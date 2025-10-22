DCH, junto con Fiabilis Consulting Group como socio impulsor, ha lanzado DCH Europe, con sede en Francia

(Información remitida por la empresa firmante)

El pasado septiembre se presentó en París una nueva era para los RR.HH. en Europa.

PARIS, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La colaboración es el motor del éxito de los proyectos transformadores. Para satisfacer la creciente necesidad de diálogo entre los líderes de RR.HH. que se enfrentan a retos globales, DCH (Organización Internacional de Directores de Capital Humano) y Fiabilis Consulting Group han unido fuerzas para expandir la red de DCH en Europa.

Con presencia en España, Portugal, Latinoamérica y EE.UU., DCH ha elegido Francia como sede de DCH Europe. El nuevo centro reunirá a los principales líderes de RR.HH. para intercambiar buenas prácticas, abordar retos comunes y diseñar soluciones para el futuro del trabajo.

"Los directores de RR.HH. ya no pueden pensar solo a escala nacional. Los problemas a los que nos enfrentamos exigen una visión global y acción colectiva. La misión principal de DCH es crear una plataforma para compartir experiencias y reforzar el papel central de los directores de Capital Humano en el gobierno corporativo. Me complace especialmente contar con Fiabilis a nuestro lado en la construcción de un proyecto tan importante", afirmó Juan Carlos Pérez Espinosa, fundador y presidente ejecutivo de DCH.

Fundada en 2009, Fiabilis aporta más de una década de experiencia europea en la optimización y maximización de la eficiencia de los costes laborales. Como socio estratégico de DCH, Fiabilis impulsa el crecimiento del proyecto DCH Europe, consolidando la posición de la asociación como la red líder de RR.HH. en Francia, España, Portugal y Latinoamérica.

La junta directiva Francesa de DCH Europe reúne a los principales líderes de RR.HH. de compañías francesas y multinacionales líderes. Su presidente se unirá al Comité Ejecutivo Global de DCH, garantizando que las perspectivas locales enriquezcan los debates internacionales. La tercera Cumbre Global se celebró justo la semana pasada en Chile.

"Este proyecto es un hito para Fiabilis", declaró Arnaud Tardif, fundador y consejero delegado de Fiabilis Consulting Group, quien formará parte de la junta directiva francesa. "La colaboración genera valor para un sector clave para el futuro del trabajo. Retos como la integración de la IA, la alta dirección y la transparencia salarial requieren un intercambio internacional. Agradezco a DCH por compartir esta visión con nosotros, y a mis colegas Jorge Campdera, nuestro director de Alianzas Estratégicas, e Iwona Busch, nuestra directora de Ventas para Europa, cuyo compromiso ha hecho posible esta colaboración".

Fernando Troncoso, director de Desarrollo de DCH Europe añadió: "Durante más de una década, DCH ha unido a líderes de RR.HH. en España, Portugal, EE.UU. y Latinoamérica. Con Francia como nuestro centro europeo, este lanzamiento es el siguiente paso en nuestra misión global: crear conexiones, fomentar el aprendizaje entre iguales y ofrecer soluciones a las comunidades de RRHH. de todo el mundo".

