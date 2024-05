DeepL lanza DeepL Write Pro para impulsar la comunicación empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo asistente de escritura proporciona sugerencias de frases, estilo y tono en tiempo real teniendo en cuenta el contexto.

Colonia, Alemania - DeepL, el líder global en IA lingüística, ha desvelado su última herramienta destinada a las empresas: DeepL Write Pro. Se trata del primer servicio de DeepL basado en sus propios modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), por lo que supone toda una revolución para los profesionales que necesiten escribir cualquier tipo de contenido empresarial. Desde importantes comunicaciones internas hasta mensajes y contratos dirigidos a clientes, DeepL Write Pro permite a las empresas comunicarse con precisión y seguridad a escala global.

A diferencia de las herramientas habituales de IA generativa, que completan el texto automáticamente, o las de corrección gramatical basadas en reglas, DeepL Write Pro actúa como un asistente creativo durante el proceso de escritura mejorando el texto en tiempo real con sugerencias de palabras, formulación, estilo y tono. Este enfoque único genera una sinergia creativa entre el usuario y la IA que optimiza el texto a la vez que preserva el estilo auténtico de quien lo escribe. El punto fuerte de DeepL Write Pro es su capacidad de ofrecer a los usuarios un impulso sofisticado a la hora de comunicarse, independientemente de su grado de dominio del idioma, ya que les permite encontrar las palabras adecuadas para cada situación o audiencia.

"A nuestro equipo de comunicación le encanta usar DeepL Write para perfeccionar enseguida todo su contenido en inglés y en alemán" afirma un representante de una empresa de comercio minorista para señalar el papel crucial que desempeña la herramienta a la hora de optimizar su comunicación corporativa.

Las funciones de seguridad de nivel empresarial son una de las mayores ventajas de DeepL Write Pro. Según el estudio sobre privacidad de datos de 2024 llevado a cabo por Cisco, la preocupación por la privacidad ha llevado a la mayoría de las organizaciones a limitar el uso de la IA generativa, y el 98 % afirma que las certificaciones de privacidad externas constituyen un factor importante en sus decisiones de compra.* El último lanzamiento de DeepL cuenta con funciones de seguridad avanzadas diseñadas específicamente para empresas, entre las que se incluyen el cifrado TLS y la eliminación de textos, que garantizan la máxima seguridad de datos.

DeepL Write Pro amplía la reconocida tecnología y oferta de productos de la compañía. Su producto estrella, el Traductor de DeepL, cuenta con la confianza de más de 100 000 empresas en todo el mundo por su precisión y seguridad. DeepL Write Pro es el complemento perfecto para los clientes del Traductor DeepL, que podrán beneficiarse de un conjunto de herramientas de comunicación concebido para empresas cuyo diseño impulsará el crecimiento global gracias a la IA lingüística de vanguardia.

"Las palabras importan, y el idioma puede ser la ventaja competitiva que marque el ritmo de las empresas globales", afirma Jaroslaw Kutylowski, fundador y director general de DeepL. "DeepL Write Pro es nuestro primer producto impulsado por nuestros propios modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), y constituye la culminación de años de investigación e innovación que nos han diferenciado de otros gigantes tecnológicos. En última instancia, el conjunto de herramientas lingüísticas basadas en inteligencia artificial de DeepL ofrece una solución única para los equipos que buscan transformar su lenguaje empresarial, puesto que mejora su comunicación e impulsa su creatividad durante el proceso".

Según estudios del sector, escribir con poca calidad supone un coste de miles de millones de dólares al año. Una encuesta reciente llevada a cabo por Forbes entre 1 000 oficinistas en Estados Unidos desveló que una mala comunicación afecta a la productividad del 49 % de los encuestados, a la satisfacción laboral del 50 % y al nivel de estrés del 42 %.

DeepL Write Pro ya está disponible en inglés y alemán, y lo estará en más idiomas próximamente. La herramienta permite dar matices a la escritura gracias a sus opciones de personalización basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño. DeepL Write Pro permite escoger entre varias posibilidades de estilo (profesional, académico, simple o coloquial) y tono (amigable, conciliador, confiado y entusiasta) destinadas a impulsar la creatividad a la hora de redactar. "Tanto yo como algunos de mis compañeros usamos DeepL Write a menudo no solo para mejorar lo que escribimos, sino como fuente de inspiración para escribir algo de forma diferente" declaró un abogado de un bufete internacional.

Las suscripciones a DeepL Write Pro incluyen correcciones ilimitadas de texto y funciones de seguridad de nivel empresarial, de manera que los equipos pueden comunicarse sin obstáculos mientras sus datos quedan protegidos. "Usar DeepL Write es como tener un editor personal que garantiza que todos los informes comerciales y el material de marketing estén impecables" explica un representante de una consultoría internacional. "Es especialmente útil para todos los que no somos hablantes nativos de inglés. Ver los cambios y las mejoras en nuestros textos ha resultado de muchísima ayuda, no solo a la hora de corregir errores, sino de mejorar nuestro inglés y aprender a comunicarnos mejor con nuestros clientes".

DeepL ofrece soluciones personalizadas de IA lingüística de vanguardia para organizaciones internacionales de cualquier tamaño o sector, desde empresas pequeñas a multinacionales o gobiernos. La compañía supera a los gigantes tecnológicos gracias a una investigación única y avanzada en inteligencia artificial, al entrenamiento de sus redes neuronales con datos de gran calidad y a rastreos web especializados, a lo que se suma la experiencia de revisores humanos que garantizan la precisión de sus productos. DeepL controla todo su conjunto tecnológico para que sus clientes cuenten con la máxima seguridad de datos, lo que protege la confidencialidad de las empresas a medida que se expanden globalmente.

Si quieres saber más sobre la compra de DeepL Write Pro para ti o tu equipo, visita deepl.com/pro-write.

Acerca de DeepL.

DeepL es un líder global del sector de la IA lingüística. Desde 2017, su producto estrella, el Traductor de DeepL ofrece traducciones basadas en IA de la más alta calidad y precisión con el fin de ayudar a las empresas de todo el mundo a acabar con las barreras del idioma. DeepL Write, su asistente de escritura, da a los equipos un impulso creativo durante el proceso de redacción y contribuye a una comunicación más eficaz. La IA lingüística de DeepL se basa en la combinación de los conocimientos de sus equipos de investigación e ingeniería con los de lingüistas experimentados para ofrecer a las empresas una ventaja competitiva mediante traducciones precisas, tecnología innovadora y la máxima seguridad de datos. DeepL fue fundada por Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, su CEO actual, y cuenta con el respaldo de inversores de renombre mundial como IVP, Benchmark y b2venture.

