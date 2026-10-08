Defiende tu Deuda Abogados aborda la defensa legal ante las reclamaciones de los fondos buitres - Defiende Tu Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Jueves, 8 de octubre de 2026. - La compraventa de deuda es una práctica mediante la que bancos o financieras pueden transmitir créditos pendientes a terceros especializados en su gestión y recuperación. Entre estos operadores se encuentran los denominados fondos buitre, empresas nacionales o extranjeras que adquieren deudas vencidas o créditos en disputa por importes, a veces, inferiores a su valor original para posteriormente tratar de recuperar las cantidades adeudadas.

Últimamente se ha producido un aumento significativo de demandas interpuestas por fondos buitre que reclaman el pago de microcréditos. En muchos casos, se trata de créditos de pequeña cuantía que se solicitaban online, sin apenas aportar documentación, y que pueden llevar asociados intereses y costes elevados, por lo que conviene revisar cuidadosamente las condiciones del préstamo y la documentación aportada en cada demanda.

Ante una reclamación de estas características, comprobar la titularidad de la deuda, estudiar la documentación y valorar las posibilidades de negociación son algunos de los aspectos que pueden resultar determinantes. Defiende tu Deuda Abogados, despacho dirigido por Miriam Arroyo, Directora y CEO, cuenta con experiencia en derecho bancario y civil y aborda la defensa jurídica ante reclamaciones de fondos y entidades dedicadas a la gestión de deuda, tanto en la fase de negociación como cuando el procedimiento alcanza la vía judicial.

Qué implica que un fondo adquiera una deuda

Cuando un fondo adquiere una deuda mediante una operación de cesión, pasa a convertirse en su nuevo titular y puede encargarse de reclamar el pago. La transmisión del crédito no requiere, con carácter general, la autorización del deudor. Sin embargo, ante una reclamación resulta relevante verificar que quien solicita el pago es efectivamente el titular del crédito y que puede acreditar dicha condición.

Por ello, cuando la reclamación judicial procede de entidades resulta conveniente que un despacho de abogados revise la documentación aportada con la demanda para valorarla para su defensa.

Otro aspecto importante de este tipo de créditos son las cláusulas abusivas que contienen los contratos. No obstante, siempre abren la puerta a sus clientes a la posibilidad de alcanzar acuerdos de pago sobre las cantidades pendientes. Estas posibilidades no son automáticas y dependen de las circunstancias de cada expediente y de la disposición del acreedor.

Defensa y negociación ante la reclamación de una deuda

Cuando la reclamación avanza hasta los tribunales, el margen de actuación se rige por plazos estrictos. Una vez notificada la demanda, el equipo legal debe estudiar el expediente de manera individualizada para determinar la vía más favorable: la oposición judicial o la vía de la resolución pactada.

La negociación constituye una alternativa muy sólida en determinados escenarios. Siempre abrimos la puerta a la posibilidad de alcanzar acuerdos de pago sobre las cantidades pendientes, diseñando fórmulas adaptadas a las circunstancias de cada cliente. No obstante, estas opciones no son automáticas; dependen por completo de las particularidades de cada expediente y de la disposición del fondo acreedor.

Evitar una respuesta activa ante el juzgado agrava gravemente las consecuencias del procedimiento. Si el deudor no comparece, se iniciará una fase de ejecución forzosa que puede derivar en el embargo directo de su patrimonio. Por esta razón, un estudio previo y especializado es la única garantía para decidir si procede plantear una defensa judicial contundente, abrir una mesa de negociación o explorar otras soluciones legales disponibles.

En Defiende tu Deuda Abogados centran su intervención en el análisis riguroso de estas circunstancias, diseñando una estrategia personalizada para proteger los derechos e intereses de cada afectado.

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