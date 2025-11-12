D’Carnilsa amplía la distribución de productos latinoamericanos en Europa para tiendas y restaurantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2025.- El consumo de alimentos de origen latinoamericano ha crecido de forma sostenida en el mercado europeo, impulsado tanto por la presencia de comunidades migrantes como por el interés creciente por nuevas experiencias culinarias. En este contexto, la categoría de productos latinos cárnicos en España refuerza su posicionamiento como parte de una oferta alimentaria diversa y reconocible en el continente.

D’Carnilsa, con sede operativa en Madrid, ha desarrollado una propuesta especializada que incluye referencias representativas de la tradición alimentaria de América Latina. Entre sus productos destacan las arepas de maíz, el salami dominicano, la longaniza ecuatoriana y otros elaborados cárnicos como el chorizo santarrosano o la salchicha ranchera. Esta oferta está dirigida principalmente a comercios de alimentación latina, distribuidores regionales y restaurantes que requieren productos con continuidad de suministro y cumplimiento normativo.

Producción controlada y distribución en frío

La elaboración se realiza bajo sistemas que combinan técnicas artesanales con estándares de seguridad alimentaria exigidos en la Unión Europea. Cada fórmula responde a patrones culturales específicos, lo que permite preservar el perfil organoléptico de cada producto. Las carnes utilizadas, los condimentos y los métodos de cocción reflejan las particularidades gastronómicas de países como Colombia, Ecuador o República Dominicana, adaptadas a las condiciones de producción locales.

Para garantizar el estado óptimo del producto, D’Carnilsa gestiona directamente el almacenaje y transporte en frío desde sus instalaciones. Este sistema permite entregar los pedidos en tiempos reducidos, manteniendo la integridad del producto hasta su destino. Además, el formato de presentación se adapta a las necesidades del canal horeca y del pequeño comercio, lo que facilita su integración en distintos puntos de venta o consumo.

Internacionalización basada en identidad cultural

La expansión de D’Carnilsa a otros países europeos se fundamenta en una estructura logística consolidada y en un catálogo que responde a una demanda real de productos con valor cultural añadido. Su capacidad para combinar producción localizada, autenticidad en el sabor y cumplimiento regulatorio refuerza su posición como proveedor de referencia. En un mercado que continúa abriéndose a la diversidad culinaria, su papel en la distribución de productos latinos cárnicos en España se afianza como un modelo de integración y especialización alimentaria.



