Decisiones más inteligentes y rápidas: Mews lanza Business Intelligence para hoteles

(Información remitida por la empresa firmante)

Su producto integrado de datos y análisis con información basada en IA se lanza globalmente, ofreciendo a los hoteleros una fuente única de información fiable para una toma de decisiones más rápida

AMSTERDAM, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para el sector hotelero, ha lanzado hoy Mews Business Intelligence (Mews BI), un producto nativo de datos y análisis que proporciona información práctica e instantánea basada en IA para hoteleros. Integrado directamente en el sistema operativo Mews, Mews BI ofrece a los equipos hoteleros una fuente única de información fiable y la capacidad de actuar sobre datos empresariales en tiempo real sin salir de la plataforma que ya utilizan para gestionar sus propiedades. Con paneles de control personalizables e informes programados, los hoteles pueden realizar un seguimiento de los ingresos, la ocupación y las reservas de toda su cartera, lo que ayuda a los equipos a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Cambios que generan impacto:

Análisis integrado para agilizar la toma de decisiones: Mews presenta análisis integrados de autoservicio que permiten a los equipos de hostelería explorar datos de rendimiento e identificar tendencias sin necesidad de exportaciones manuales. La actualización también incluye resúmenes de rendimiento con IA que traducen las métricas clave de las propiedades y la cartera a un lenguaje sencillo, para que los operadores tomen decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.

Mews presenta análisis integrados de autoservicio que permiten a los equipos de hostelería explorar datos de rendimiento e identificar tendencias sin necesidad de exportaciones manuales. La actualización también incluye resúmenes de rendimiento con IA que traducen las métricas clave de las propiedades y la cartera a un lenguaje sencillo, para que los operadores tomen decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Paneles personalizados adaptados a las prioridades del negocio: Los usuarios crean paneles totalmente personalizables mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, lo que facilita el seguimiento de los KPI más importantes en propiedades individuales, carteras, equipos y partes interesadas.

Los usuarios crean paneles totalmente personalizables mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, lo que facilita el seguimiento de los KPI más importantes en propiedades individuales, carteras, equipos y partes interesadas. Informes automatizados para reducir el trabajo manual: Los paneles de control e informes se programan para su entrega automática, lo que mantiene a los equipos alineados sin trabajo manual repetitivo.

Los paneles de control e informes se programan para su entrega automática, lo que mantiene a los equipos alineados sin trabajo manual repetitivo. Una visión más completa del rendimiento: Al combinar los datos de Mews con fuentes externas, como las agencias de viajes online (OTA) y Google Ads, las empresas del sector hotelero obtienen una visión unificada del rendimiento comercial y operativo en toda la organización.

"Los clientes buscan soluciones en las que puedan confiar", afirmó Pepa Starchfojtů, CPTO de Mews. "Con Mews BI, ofrecemos a los hoteleros una plataforma única y fiable para transformar sus datos en información útil, ayudándoles a tomar decisiones más rápidas e inteligentes cada día".

Mews BI, que ya ha sido adoptada por más de 1.000 clientes iniciales, está ayudando a los operadores hoteleros a tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Estos primeros usuarios ya están viendo el impacto. El Hotel Adara, un hotel boutique en Whistler, ha logrado importantes aumentos en ingresos y rendimiento desde la implementación de Mews BI. Mediante el uso del panel de rendimiento de habitaciones para comprender la ocupación y la tarifa media diaria (ADR) por tipo de habitación, el equipo recategorizó el inventario e introdujo estrategias específicas que impulsaron un aumento del 20 % en la ocupación de suites de dos dormitorios, triplicaron los ingresos de invierno de las suites de un dormitorio y lograron un incremento total de los ingresos del 11 % durante la temporada baja de primavera, con una ADR 50 dólares superior. Ahora que Mews BI forma parte de su flujo de trabajo diario, Adara puede tomar decisiones comerciales más rápidas basadas en datos y descubrir nuevas oportunidades de ingresos a lo largo de las temporadas.

Rhys Davies, director general del Hotel Adara, comentó: "Antes teníamos datos, pero eran manuales y poco detallados; solo estadísticas básicas como la tarifa media diaria (ADR) y la fecha. Con Mews BI, todo está centralizado".

Mews BI ya está disponible automáticamente para todos los clientes con Mews Analytics o con el paquete Enterprise, y se prevé que los hostales reciban soporte en la segunda mitad de 2026. Desde su lanzamiento, todos los clientes, incluidos aquellos sin Mews Analytics, tendrán acceso a los paneles de análisis, lo que supone una mejora significativa en las capacidades de generación de informes sin coste adicional.

Para más información: https://www.mews.com/en/products/mews-bi.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para la industria hotelera, que unifica los flujos de trabajo en ingresos, operaciones y la experiencia del huésped para que los equipos puedan automatizar las tareas rutinarias y centrarse en experiencias memorables. La plataforma Mews abarca PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, ayudando a los hoteleros a pasar de la gestión de propiedades a la gestión de beneficios. Con 15.000 clientes en 85 países, la empresa fue nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y figuró entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.

Contacto para medios: press@mews.com

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