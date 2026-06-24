DCK presenta soluciones inteligentes y alimentadas por batería para el cuidado del jardín en spoga+gafa 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, marca profesional de herramientas eléctricas de Dongcheng, ha concluido con éxito su participación en la exhibición spoga+gafa 2026, la feria líder mundial para el estilo de vida en el jardín, el aire libre y la industria del cuidado del jardín, celebrada del 22 al 24 de junio en Koelnmesse.

Frente a una audiencia global de profesionales, vendedores al por menor y compradores de equipos eléctricos para exteriores (OPE), DCK presentó su cartera de productos más reciente para plataformas de baterías de 20 V y 58 V, que incluye cortacéspedes robóticos inteligentes, cortacéspedes autopropulsados de giro cero y una gama completa de productos OPE, destacando sus últimos avances en soluciones inteligentes y alimentadas por batería para el cuidado del césped y el jardín.

"spoga+gafa es un importante punto de encuentro global para las industrias de estilo de vida del jardín y exteriores. Nuestra participación sirve para permitir a DCK fortalecer las conexiones con socios de canal en toda Europa y otros mercados internacionales, presentar nuestra cartera de productos de 20 V y 58 V para exteriores y soluciones de corte inteligentes, y explorar oportunidades de colaboración en una gama más amplia de aplicaciones para el cuidado del césped y el jardín", explicó Stella Su, directora de marketing de la Unidad de Negocio de DCK para Europa y Norteamérica.

En spoga+gafa 2026, DCK presentó una cartera de productos que integra diversos escenarios, entre los que destacan el mantenimiento de jardines residenciales, el cuidado profesional del césped y la gestión de grandes superficies de césped:

Cortacéspedes robóticos inteligentes con funcionamiento automatizado, navegación inteligente, mayor eficiencia de corte y menor necesidad de intervención manual.

con funcionamiento automatizado, navegación inteligente, mayor eficiencia de corte y menor necesidad de intervención manual. Serie de herramientas de jardinería de 20 V diseñada para jardines domésticos, trabajos de jardinería ligeros y venta minorista.

diseñada para jardines domésticos, trabajos de jardinería ligeros y venta minorista. Serie de herramientas de jardinería de 58 V dirigida a usuarios residenciales de alta gama y aplicaciones semiprofesionales.

dirigida a usuarios residenciales de alta gama y aplicaciones semiprofesionales. Cortacéspedes autopropulsados de giro cero diseñados para grandes extensiones de césped, administración de propiedades, servicios de paisajismo y operaciones de corte de alta eficiencia.

A través de estas ofertas, DCK busca poder proporcionar a los usuarios finales soluciones para el cuidado del césped y el jardín más eficientes, inteligentes y de bajo mantenimiento. Al mismo tiempo, la cartera ofrece a distribuidores, mayoristas profesionales, centros de jardinería, plataformas de comercio electrónico y socios minoristas una combinación de productos flexible que se puede seleccionar y comercializar de acuerdo con diferentes escenarios de aplicación y estrategias de venta.

La exposición de productos de DCK se alinea junto a las tendencias de la industria en electrificación, inteligencia, bajo nivel de ruido y alta eficiencia en equipos para césped y jardín, impulsando la modernización de las soluciones para el cuidado del césped hacia alternativas más limpias, prácticas e inteligentes.

Durante la celebración de la feria, el equipo de DCK ha mantenido conversaciones con socios de la industria sobre carteras de productos, cooperación en canales de distribución y necesidades del mercado, generando información valiosa para la promoción de productos y la colaboración comercial futuras.

Para obtener más información sobre DCK y Dongcheng, visite www.dck-tools.com y www.dongcheng.com.

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