Decisión histórica de la Organización Mundial de la Salud sobre la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos

- Decisión histórica del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud de aprobar una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos

MONTREAL, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de febrero de 2026, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una decisión histórica, aprobó una resolución impulsada por los Estados Miembros sobre la Acción Mundial para Promover la Equidad en Salud para las Personas con Hemofilia y Otros Trastornos de la Coagulación. Esta resolución se presentará en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2026 para su adopción final. La Federación Mundial de Hemofilia (FMH), como actor no estatal en relaciones oficiales con la OMS, ha promovido y apoyado firmemente esta resolución.

Una Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud es un documento de política oficial adoptado por los Estados Miembros de la OMS para establecer prioridades y políticas sanitarias globales, orientar las estrategias nacionales de salud y solicitar acciones específicas a la Secretaría de la OMS. Al adoptar esta resolución, la OMS y sus Estados Miembros reconocerán los trastornos hemorrágicos como una prioridad y darán un paso crucial hacia el desarrollo de un marco mundial coordinado y acciones concretas para abordar las desigualdades en salud que afectan a nuestra comunidad.

La FMH también lanzó un Llamamiento Mundial a la Equidad en Salud para los Trastornos de la Coagulación en apoyo a su adopción. Para obtener más información sobre el Llamamiento Mundial, lea el anuncio en la página de Noticias de la FMH aquí. Para ver la declaración de la FMH instando al Consejo Ejecutivo de la OMS a adoptar la resolución, haga clic aquí.

Acerca de la hemofilia y otros desórdenes hemorrágicos

En las personas con trastornos hemorrágicos, el proceso de coagulación de la sangre no funciona correctamente, con el resultado de que pueden sangrar durante más tiempo de lo normal y algunas personas pueden experimentar sangrado espontáneo en las articulaciones, músculos u otras partes de su cuerpo, lo que puede provocar problemas de desarrollo y movilidad permanente.

Acerca de la Federación Mundial de Hemofilia

La FMH es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar y mantener la atención a las personas con trastornos hemorrágicos hereditarios en todo el mundo. En la FMH, las organizaciones nacionales miembros y los profesionales de la salud colaboran para brindar atención a estas personas en todo el mundo. Colaboramos con gobiernos y centros de tratamiento de la hemofilia para mejorar el conocimiento mediante capacitación y proporcionarles las herramientas necesarias para identificar, apoyar y tratar a las personas que viven con trastornos hemorrágicos en sus comunidades, a la vez que promovemos la defensa y la colaboración a nivel mundial para lograr nuestros objetivos comunes. Para obtener más información sobre la FMH, visite www.wfh.org.

