Decoración de exteriores 2024: así se decorarán este verano terrazas, jardines y porches según los expertos

Según expertos en decoración, las líneas suaves y depuradas, los tonos neutros y los guiños a la naturaleza y a la vida sostenible se mantendrán como tendencias decorativas en exteriores. Sin embargo, cobrarán fuerza dos nuevas corrientes: el llamado ‘lujo silencioso’ y los guiños a otras culturas en forma boho chic refinado. Glass by Gaviota es referencia en el acondicionamiento, reforma o decoración de los espacios exteriores de cara al próximo verano

Alicante, 30 de mayo de 2024.- Como cada año por estas fechas, en la gran mayoría de los hogares toca pensar en abrir terrazas, porches y jardines y ponerlos a punto. Glass by Gaviota, empresa líder en acristalamientos y protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles, propone una sencilla guía decorativa para poder sacar el máximo partido a los espacios exteriores, además, recreando la sensación de mayor amplitud gracias a sus soluciones.



Paisajismo: la oda a la naturaleza en cada espacio sea grande o pequeño, con toque boho chic

El compromiso sostenible ha traspasado la frontera de las marcas y empresas, llegando al consumidor final en forma de decoración. Hoy en día, los propietarios e inquilinos decoran sus casas ‘’con vistas’’ a la naturaleza en la medida de lo posible, bien recreando espacios naturales en plena ciudad, bien sacando el máximo partido a sus jardines para exprimir el aire fresco que aportan las afueras de los núcleos urbanos.



En este sentido, entre las tendencias decorativas de 2024 resalta la tendencia natural, también llamada orgánica, que pasa por recrear paisajes y tonos naturales integrados en casa. Glass by Gaviota ayuda a esta tendencia gracias al concepto Passivhaus, que rige gran parte de sus soluciones. Consistente en reducir al máximo la energía necesaria para la climatización y mantener una temperatura constante y confortable durante todo el año.



A esta corriente natural, además, le favorecerán pequeños detalles extraídos del movimiento boho chic, consistente en textiles y menaje ecléctico, que recuerda a otras culturas y paisajes y que aporta ese toque de contraste y distinción muy meditado y estratégico: cojines bordados que ‘rompen’ con la monotonía de los tonos neutros, una mesita de café de estilo marroquí, o cierta tapicería que emule a las famosas telas indias, son algunos ejemplos.



‘Lujo silencioso’: pérgolas bioclimáticas y cortinas deslizantes, sencillas, transparentes y elegantes

La tendencia de los espacios diferenciados en utilidad, pero unidos visualmente, se mantiene como otros años. Sin embargo, se abre paso una novedad: el lujo silencioso. Esta corriente europea, que pisa fuerte en Italia y Francia y ya recorre medio planeta, habla de texturas y colores muy neutros, cuya elegancia y discreción son altamente palpables. Junto a ellos, toman fuerza los espacios diáfanos, uno de los puntos fuertes de la firma Glass by Gaviota gracias a su línea de pérgolas bioclimáticas (gama Climatika), en la que priman las líneas casi imperceptibles y la sensación de amplitud visual.



Sus pérgolas carecen de tornillería visible, potenciando ese halo de transparencia y elegancia que casa perfectamente en cualquier jardín o porche. En la gama Climatika, destaca la novedosa Climatika Plus, de hasta 7 x 6 metros, sin pilares intermedios y con todas las ventajas de la pérgola bioclimática. Una opción para todos los días del año, donde prima el diseño personalizable y la tornillería oculta, para potenciar aún más su elegancia.



Además, contribuyendo al halo ‘silencioso’ de esta corriente, se encuentran las soluciones de la marca para la protección térmica y la ausencia de comunicación acústica. En esta línea, destaca Zoe, la línea de cortinas deslizantes de la marca que fomenta la sensación de ligereza con un desplazamiento silencioso del cristal (gracias a un sistema de carros dobles regulables).



Otras tendencias que han llegado para quedarse este 2024 en decoración de exteriores

Los porches o terrazas dedicadas tanto al teletrabajo, como al descanso de adultos y recreo de niños permanecen este año en forma de espacios multifuncionales. De esta forma, la vida familiar, personal o laboral se funden en un solo rincón gracias al aporte equilibrado de soluciones prácticas. Los muebles modulares, así, cobran fuerza para aportar ese toque de utilidad a la par que de diseño en los espacios exteriores. Asimismo, cobran fuerza los materiales más robustos y permeables al paso del tiempo y al uso diario, como los materiales sintéticos, la resina o el ratán, o los metales como el aluminio y el acero inoxidable.



A pesar de que es en verano, cuando las familias optan por decorar los espacios exteriores, Glass by Gaviota propone soluciones destinadas a los 365 días del año, por su adaptabilidad a cualquier tipo de espacio o clima.







