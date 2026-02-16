Dealing debuta para facilitar el acceso a los mercados globales y la creación de riqueza a largo plazo

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el respaldo del Grupo Finvasia, Dealing ofrece a los inversores acceso a más de 30.000 activos financieros en más de 120 países y más de 10 bolsas globales a través de una sola cuenta

DUBÁI, EAU, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dealing , una nueva plataforma global de inversión, se ha lanzado con la misión de transformar la forma en que los inversores acceden y participan en los mercados financieros globales. Creada como una plataforma que prioriza la inversión, Dealing está diseñada para inversores a largo plazo centrados en la diversificación, la disciplina y la creación sostenible de riqueza.

Dealing permite invertir en más de 30.000 activos financieros en más de 10 mercados globales, desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Alemania, Canadá y Australia, operando con más de 30 licencias y registros, todo a través de una única cuenta unificada que abarca acciones, ETF, derivados y otros instrumentos globales.

La plataforma de inversión global es la primera oferta dirigida al consumidor de Dealing Investment Banking Services, con sede en Mauricio, que ofrece asesoramiento en finanzas corporativas, estructuración y distribución de productos, asesoramiento patrimonial y de inversión, creación de mercado, corretaje y servicios de ejecución a través de la plataforma de inversión global.

Tajinder Virk, cofundador y consejero delegado del Grupo Finvasia y Dealing, afirmó: "Dealing nació de una idea sencilla: la inversión global no se debe a la falta de oportunidades, sino a la complejidad y la fragmentación que frena a la mayoría de los inversores. Incluso hoy, alrededor del 90% de las acciones globales siguen estando fuera del alcance de los inversores individuales. Dealing elimina estas barreras, uniendo los mercados, las oportunidades y los activos globales en una experiencia única y transparente para que los inversores puedan participar con confianza y centrarse en la creación de riqueza a largo plazo. Como parte de Dealing Investment Banking Services, la plataforma busca revolucionar la banca de inversión: nuestro primer paso para acercarla al público general".

Con el respaldo del Grupo Finvasia, Dealing Investment Banking Services opera dentro de un sólido marco regulatorio global, que incluye una Licencia de Banca de Inversión de FSC Mauritius, la regulación de CySEC y la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU (SCA), además de otros registros internacionales, prestando servicio a inversores en más de 120 países.

Dealing se lanzó en la IFX Dubai Expo, un importante foro global de tecnología financiera y comercio, y se expandirá primero al CCG, luego a Europa, África (incluida Sudáfrica) y otros mercados clave.

Dealing es una plataforma de inversión global diseñada para que la inversión en múltiples mercados sea sencilla, transparente y accesible mediante una experiencia fluida, tanto móvil como web. Con el respaldo del Grupo Finvasia, Dealing ofrece acceso a acciones globales, ETF, derivados e instrumentos alternativos a través de una única cuenta, con el respaldo de licencias regulatorias directas y un conjunto de tecnologías propias. Para más información, visite la página web: https://dealing.com/en-NL.

