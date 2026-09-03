D'Carnilsa amplía su equipo para acompañar el crecimiento de su producción en Fuenlabrada - D'Carnilsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuenlabrada, 3 de agosto de 2026.- El consumo de alimentos vinculados a la gastronomía latinoamericana ha favorecido la presencia de nuevas referencias en supermercados, establecimientos especializados y restauración. Este desarrollo requiere una estructura productiva capaz de abastecer tanto al comercio como a la distribución profesional. En esta línea, D'Carnilsa está reforzando su equipo en Fuenlabrada (Madrid) para acompañar el crecimiento de su actividad y responder al aumento de la demanda de su catálogo de productos.

Más capacidad para una producción especializada

Fundada en Madrid en 2011 como empresa familiar, D'Carnilsa ha desarrollado su actividad alrededor de la elaboración y distribución de alimentos representativos de diferentes gastronomías latinoamericanas. La compañía produce desde sus instalaciones de Fuenlabrada referencias destinadas tanto al consumidor particular como a restaurantes, supermercados, tiendas de alimentación, minimarkets, mayoristas y distribuidores.

El crecimiento de la producción ha llevado a la empresa a incorporar personal y reforzar la capacidad de su fábrica. Esta ampliación permite acompañar el incremento de la actividad manteniendo los procesos de elaboración, trazabilidad y control por lotes aplicados a los productos que salen de sus instalaciones.

Entre las referencias elaboradas por la compañía se encuentran el chorizo santarrosano, las arepas y la salchicha ranchera, junto con productos como el salchichón cervecero, el salami dominicano y la longaniza ecuatoriana. A esta oferta se suman diferentes alimentos congelados, configurando un catálogo dirigido a distintos perfiles de consumo y formatos comerciales.

De Fuenlabrada a establecimientos de España y Europa

La ampliación del equipo se integra en una estructura que combina producción propia y distribución profesional. Desde Fuenlabrada, D'Carnilsa abastece a establecimientos de diferentes características y desarrolla también su actividad en mercados europeos, ampliando el alcance de alimentos tradicionalmente asociados a países latinoamericanos.

Esta evolución supone adaptar la capacidad productiva al volumen de pedidos sin desvincular el crecimiento de los controles propios de la industria alimentaria. La fabricación en España permite, además, elaborar estas referencias bajo la normativa europea aplicable y mantener un seguimiento de los diferentes lotes durante el proceso.

La incorporación de nuevos profesionales representa así una nueva etapa dentro del desarrollo de la compañía. Más allá de ampliar la plantilla, el refuerzo responde a la necesidad de disponer de recursos suficientes para atender una actividad productiva en crecimiento y dar servicio a los distintos canales con los que trabaja.

Con esta ampliación en Fuenlabrada, D'Carnilsa continúa reforzando su estructura para acompañar el aumento de su producción y distribución. La compañía mantiene así su apuesta por elaborar en España productos vinculados a la gastronomía latinoamericana y abastecer desde sus instalaciones madrileñas a clientes profesionales y establecimientos de diferentes mercados.

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