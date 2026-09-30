(Información remitida por la empresa firmante)

- DCK organiza dos lanzamientos de productos en línea para Europa en 2026, presentando soluciones para el mantenimiento de césped y jardines y herramientas eléctricas de alta resistencia

SHANGHÁI, 30 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- DCK, la marca de herramientas eléctricas de alta resistencia, ha organizado la puesta en marcha de dos lanzamientos de productos en línea para el mercado europeo en septiembre, transmitidos en directo a través de sus páginas oficiales de Facebook y YouTube. En estos eventos se presentaron nuevos equipos para césped y jardín, además de herramientas eléctricas de alta resistencia, que cuentan con soluciones que abarcan la construcción, la metalurgia, la carpintería, la renovación del hogar, el acabado de interiores y el mantenimiento de jardines.

Gracias a la combinación de demostraciones prácticas en obra con entornos virtuales 3D inmersivos, los lanzamientos mostraron las características del producto, su rendimiento y sus aplicaciones reales. Gu Zhiping, presidente de la compañía, pronunció el discurso de apertura, seguido de presentaciones técnicas y demostraciones en directo a cargo de los equipos de ingeniería y producto de DCK.

Como marca de herramientas eléctricas especializada en entornos exigentes, DCK fabrica sus productos con estándares industriales. Contando con un funcionamiento fiable y un rendimiento potente, proporciona soluciones robustas y de confianza adaptadas a las necesidades de diversos usuarios. En el segmento de jardinería, la compañía aprovecha su amplia experiencia en I+D y fabricación para ofrecer soluciones inteligentes y electrificadas que optimizan el mantenimiento de exteriores.

Bajo el lema "Diseñadas para la exigencia, dominadas con facilidad", el lanzamiento de herramientas eléctricas presentó siete nuevos modelos que han sido diseñados para su uso en aplicaciones de alta demanda en la construcción, metalurgia, carpintería y reformas del hogar, abarcando tareas de fijación, corte y perforación. Las demostraciones en directo destacaron el rendimiento fiable y la facilidad de uso de las herramientas en diversos entornos laborales.

El lanzamiento de herramientas de jardinería, con el lema "Potencia inteligente, cuida tu jardín", presentó siete nuevos productos que incluyen desbrozadoras, motosierras, sopladoras, cortacéspedes de giro cero y cortacéspedes robóticos con sistema de delimitación virtual. Integrado con navegación de precisión, evitación inteligente de obstáculos, control mediante aplicación y conectividad con el hogar inteligente, el cortacésped robótico permite el cuidado diario del césped totalmente automatizado. La gama completa proporciona una solución integral para el mantenimiento de exteriores durante todo el año.

A través del lanzamiento simultáneo de dos nuevas e importantes gamas de productos, DCK ha presentado su cartera completa de soluciones diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, abarcando desde herramientas profesionales de alta resistencia para diversos entornos laborales especializados hasta una diversa gama de equipos de jardinería para el hogar y espacios exteriores. Esta ampliación de la gama de productos subraya el compromiso de DCK de consolidar su presencia en el mercado europeo y satisfacer plenamente las diversas necesidades de los usuarios.

De cara al futuro, DCK seguirá impulsando la innovación en electrificación, tecnología inteligente y facilidad de uso, ofreciendo soluciones más eficientes y prácticas para profesionales y particulares.