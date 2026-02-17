DeepL llega a AWS Marketplace para ayudar a más empresas globales gracias a la eficiencia de la traducción con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, líder internacional dedicada de la investigación y desarrollo de productos de IA, ha anunciado hoy que está disponible en AWS Marketplace. A partir de ahora, los clientes pueden acceder a las soluciones de traducción y redacción con IA de DeepL, líderes del mercado, a través de la API de DeepL en AWS Marketplace. Así se simplifica el proceso de adquisición, implementación y gestión de la plataforma completa de IA lingüística de DeepL en su entorno informático.

Los servicios de DeepL integran unas traducciones altamente precisas, exactas y seguras en las herramientas, sistemas y soluciones de los clientes, lo que reduce los obstáculos para su adopción. Al adquirir los servicios a través de AWS, los clientes de DeepL se benefician de la seguridad, la escalabilidad y el alcance internacional de la infraestructura de AWS. Además, DeepL ha completado la revisión técnica fundamental de AWS, reafirmando su compromiso con las buenas prácticas de AWS en materia de seguridad, fiabilidad y excelencia operativa.

DeepL está ayudando a organizaciones de toda Europa y de fuera a superar las barreras del idioma y crear nuevas oportunidades de crecimiento, afirmó Gavin Mee, director de operaciones de DeepL. La disponibilidad de DeepL en AWS Marketplace hace que, para los clientes, sea más fácil descubrir, adquirir e implementar nuestras soluciones y agiliza todo el proceso, desde la evaluación hasta la producción. Junto con AWS, dotamos a las empresas con una IA vanguardista para sus operaciones comerciales más importantes, lo que les permite alcanzar una velocidad y una magnitud sin límites.

AWS Marketplace se ha convertido en una infraestructura fundamental en la era de la IA, ya que ayuda a los clientes a descubrir, evaluar e implementar las soluciones de IA que necesitan. A la misma vez, ofrece a socios como DeepL la mejor vía para llegar a empresas compradoras de todo el mundo, afirmó Miguel Álava, director general de AWS para empresas de software y tecnología en EMEA. La disponibilidad de DeepL en AWS Marketplace ejemplifica ese valor: los clientes tienen acceso inmediato a una IA de traducción de primer nivel que les ayuda a eliminar las barreras lingüísticas y a expandirse a nivel internacional.

Clientes como thatgamecompany, un estudio de videojuegos líder en el sector, ya utilizan la API de DeepL en AWS para que sus jugadores puedan comunicarse fácilmente en cualquier idioma mientras juegan. Para obtener más información sobre las ofertas de DeepL en AWS Marketplace, visita DeepL AWS Marketplace.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo, por la calidad y naturalidad de sus traducciones, sus mejoras de textos y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico con DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de empresas y profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual CEO, Jarek Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP o Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com.

