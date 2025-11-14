(Información remitida por la empresa firmante)

——FAMSUN lanza su nueva marca premium

YANGZHOU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 12 de noviembre de 2025, FAMSUN Co., Ltd., líder mundial en la industria de equipos agroalimentarios, celebró en Yangzhou, ciudad donde se ubica su sede central, la ceremonia de lanzamiento mundial de su marca premium FAMSCEND. El evento, bajo el lema Innovar • Ascender • Nutrir, reunió a más de 160 líderes y socios de los sectores de alimentación de alta gama y alimentación para mascotas a nivel mundial para presenciar el debut de la marca. Asimismo, marcó la entrada oficial de FAMSUN en la industria de equipos para alimentación de mascotas y alimentación saludable para consumo humano, impulsando un cambio estratégico: de liderazgo en escala a liderazgo en valor.

Jack Chen, presidente de FAMSUN, declaró: FAMSCEND se especializará en equipos de procesamiento para alimentos para mascotas y alimentos saludables para consumo humano, con el compromiso de crear valor sostenible para clientes globales a través de cuatro capacidades clave: innovación, sistematización, digitalización y simbiosis. Jason Fan, vicepresidente de FAMSUN, añadió: La nueva marca ofrecerá a nuestros clientes globales soluciones más estables, eficientes e inteligentes.

Durante la ceremonia de lanzamiento, también se impartieron seminarios sobre tecnologías de vanguardia para el sector, centrados en la fabricación sostenible y las tendencias inteligentes. Las soluciones integrales y los conceptos simbióticos de FAMSCEND fueron altamente valorados por sus clientes globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822336/Scenes_FAMSCEND_s_global_launch_ceremony.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/debut-mundial-de-famscend-redefiniendo-el-panorama-de-la-industria-de-equipos-agroalimentarios-302615552.html