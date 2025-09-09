DeepRoute.ai lleva la plataforma DeepRoute IO 2.0 lista para producción en masa a IAA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, pionera en tecnología de conducción autónoma, presenta sus últimas innovaciones en la IAA Mobility 2025 de Múnich, destacando su plataforma DeepRoute IO 2.0, lista para producción en masa, impulsada por el avanzado modelo VLA (Visión-Lenguaje-Acción). Este debut demuestra cómo DeepRoute.ai aporta al mercado global soluciones de conducción inteligente seguras, escalables y altamente adaptables.

DeepRoute.ai ha entregado más de 100.000 vehículos de pasajeros equipados con su sistema de conducción autónoma. La compañía también planea expandir su negocio de robotaxi utilizando vehículos de producción en masa. Estos hitos demuestran la creciente capacidad de producción en masa de DeepRoute.ai y su madurez en ingeniería, tanto en eficiencia de adaptación, estabilidad del sistema como en estándares de seguridad.

DeepRoute.ai se está expandiendo activamente a mercados internacionales clave, como Europa, Japón y Corea del Sur, siguiendo una estrategia de globalización de doble vía. Por un lado, la compañía aprovecha su amplia experiencia en producción en masa y su tecnología consolidada para ayudar a socios nacionales, como smart, a acelerar su oferta de vehículos inteligentes en el extranjero. Por otro lado, DeepRoute.ai ofrece soluciones de conducción asistida localizadas y altamente adaptables a fabricantes de automóviles extranjeros y empresas conjuntas, lo que permite a los socios expandirse a segmentos de mercado más amplios.

"Nuestra plataforma basada en VLA combina inteligencia con adaptabilidad, lo que la hace especialmente adecuada para las carreteras europeas", afirmó Maxwell Zhou, consejero delegado de DeepRoute.ai.

DeepRoute IO 2.0 ofrece una flexibilidad excepcional, compatible con configuraciones con LiDAR y visión pura, así como con múltiples chips de grado automotriz. Su arquitectura modular permite a los fabricantes de automóviles implementar funciones de conducción inteligente en diferentes modelos y segmentos de vehículos, satisfaciendo las diversas necesidades del mercado y facilitando su adopción global.

En el núcleo de la plataforma, el modelo VLA integra visión, lenguaje y acción multimodales, potenciados por el razonamiento en cadena de pensamiento para una inferencia temporal y causal avanzada. En comparación con los modelos integrales tradicionales, VLA ofrece alta interpretabilidad y vías de toma de decisiones trazables que pueden generar confianza mediante la transparencia.

Al aprovechar las amplias capacidades del modelo lingüístico, VLA incorpora una base de conocimientos completa y capacidad de aprendizaje continuo, lo que permite una rápida adaptación a diversos sistemas viales, señalización y culturas de conducción. El modelo VLA demuestra una rápida generalización y resiliencia, ofreciendo una usabilidad práctica en los entornos de conducción más exigentes de Europa.

VLA mejora aún más la seguridad con comprensión espacial, explicación lógica, capacidad de OCR y control por voz. Estas capacidades permiten respuestas proactivas en condiciones de alto riesgo, como curvas ciegas, bloqueos de camiones o intersecciones complejas, ejecutando maniobras de conducción defensiva similares a las humanas, incluyendo desaceleración temprana y desvío inteligente. Al combinar inteligencia, adaptabilidad y seguridad, DeepRoute.ai impulsa la industria hacia un futuro de movilidad más inteligente y fiable a nivel mundial, y define la próxima era del transporte inteligente.

Acerca de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai es una empresa de IA dedicada al desarrollo y la aplicación de soluciones de conducción inteligente, pionera en el uso de modelos de extremo a extremo y de área de carga (VLA) en vehículos de pasajeros. En IAA Mobility 2025, DeepRoute.ai presentará sus innovaciones en el pabellón A2, expositor D25, y nuestro socio ofrecerá una conferencia magistral el 9 de septiembre en el escenario Summit del pabellón B2. Más información en deeproute.ai .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767195/mmexport1757333252989.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643560/DeepRoute_ai_Logo.jpg

