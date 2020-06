COMUNICADO: Debut online de la TAICCA en el Annecy International Animated Film Festival

TAIPEI, Taiwán, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Debido a la pandemia, el Annecy International Animated Film Festival se va a celebrar de forma online del 15 al 30 de junio. Para promocionar mejor la industria de la animación de Taiwán, la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ha lanzado un Taiwan Pavilion virtual para participar en el Annecy International Animated Film Festival and Market (Mifa) de este año. La TAICCA invitará a los expertos en licencia de animación a compartir sus experiencias antes del evento con el objetivo de aumentar las oportunidades de cooperación internacionales.

https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg]

El Taiwan Pavilion virtual mostrará a 15 exhibidores de animación de Taiwán y 21 películas animadas, incluyendo "Hero of Heroes", adaptación de cine de la famosa serie de cómic de Jhuge Shiro; "Secret - Weapon" de Fish WANG, ganador del Golden Horse Best Animation Short Film del año pasado; y "The Small Big" del servicio de televisión pública de Taiwán.

Hay que destacar que existen dos películas animadas de Taiwán nominadas en las competiciones principales. Una es "Great Hoax: The Moon Landing" de John HSU, nominado en la competición de trabajos VR. La otra, "Puppy Love", del estudiante de la Taipei National University of the Arts, I-Wen CHEN, nominado para la competición Graduation Films, se mostró en la portada de la revista "Ecran Total".

Por primera vez, la TAICCA promocionará la industria de la animación de Taiwán en el Meet the Publisher Program, una reunión de profesionales de mercado internacionales, que muestra a doce editores y 44 cómics, libros de fotos y proyectos de artes gráficas. El mecanismo de emparejamiento de la TAICCA no solo introducirá y establecerá reuniones para los productores de animación internacionales en el campo de los editores de artes gráficas de Taiwán, sino que suministrará servicios de traducción que se espera ayuden a establecer una co-producción más internacional y también oportunidades de colaboración. Algunos de los trabajos más notables que participan en el evento de emparejamiento incluyen "The Corner Store I", "The Illusionist on the Skywalk", "Scrolls of a Northern City", además de libros de fotos del famoso autor e ilustrador, Jimmy LIAO.

Para conseguir que los eventos de emparejamiento sean un éxito, la TAICCA personalizará un curso único "TAICCA School" en el que participarán expertos en licencia para equipar a los creadores y exhibidores con el conocimiento en derechos IP antes de dirigirse al mercado internacional.

Pese a que la pandemia ha interrumpido los festivales de cine y ferias comerciales a nivel internacional, con muchos de estos eventos siendo cancelados o pospuestos, la TAICCA está preparada para presentar al mundo el mejor contenido de Taiwán.

Página web de Taiwan Animated: https://taiwancinema.taicca.tw/annecy/ [https://taiwancinema.taicca.tw/annecy/]

Annecy International Animated Film Festival: https://www.annecy.org/ [https://www.annecy.org/]

https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Faith Su, faithsu@taicca.tw, +886939832881