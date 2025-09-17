Debemos unirnos por las niñas de Afganistán

(Información remitida por la empresa firmante)

En el cuarto aniversario de la prohibición de la educación secundaria para niñas en Afganistán, Education Cannot Wait exige el regreso a la educación

NUEVA YORK, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al conmemorar hoy el trágico cuarto aniversario de la prohibición de la educación secundaria para las niñas en Afganistán, la comunidad mundial debe unirse para apoyar la educación de todas las niñas en Afganistán.

Los líderes mundiales deben seguir defendiendo el derecho a la educación de todas las niñas en Afganistán, complementando los esfuerzos de la Organización para la Cooperación Islámica "para unir a académicos y autoridades religiosas del mundo islámico contra la decisión de impedir que las niñas reciban educación".

Debemos escuchar al pueblo afgano: un nuevo informe de ONU Mujeres indica que el 92% de los afganos apoya la educación secundaria de las niñas. También debemos escuchar a las niñas afganas afectadas por la prohibición: la campaña global de defensa de Education Cannot Wait, Voces de las Niñas Afganas , combina contundentes llamamientos a la acción de las niñas afganas con conmovedoras obras de arte. Como dice una niña afgana: "Quiero recuperar mi escuela y mis clases. Quiero recuperar mis libros. Quiero recuperar a mis compañeros. Quiero recuperar mi libertad. Quiero recuperar mi vida".

Hoy en día, más de 2,2 millones de niñas afganas tienen prohibido asistir a la escuela más allá de la primaria, según la UNESCO . En total, hasta 7 millones de niños no asisten a la escuela debido a la prohibición y otras restricciones, según UNICEF .

El impacto en el pueblo afgano es enorme. En una nación donde el 85% de la población vive con menos de un dólar estadounidense al día, la prohibición podría suponer una pérdida total de 1.500 millones de dólares estadounidenses al PIB en 2030 y 9.600 millones de dólares estadounidenses en 2066, según la UNESCO .

Debemos mantener viva la esperanza para los niños de Afganistán. Education Cannot Wait ( ECW ) y nuestros socios estratégicos ya han proporcionado a cerca de 300.000 niños en Afganistán la seguridad, la esperanza y la oportunidad de una educación de calidad, el 54% de los cuales son niñas.

Gracias a más de 90 millones de dólares estadounidenses en inversiones, los socios locales de ECW han logrado ampliar de forma sostenible el acceso de las niñas a la educación, ampliando aún más la educación comunitaria en zonas remotas y desatendidas e implementando programas de aprendizaje acelerado personalizados para adolescentes que no pueden acceder al sistema educativo formal.

A pesar de los desafíos que se avecinan, el mundo no debe dejar de apoyar la educación comunitaria en todo Afganistán. Esto significa financiar iniciativas educativas que brinden acceso a la educación a todos los niños y niñas a través de grupos locales.

También significa proporcionar apoyo psicológico y de salud mental a los niños y niñas afganos que viven una vida de miedo e inseguridad. Al invertir hoy en la educación de las niñas afganas, estamos invirtiendo en el fin de la injusticia, el fin de la pobreza y en un futuro mejor para las generaciones venideras.

