribución, iluminación, materiales, instalaciones, mobiliario y decoración se desarrollan conjuntamente, sin tratarlos como fases independientes.

Este planteamiento mantiene una dirección coherente desde el diseño hasta la ejecución de la obra.

“Nuestra identidad no es una moda de temporada: es tradición mediterránea, minimalismo y sencillez, trabajados con el mismo rigor con el que aplicamos los criterios de salud. Una casa Dcala se reconoce por eso.” — Alberto Sánchez Martí, cofundador de Dcala Studio

Dos perfiles profesionales complementarios

La visión de Dcala Studio reúne dos trayectorias que confluyen en una misma metodología.

Marta Méndez Salicio

Arquitectura interior, mobiliario y bienestar

Marta Méndez Salicio es arquitecta de interiores formada en la Escuela Superior de Diseño de Interiores de Zamora.

Comenzó su carrera en Pisa, Italia, donde profundizó en la proporción, la sencillez y el diseño italiano. Después trabajó en Mallorca, especializándose en diseños a medida y atención al detalle.

Su actividad integra arquitectura interior, mobiliario y decoración, disciplinas que considera inseparables para mejorar el bienestar de las personas.

Desde Málaga, presta atención a la funcionalidad, los materiales y la relación entre los usuarios y sus espacios.

Alberto Sánchez Martí

De la arquitectura al diseño de producto

Alberto Sánchez Martí es arquitecto formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y en la École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, Francia.

Inició su trayectoria en urbanismo, en la Universidad de Granada, y después trabajó como arquitecto en Bruselas. Allí desarrolló su interés por el detalle y la relación entre objetos y espacios, que acabaría orientándolo hacia el diseño de producto.

En Dcala Studio conecta arquitectura, interiorismo y producto con el clima, los materiales, la neuroarquitectura y la tradición mediterránea, trabajando tanto la escala general del edificio como los detalles de cada estancia.

Una arquitectura mediterránea conectada con el entorno

Para Dcala Studio, lo mediterráneo no es solo una estética: responde a condiciones del proyecto y contribuye al bienestar.

La orientación, la luz natural, la ventilación, la protección solar y la relación entre interiores y exteriores se consideran decisiones arquitectónicas, no simples acabados.

Este enfoque adquiere importancia en Málaga y la Costa del Sol, donde el clima condiciona el diseño y uso de los espacios. Patios, terrazas, zonas de transición y materiales forman parte de una interpretación contemporánea de la tradición mediterránea.

Sostenibilidad, materiales y salud

La sostenibilidad constituye otro eje del estudio, presente en la selección de materiales, la luz natural, la ventilación, el comportamiento térmico y la calidad del aire interior.

Su metodología incorpora arquitectura mediterránea sostenible, confort térmico y biofilia, vinculando estas decisiones con la salud de los ocupantes. La durabilidad se integra en el diseño y funcionamiento del espacio, más allá de su apariencia.

Arquitectura para viviendas, empresas e inversión inmobiliaria

La metodología de Dcala Studio se desarrolla en tres ámbitos.

En arquitectura residencial, cada vivienda se adapta a sus habitantes. Sus hábitos determinan la distribución, los recorridos, el almacenamiento, la iluminación y la relación entre zonas privadas y comunes.

En espacios empresariales y comerciales, el estudio incorpora el bienestar de empleados y clientes como factor relacionado con la productividad, la retención del talento y la identidad corporativa.

La firma también desarrolla Diseño de Autor para Inversores, una línea inmobiliaria que integra arquitectura, interiorismo, calidad, revalorización de propiedades, rentabilidad y gestión integral para crear activos diferenciados.

Dos pilares, una misma manera de entender la arquitectura

La filosofía de Dcala Studio parte de comprender las necesidades antes de intervenir. Cada vivienda debe responder a sus habitantes; cada espacio empresarial, al funcionamiento de la organización; y cada proyecto, a su entorno.

La salud constituye su especialidad, mientras que la identidad proyectual —tradición mediterránea, minimalismo cálido y sencillez— aporta continuidad a sus diseños. Ambos pilares definen su arquitectura mediterránea desde Málaga y la Costa del Sol.

Sobre Dcala Studio

Dcala Studio es un estudio de arquitectura e interiorismo situado en Calahonda, Mijas Costa (Málaga), cofundado por Marta Méndez Salicio, arquitecta de interiores especializada en mobiliario y decoración, y Alberto Sánchez Martí, arquitecto y diseñador de producto.

Bajo la filosofía “diseñamos salud, no solo edificios”, combina neuroarquitectura, diseño biofílico y una identidad mediterránea basada en el minimalismo cálido y la sencillez.

Con más de 15 años de trayectoria, desarrolla proyectos en Málaga y la Costa del Sol. Sus servicios abarcan arquitectura e interiorismo, diseño estratégico empresarial y diseño de interiores en Málaga.

Dcala Studio:

Email: info@dcalastudio.com

Web: dcalastudio.com

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