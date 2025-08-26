DeepRoute.ai lanza DeepRoute IO 2.0, plataforma de conducción inteligente impulsada por tecnología VLA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai anunció el lanzamiento de DeepRoute IO 2.0, su última plataforma de conducción inteligente, impulsada por el avanzado modelo VLA (Visión-Lenguaje-Acción) de la compañía. Esta plataforma de nueva generación marca un paso significativo hacia la entrega de experiencias de conducción más inteligentes, seguras y humanas para los usuarios habituales.

DeepRoute IO 2.0 presenta un diseño flexible multichip y multisensor, compatible con configuraciones tanto con LiDAR como con visión pura, lo que permite una integración fluida entre diferentes modelos de vehículos y fabricantes. Su debut se realizará en NVIDIA DRIVE AGX Thor , que se ejecuta en DriveOS. DRIVE Thor se basa en la arquitectura de GPU Blackwell, diseñada específicamente para el razonamiento de modelos VLA. DeepRoute.ai ya ha confirmado la colaboración con cinco fabricantes de equipos originales (OEM) para la implementación de DeepRoute IO 2.0, y está previsto que los primeros vehículos de producción lleguen al mercado a finales de este año.

Según Maxwell Zhou, consejero delegadode DeepRoute.ai, "DeepRoute IO 2.0 adopta el modelo VLA integrado con el modelo de lenguaje amplio, lo que aporta dos ventajas fundamentales: razonamiento en cadena de pensamiento y una amplia base de conocimientos."

La cadena de pensamiento permite al sistema analizar escenarios de tráfico complejos mediante un razonamiento lógico y humano, mejorando la transparencia y la fiabilidad de las decisiones de conducción. Su amplia base de conocimientos permite al modelo aprovechar la experiencia de conducción acumulada en diversas condiciones, adaptándose sin problemas a situaciones reales. En conjunto, estas capacidades permiten a DeepRoute IO 2.0 ofrecer una conducción asistida fiable, segura y altamente adaptativa.

La plataforma DeepRoute IO 2.0, impulsada por el modelo VLA, mejora significativamente la capacidad de gestionar escenarios de conducción complejos. La plataforma ofrece conducción defensiva combinando la comprensión espacial con razonamiento avanzado para gestionar diversas condiciones y eliminar los riesgos de ángulo muerto. Garantiza la transparencia mediante explicaciones paso a paso de su proceso de toma de decisiones, reduciendo el efecto de "caja negra". Gracias a su capacidad de OCR, el sistema puede reconocer señales de tráfico e interpretar información textual de la carretera en tiempo real, como un conductor humano. Finalmente, la función de control por voz facilita la interacción fluida con humanos mediante lenguaje natural, lo que permite a los conductores controlar el vehículo mediante comandos verbales.

DeepRoute.ai ha validado DeepRoute IO 2.0 y el modelo VLA en entornos urbanos reales para garantizar un rendimiento fiable en diversas condiciones. La empresa continúa colaborando con socios OEM globales para acelerar la implementación de la tecnología de conducción inteligente en vehículos de producción en masa en todo el mundo.

Acerca de DeepRoute.aiDeepRoute.ai es una empresa de IA dedicada a la investigación, el desarrollo y la aplicación de soluciones de conducción inteligente. Pionera en la implementación de modelos integrales y de alto rendimiento (VLA) en vehículos de pasajeros de producción en masa, DeepRoute.ai busca crear inteligencia artificial general en el mundo físico.

