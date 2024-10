Deichmann lanza 'Mama Sneakers', un modelo solidario para apoyar la investigación contra el cáncer de mama

(Información remitida por la empresa firmante)

Disponibles a partir del próximo 10 de octubre, en 29 tiendas Deichmann del territorio español. Toda la recaudación de las ventas de este modelo será donada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Barcelona, 8 de octubre de 2024.- Deichmann Calzados, filial del grupo alemán Deichmann SE y primer minorista de calzado de Europa, en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se sigue sumando un año más a la lucha de la Asociación Española Contra el Cáncer y lanza un producto para apoyar la causa, las 'Mama Sneakers'. Este calzado solidario y exclusivo de edición limitada, está diseñado especialmente por el equipo creativo de Deichmann, con el dibujo de un pecho y línea que simula una incisión cicatrizando con puntos en tonos rosas. El modelo 'Mama Sneakers' rinde un cálido homenaje a todas aquellas mujeres y familias que se han enfrentado o que se están enfrentando a esta terrible enfermedad.



Las 'Mama Sneakers' tendrán un precio de 12,99 € y estarán disponibles a partir del próximo 10 de octubre, en 29 tiendas Deichmann repartidas por toda España, incluyendo; Valencia (CC Bonaire), Madrid (en CC Xanadu, CC Pleniluno, CC La Vaguada, CC H2O y CC Principe Pío), Ondara (CC Portal Marina), Roquetas de Mar (CC Gran Plaza), Oviedo (CC Intu Asturias), Málaga (Muelle Uno), Portugalete (CC Ballonti), Jerez de la Frontera (CC Area Sur), Badajoz (CC El Faro), Valladolid (CC Rio Shopping), Zaragoza (CC Puerto Venecia), Orihuela (CC La Zenia Boulevard), Vitoria (CC El Boulevard), Marbella (CC La Cañada), Cartagena (CC Espacio Mediterráneo), Palma de Mallorca (en CC Porto Pi y Fran Mallorca Shopping), Granada (CC Nevada Shopping), Barcelona (en CC la Maquinista, CC Digonal Mar y CC Splau), Sevilla (CC Lagoh), Oviedo (C/ Uria), Vilanova y la Geltrú, y Marratinet (CC Marratxí).



Toda la recaudación de las ventas de este modelo será donada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para contribuir en los proyectos de investigación y concienciación para luchar y conseguir la cura del cáncer de mama.



"Para Deichmann, esta alianza representa mucho más que una simple colaboración solidaria. El compromiso social es parte de la filosofía e identidad de marca en la estrategia de RSC de la compañía con iniciativas como las 'Mama Sneakers'. Con ellas reforzamos los valores de todo el equipo humano que forma parte de la empresa. Cada año Deichmann se esfuerza en la creación de productos que no solo sean innovadores, sino que también generen un impacto positivo en la sociedad actual, con continuidad y apoyando este tipo de acciones para la AECC", afirma Núria Prieto, Head of Marketing & Communications Spain & Portugal.



Dentro de la responsabilidad social corporativa de Deichmann, empresa y trabajadores, quieren contribuir con este tipo de acciones en la visibilización de esta enfermedad y reforzar el mensaje de la AECC que este año es: "El rosa es solo rosa, pero contigo es investigación y concienciación". La compañía continuará con el compromiso con la AECC participando en los distintos proyectos, eventos y actividades de la asociación en España, para seguir en la lucha incansable contra el cáncer.



DEICHMANN SE, con sede en Essen (Alemania), se fundó en 1913 y sigue siendo una empresa familiar al 100%. El grupo empresarial es el líder europeo del mercado minorista del calzado y opera en más de 30 países de todo el mundo. Cuenta con más de 49.000 empleados y gestiona unas 4.700 tiendas, así como 41 tiendas en línea. Además de las tiendas DEICHMANN, la empresa es propietaria de Dosenbach, Ochsner Shoes y Ochsner Sport en Suiza, vanHaren en los Países Bajos y Bélgica y Rack Room Shoes en Estados Unidos. También es propietaria del Grupo SNIPES, con tiendas y tiendas online en Europa y EE. UU.







