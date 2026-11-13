D’Carnilsa empieza a enviar sus productos latinos congelados a domicilio, en cadena de frío controlado - D’Carnilsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre.- La posibilidad de recibir empanadas, arepas o tequeños congelados directamente en casa abre una nueva vía de acceso a la gastronomía latinoamericana en España. D’Carnilsa, empresa familiar con fábrica en Fuenlabrada (Madrid), ha incorporado un sistema de reparto a domicilio con cadena de frío controlada que permite transportar estos alimentos hasta distintos puntos de la península y Baleares, utilizando contenedores isotérmicos reutilizables.

La iniciativa supone un nuevo paso para una compañía que hasta ahora había desarrollado buena parte de su actividad mediante la distribución a comercios, restaurantes y establecimientos especializados. El nuevo servicio permite adquirir directamente productos que requieren condiciones específicas de conservación durante el transporte.

El reto de llevar alimentos congelados hasta la puerta de casa

El principal desafío de este modelo de distribución es mantener las temperaturas adecuadas durante todo el recorrido. Según explica D’Carnilsa en su información sobre envíos en frío, los pedidos utilizan contenedores isotérmicos con paneles aislantes y acumuladores capaces de mantener la temperatura durante periodos de entre 48 y 72 horas.

Los productos congelados viajan a -18 °C, mientras que los refrigerados requieren temperaturas de entre 2 y 8 °C. Cuando ambos tipos de alimentos coinciden en un pedido, se transportan congelados en una misma caja.

El sistema contempla entregas en 24 horas dentro de la Comunidad de Madrid, entre 24 y 48 horas en el resto de la península y Mallorca, y hasta 72 horas en las demás islas Baleares.

Embalajes reutilizables y nuevas formas de consumo

La reutilización de contenedores introduce una dimensión ambiental en un servicio donde el embalaje resulta fundamental. Frente a los envases de un solo uso, esta alternativa plantea la posibilidad de reducir residuos, aunque su impacto dependerá del número de reutilizaciones y de la logística necesaria.

Fundada en 2011 por el emprendedor colombiano Carlos Andrés Quintero, D’Carnilsa comenzó elaborando productos vinculados a las tradiciones gastronómicas latinoamericanas. Quince años después, la empresa incorpora el reparto doméstico a su actividad industrial.

Contacto

Emisor: D'Carnilsa

Contacto: Carlos Andrés Quintero Restrepo

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