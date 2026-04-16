DeepL presenta la traducción oral en tiempo real y rompe la siguiente barrera lingüística con Voice-to-Voice (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

DeepL también lanza la próxima generación de su plataforma DeepL Translator, que va más allá de la simple traducción, para ofrecer una plataforma de IA totalmente integrada en las infraestructuras tecnológicas de las empresas.

COLONIA, Alemania, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, líder en IA lingüística, ha lanzado hoy DeepL Voice-to-Voice, una suite de productos de traducción en tiempo real diseñada para la comunicación oral en directo. Al expandirse a la traducción de voz a voz, DeepL ofrece ahora traducción de voz instantánea para reuniones virtuales, conversaciones presenciales y puntos de contacto con los clientes a través de su API, lo que permite a los equipos colaborar en cualquier lugar sin barreras lingüísticas.

Jarek Kutylowski, fundador y director ejecutivo de DeepL dijo "Hoy alcanzamos otra frontera en la traducción: la comunicación oral en tiempo real. Nuestra misión siempre ha sido derribar las barreras lingüísticas y ahora hemos superado una de las mayores de todas. DeepL Voice-to-Voice permite a todo el mundo hablar con naturalidad en su propio idioma sin las dificultades ni el coste de los intérpretes. Estamos fusionando modelos de voz de primera clase con nuestra IA de traducción que es el estándar de referencia y que seguimos llevando a nuevas dimensiones. Ahora, lo único que cuenta es la experiencia, no el idioma"

DeepL Voice: comunicación en tiempo real entre plataformas

DeepL Voice se ha diseñado para superar una de las barreras lingüísticas críticas que aún persisten en las organizaciones: la traducción oral, ya sea en persona o de forma virtual. La suite de productos DeepL Voice-to-Voice incluye:

Voice for Meetings: ofrece traducción en tiempo real en plataformas como Microsoft Teams y Zoom, lo que permite a los participantes hablar en su idioma nativo mientras los demás lo escuchan en el suyo ( programa de acceso anticipado en junio, inscripciones ya abiertas ).

ofrece traducción en tiempo real en plataformas como Microsoft Teams y Zoom, lo que permite a los participantes hablar en su idioma nativo mientras los demás lo escuchan en el suyo ( ). Voice for Conversations (móvil y web): Voice for Conversations va ahora más allá del móvil, permitiendo una verdadera experiencia multiplataforma que puede implementarse en entornos donde la instalación de aplicaciones no es práctica o no está permitida. (Ya disponible para el público general ).

Voice for Conversations va ahora más allá del móvil, permitiendo una verdadera experiencia multiplataforma que puede implementarse en entornos donde la instalación de aplicaciones no es práctica o no está permitida. (Ya ). Conversaciones en grupo: Facilita los intercambios multilingües en entornos de formación, coaching y talleres, con participantes que se unen al instante a través de un código QR. Esto permite a los trabajadores de primera línea mantener un entendimiento común durante las interacciones prácticas con varios interlocutores. Con acceso desde múltiples dispositivos, los participantes pueden recibir traducción de voz simultánea en tiempo real. ( disponible a partir del 30 de abril ).

Facilita los intercambios multilingües en entornos de formación, coaching y talleres, con participantes que se unen al instante a través de un código QR. Esto permite a los trabajadores de primera línea mantener un entendimiento común durante las interacciones prácticas con varios interlocutores. Con acceso desde múltiples dispositivos, los participantes pueden recibir traducción de voz simultánea en tiempo real. ( ). API de voz a voz: permite a las empresas integrar la traducción de voz de DeepL directamente en sus propias aplicaciones internas y herramientas de atención al cliente, como su centro de contacto ( programa de acceso anticipado en curso, inscripciones ya abiertas ).

permite a las empresas integrar la traducción de voz de DeepL directamente en sus propias aplicaciones internas y herramientas de atención al cliente, como su centro de contacto ( ). Personalización con términos hablados: Las nuevas funciones de optimización de la calidad de DeepL Voice ayudan a garantizar que la terminología específica se capte, transcriba y traduzca con mayor precisión en tiempo real, incluyendo términos propios del sector, nombres de productos y empresas, y nombres propios, incluso cuando el discurso es rápido o muy técnico. Como parte de esto, los glosarios de traducción de DeepL se integrarán en DeepL Voice para que los usuarios puedan estandarizar la terminología clave en todas las conversaciones. (disponible a partir del 7 de mayo).

DeepL también está haciendo más accesible su tecnología de voz a texto existente, ya que los equipos pequeños ahora pueden adquirir DeepL Voice directamente en línea. Este modelo de autoservicio permite a las empresas iniciar una prueba gratuita e implementar la traducción de voz de inmediato para probarla antes de expandirse.

El lanzamiento también introduce la compatibilidad con una amplia gama de idiomas para DeepL Voice, incluidos los 24 idiomas oficiales de la UE, además de vietnamita, tailandés, árabe, noruego, hebreo, bengalí y tagalo. El número total de idiomas de DeepL Voice asciende ahora a más de cuarenta.

