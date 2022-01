DEKRA se convierte en miembro de "Business Ambition for 1.5 ° C"

DEKRA se convierte en miembro de "Business Ambition for 1,5º"

La compañía de expertos DEKRA está altamente comprometida con la sostenibilidad. Con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el calentamiento global, DEKRA ha dado un nuevo paso hacia la descarbonización al unirse al proyecto mundial de "Business Ambition for 1,5 ºC

DEKRA está totalmente comprometida con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, proporcionando servicios especializados y por cuenta propia. Esta es la razón por la que la organización mundial de expertos se ha adherido a la Science Based Targets Initiative (SBTi) y su proyecto mundial “Business Ambition for 1.5 ° C” destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el calentamiento global.

La iniciativa empresarial más grande y de más rápido crecimiento del mundo ayuda a las empresas a desarrollar objetivos de reducción de emisiones basados ​​en la ciencia, consistentes con los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales. “Tenemos que hacer todo lo posible para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C.

Es por eso que nos hemos unido a esta iniciativa empresarial líder a nivel mundial con objetivos de reducción de emisiones basados ​​en la ciencia”, dice Wolfgang Linsenmaier, miembro del Consejo de Administración de DEKRA SE. "Nuestro ambicioso objetivo es, siempre que sea posible, reducir las emisiones de CO2 y compensar de manera confiable cualquier emisión restante para 2025 para convertirnos en una organización neta cero". El estado neto cero se basa en las emisiones directas (Alcance 1), las emisiones indirectas de la energía comprada (Alcance 2) y los viajes de negocios (Alcance 3). “Con eso en mente, nuestros esfuerzos incluyen acelerar el movimiento hacia un mayor uso de sistemas fotovoltaicos, comprar exclusivamente electricidad renovable, tener edificios energéticamente eficientes, mejorar nuestro historial ambiental en lo que respecta a viajes de negocios y cambiar la flota de automóviles de nuestra empresa a un sistema de conducción alternativa”.

Las ambiciones y los pasos tomados por la organización de expertos DEKRA para promover la sostenibilidad también han contado ya con el reconocimiento externo. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA ya se encuentra entre el uno por ciento superior de empresas sostenibles en su categoría. Las empresas comprometidas con el “Business Ambition for 1.5 ° C" reciben la validación independiente de sus objetivos del SBTi y pasan a formar parte de los campeones de las Naciones Unidas en la carrera hacia las cero emisiones. “No hay tiempo que perder. La transformación a una economía neta cero es inevitable. Cientos de empresas están liderando el camino al establecer ambiciosos objetivos basados ​​en la ciencia de 1,5 ° C.

Necesitamos urgentemente más empresas para descarbonizar nuestra economía”, dice Alberto Carrillo Pineda, director gerente del SBTi. El SBTi impulsa una acción climática ambiciosa en el sector privado al permitir que las empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones basados ​​en la ciencia. La campaña "Business Ambition for 1.5 ° C" es el grupo de empresas más grande y de más rápido crecimiento del mundo que toman medidas urgentes para alcanzar un futuro de 1.5 ° C. Desde su inicio en 2015, más de 2.000 empresas de todo el mundo se han adherido a la campaña, y cerca de la mitad ya tiene un objetivo validado. Habiéndose unido ahora al SBTi, DEKRA puede perseguir el objetivo de convertirse en un negocio neto cero para 2025 según criterios basados ​​en la ciencia.

Sus objetivos de reducción para este propósito se presentarán al SBTi para su validación dentro de los próximos dos años. Al dar este paso, sobre todo en el contexto de la conferencia mundial sobre el clima en curso (COP26) en Glasgow, Escocia, DEKRA espera dar ejemplo de cómo hacer más para combatir el cambio climático. Fuente dekra.com

