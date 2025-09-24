Década de innovación de VAPORESSO: elevar la estética del vapeo con la edición especial de la serie XROS 5

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En su décimo aniversario, VAPORESSO sigue demostrando que la innovación no se limita solo a la tecnología, sino también al diseño. Como una de las marcas de vapeo más innovadoras y vanguardistas, la compañía amplía el legado de su serie XROS con el lanzamiento de dos ediciones especiales del XROS 5 y el XROS 5 MINI. Con el respaldo de la reputación de rendimiento y alta calidad de la serie, estos lanzamientos de aniversario destacan la filosofía de VAPORESSO de fusionar la excelencia en ingeniería con la expresión estética.

El XROS 5 se ha convertido en un éxito de ventas mundial gracias a su combinación de rendimiento profesional y tecnología de vanguardia. Equipado con una batería de 1500 mAh, supercarga de 3 A y tecnología de calentamiento COREX 3.0, proporciona una producción de vapor más estable y consistente, con un aroma más rico, un sabor más delicado y una experiencia de vapeo más suave. Esta sólida base convierte a la serie XROS 5 en el escenario ideal para las innovaciones de diseño del décimo aniversario de VAPORESSO.

La innovación como acelerador de la excelencia de una década

Celebrando su décimo aniversario, VAPOREESO rinde homenaje a las leyendas de la velocidad en la pista infundiendo su espíritu innovador en el diseño de las Ediciones Inno-Speed. Estas ediciones especiales incorporan diversos elementos de diseño inspirados en las carreras, combinados con paneles de fibra de carbono, ilustraciones de superdeportivos dibujadas a mano y una interfaz de usuario personalizada al estilo del tablero. Presentadas exclusivamente como sets de regalo del décimo aniversario, estas Ediciones Inno-Speed están diseñadas como artículos de colección, lo que subraya tanto su rareza como su valor simbólico.

La innovación como camino hacia un estilo de vida prémium

En esencia, la innovación es la búsqueda de una mayor calidad de vida. Con este espíritu, VAPORESSO ha creado con creatividad la elegancia moderna con un arte exquisito, fusionando tecnología y estética para elevar el significado de un estilo de vida premium. Marcando la primera integración de la artesanía del cuero en la serie XROS, las Ediciones de Cuero presentan texturas de grano fino, detalles cosidos y una elegante sensación táctil que transforma el dispositivo en un accesorio distintivo. Compactas pero refinadas, las Ediciones de Cuero equilibran portabilidad y lujo, y se lanzarán como ediciones oficiales para minoristas, disponibles para consumidores de todo el mundo. Durante la última década, la marca no solo ha sido pionera en tecnologías esenciales, sino que también ha moldeado la estética del vapeo. El debut de la Serie XROS 5 especial reafirma el liderazgo de VAPORESSO en la combinación de tecnología de vanguardia con la excelencia en el diseño. Más que simples actualizaciones de producto, estas ediciones de aniversario encarnan la visión de la marca de ofrecer rendimiento y belleza.

Durante la última década, la marca no solo ha sido pionera en tecnologías clave, sino que también ha moldeado la estética del vapeo. El debut de la serie especial XROS 5 reafirma el liderazgo de VAPORESSO en la combinación de tecnología de vanguardia con la excelencia en el diseño. Más que simples actualizaciones de producto, estas ediciones de aniversario encarnan la visión de la marca de ofrecer rendimiento y belleza.

Para obtener más información sobre VAPORESSO, visite: https://www.vaporesso.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778492/XROS_5______17web1_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778493/XROS_5_XROS_5_MINI_KV___9_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/decada-de-innovacion-de-vaporesso-elevar-la-estetica-del-vapeo-con-la-edicion-especial-de-la-serie-xros-5-302565918.html