En evaluaciones a ciegas, realizadas de forma independiente por Slator y encargadas por DeepL, DeepL Voice fue elegido de forma sistemática por expertos profesionales: el 96% de los lingüistas prefirió DeepL Voice frente a las soluciones de traducción nativas proporcionadas por Google, Microsoft y Zoom, citando una fluidez y una precisión contextual superiores. DeepL Voice para Zoom y DeepL Voice para Microsoft Teams obtuvieron puntuaciones de calidad excepcionales de 96,4/100 y 96,3/100, respectivamente, superando significativamente a las plataformas de la competencia.

Yoichi Okuyama, jefe del Departamento de Sistemas DX de Pioneer, añadió: "Depender únicamente del dominio del inglés para la colaboración global a menudo nos ralentizaba, ya que los miembros del equipo dudaban a la hora de aportar ideas complejas. Al implementar DeepL Voice, hemos eliminado esa fricción y hemos creado un entorno más inclusivo en el que todos pueden hablar con confianza en su lengua materna. Este cambio ha ayudado a acelerar nuestros procesos de negocio; al eliminar las barreras, hemos observado una participación más activa y una toma de decisiones más rápida en todos nuestros equipos globales. Ha transformado la traducción de una necesidad técnica en un factor clave para la rapidez y la eficiencia."

Lanzamiento de la plataforma DeepL Translator de última generación

Junto con el lanzamiento de Voice, DeepL está transformando su traductor principal en la plataforma DeepL Translator de próxima generación, creando una infraestructura de traducción integral para las empresas modernas. DeepL aborda las ineficiencias de la gestión tradicional de la traducción, que a menudo se basa en una coordinación lenta, rígida y manual que resulta muy costosa para las empresas.

"Las empresas globales ya no tienen un problema de traducción; tienen un problema de modelo operativo, ya que las soluciones lingüísticas actuales suelen ser demasiado lentas para escalar y suponen un lastre costoso para el crecimiento de las empresas", añadió Jarek. "Estamos llevando la traducción y los idiomas a la era de la IA. Al centralizar las operaciones de traducción en una plataforma multilingüe centrada en la IA, todos los equipos pueden acceder a traducciones rápidas y de alta calidad sin verse limitados por herramientas obsoletas ni depender de costosos servicios lingüísticos de terceros."

Con su nueva plataforma Translator, DeepL aborda los principales puntos débiles de las operaciones de traducción empresarial.

Flujo de traducción: la traducción ya no ralentiza el trabajo ni se queda estancada en herramientas separadas. El contenido se mueve a través de los sistemas existentes y se traduce al instante, aplicando automáticamente la terminología y el tono adecuados. Todos los equipos trabajan con un mismo estilo, sin pasos adicionales ni coordinación manual.

la traducción ya no ralentiza el trabajo ni se queda estancada en herramientas separadas. El contenido se mueve a través de los sistemas existentes y se traduce al instante, aplicando automáticamente la terminología y el tono adecuados. Todos los equipos trabajan con un mismo estilo, sin pasos adicionales ni coordinación manual. Evaluación de la calidad de la traducción : Los equipos pueden ver exactamente cuán fiable es una traducción, con unos criterios de evaluación que resaltan cualquier aspecto que pueda requerir atención. En lugar de hacer conjeturas, los equipos saben cuándo el contenido está listo para su uso y cuándo necesita una segunda revisión.

: Los equipos pueden ver exactamente cuán fiable es una traducción, con unos criterios de evaluación que resaltan cualquier aspecto que pueda requerir atención. En lugar de hacer conjeturas, los equipos saben cuándo el contenido está listo para su uso y cuándo necesita una segunda revisión. Mejoras continuas: Las modificaciones se pueden realizar directamente en el producto, con control total sobre el resultado final. Se aprende de cada corrección, por lo que las traducciones mejoran continuamente con el tiempo, adaptándose a cada negocio a medida que los miembros del equipo trabajan.

Al eliminar las dificultades del proceso de traducción, la plataforma DeepL Translator amplía las capacidades de traducción de alta calidad más allá de una simple función y las pone al alcance de los equipos de toda la empresa, directamente dentro de sus flujos de trabajo cotidianos.

Geoffrey Wright, responsable global de soluciones de IA generativa y experiencia digital en Mondelēz International, destacó recientemente el impacto de este cambio: "En Mondelēz, no nos conformamos con la lentitud, ni en la carretera ni en nuestros flujos de trabajo. Nuestro antiguo proceso de traducción era como conducir con una llanta vacía, pero DeepL es un servicio completo a 160 km/h. Al integrar su IA lingüística, equipos como el de fusiones y adquisiciones y el jurídico están gestionando documentos confidenciales a toda velocidad y con total confidencialidad. Cuando haces que lo imposible parezca tan fácil, la noticia se difunde rápido; hemos visto cómo se ha acelerado su adopción en toda la organización."

Acerca de DeepLDeepL es una empresa global de IA que desarrolla la infraestructura lingüística que impulsa los negocios a nivel mundial. Más de 200 000 equipos empresariales y millones de personas utilizan la plataforma de IA lingüística de DeepL para comunicarse a nivel global, colaborar y operar en diferentes idiomas en tiempo real. Al combinar modelos de IA revolucionarios con seguridad y privacidad de nivel empresarial, DeepL permite a las organizaciones trabajar sin problemas en distintos mercados y culturas. Fundada en 2017 por su director ejecutivo, Jarek Kutylowski, DeepL cuenta ahora con más de 1000 empleados y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información en www.deepl.com.

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