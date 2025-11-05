DeepL presenta avanzadas herramientas de IA lingüística y una innovadora solución de productividad con agentes (2)

DeepL Agent ya está disponible: transforma la productividad de los profesionales del conocimiento y automatiza el entorno de trabajo actual.

BERLÍN, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, empresa líder mundial en investigación y desarrollo de productos de IA, ha anunciado hoy dos importantes novedades empresariales para los profesionales del conocimiento: DeepL Agent y Customization Hub.

Durante su conferencia anual, DeepL Dialogues, la empresa presentó DeepL Agent, un agente de IA autónomo diseñado para optimizar y automatizar una amplia gama de tareas para los profesionales del conocimiento. DeepL también anunció otras innovaciones que amplían su plataforma de IA lingüística: el lanzamiento de Customization Hub y la incorporación de más de 70 nuevos idiomas.

Jarek Kutylowski, CEO y fundador de DeepL explicó: "Cuanto más crece DeepL, más se amplía su oferta, pero nuestro objetivo sigue siendo muy claro: impulsar el potencial humano transformando la forma de trabajar en todos los idiomas para llegar más lejos. La traducción sigue siendo nuestra actividad principal y, con los anuncios de hoy, nos enorgullece optimizar esta base fundamental y ser al mismo tiempo pioneros de la innovación en IA agéntica."

"Nuestros clientes se enfrentan a un reto común: tareas repetitivas e incoherentes que merman la productividad. DeepL Agent y Customization Hub lo abordan juntos: nuestra solución agéntica libera a los equipos para que se centren en el trabajo más importante mediante la automatización de procesos rutinarios, mientras que Customization Hub acelera la finalización de los proyectos al minimizar las revisiones manuales. Ambos redefinen la eficiencia, la velocidad y el alcance, para permitir a las empresas prosperar en un panorama como el actual, en que las demandas lingüísticas y profesionales cambian constantemente."

"Al combinar las herramientas inteligentes con el conocimiento humano, no solo mejoramos la productividad individual, sino que capacitamos a organizaciones enteras para que alcancen sus principales objetivos."

Ya está aquí DeepL Agent

El profesional del conocimiento medio alterna entre distintas aplicaciones y páginas web casi 1.200 veces al día y pierde 11 horas cada semana buscando datos en distintos sistemas . La necesidad de herramientas de productividad eficientes es mayor que nunca. Las herramientas que lo centralizan todo en un solo lugar, reduciendo los cambios de entorno, son el futuro de las soluciones profesionales.

Tras una exhaustiva fase de pruebas beta, con más de 1.000 usuarios internos y externos, y tras completar más de 20.000 tareas, DeepL Agent ya está disponible de forma generalizada.

DeepL Agent es un compañero de trabajo con IA diseñado para mejorar la productividad razonando, planificando y actuando en nombre de los usuarios, al tiempo que incorpora la supervisión humana para garantizar la precisión, el control y la optimización de la colaboración. Por ejemplo, podría funcionar como un agente de ventas autónomo, buscando clientes potenciales en un software CRM, redactando mensajes de contacto personalizados y programando seguimientos.

En materia de atención al cliente, puede resolver problemas, procesar respuestas y consultar el inventario sin necesidad de intervención humana. Además, como agente de marketing, puede identificar tendencias, analizar a la competencia, generar contenido y coordinar campañas de principio a fin. Al optimizar estas tareas cotidianas, DeepL Agent permite a los equipos centrarse más en las iniciativas estratégicas.

DeepL Agent se integra a la perfección con los sistemas existentes, como CRM, correo electrónico, calendarios, centros de conocimiento y herramientas de gestión de proyectos. Esto le permite entender y adaptarse a los datos, flujos de trabajo y lógica empresarial específicos de cada negocio. DeepL Agent puede ser utilizado por cualquiera, no requiere integraciones complejas para generar valor, todo ello garantizando la soberanía y la privacidad de los datos, gracias a rigurosos estándares de seguridad y control de nivel empresarial.

Armonizar el mensaje de marca a escala mundial

Durante DeepL Dialogues también se lanzó el Customization Hub, una potente plataforma que combina glosarios, reglas de estilo y memorias de traducción en un solo sistema. El Customization Hub se basa en la calidad lingüística contextual de DeepL, ya que aplica automáticamente las normas lingüísticas durante el proceso de traducción y minimiza los errores a gran escala. Esto permite a los equipos dedicar menos tiempo a la post-edición.

Además, esta solución garantiza la coherencia en el tono y la terminología de la marca, optimizando los flujos de trabajo de traducción y mejorando la calidad. Su objetivo es proporcionar traducciones fiables a gran escala para los profesionales, al tiempo que se controlan los costes y se reducen los ciclos de revisión, abordando así los retos de los mensajes incoherentes y mejorando la eficiencia general.

El proceso de localización actual es lento, está fragmentado y es propenso a los errores. Las normas lingüísticas están dispersas entre diferentes herramientas, lo que dificulta su seguimiento y que se utilicen eficazmente. La consecuencia es que los equipos dedican mucho tiempo a solucionar problemas después de la traducción en lugar de centrarse en la creatividad y los matices entre idiomas. Al darle a DeepL el contexto de un experto lingüístico, las empresas se garantizan unas traducciones precisas, unas revisiones más rápidas, menos errores y un ahorro de costes significativo a gran escala.

DeepL va a incorporar unos 70 idiomas más

DeepL también ha anunciado una importante ampliación de su oferta de idiomas, que pasará a incluir más de 100 idiomas gracias a la incorporación de unas 70 lenguas en versión beta para empresas, con lo que la plataforma contará con prácticamente todos los veinte idiomas más hablados en el mundo. En la región EMEA, ahora estarán disponibles los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea (UE), además de croata, bosnio, serbio, suajili, afrikáans y malgache. En la región Asia-Pacífico, los nuevos idiomas incluirán hindi, malayo, tagalo, bengalí, maratí, tamil y urdu, todos ellos en respuesta a las solicitudes de los clientes empresariales.

DeepL Dialogues marca la culminación de un 2025 excepcional para DeepL, en el que se han lanzado varios productos nuevos como DeepL Voice para Zoom Meetings, DeepL Marketplace y ahora DeepL Agent. DeepL sigue ofreciendo soluciones de IA que impulsan la eficiencia empresarial, desde la traducción de idiomas hasta los flujos de trabajo cotidianos. La innovación y la I+D siguen siendo la base de la estrategia de DeepL, que impulsa una IA más inteligente y profundamente integrada que transforma la manera de trabajar de las empresas a escala mundial.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa global dedicada a la investigación y los productos de inteligencia artificial que se centra en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas empresariales complejos. Más de 200.000 clientes y millones de personas en 228 mercados globales confían en la plataforma de IA lingüística de DeepL para obtener traducciones similares a las de un humano, mejorar la redacción y traducir voz en tiempo real.

Basándose en una trayectoria de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico, incluyendo DeepL Agent, un asistente de IA autónomo diseñado para transformar la forma en que las empresas y los trabajadores del conocimiento realizan su trabajo. Fundada en 2017 por el director ejecutivo Jaroslaw "Jarek" Kutylowski, DeepL cuenta ahora con más de 1.000 empleados apasionados y cuenta con el apoyo de inversores de renombre mundial, como Benchmark, IVP e Index Ventures. Para obtener más información sobre DeepL, visita www.deepl.com .

