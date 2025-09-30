DEKRA informa de los vehículos que les toca pasar la primera ITV en 2026

Inspección de estado del motor en DEKRA ITV - DEKRA

(Información remitida por la empresa firmante)

En 2026, miles de conductores en España deberán enfrentarse a una cita importante con la seguridad vial: la primera Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de los coches y motos matriculados en 2022

Madrid, 30 de septiembre de 2025.- DEKRA ITV, líder mundial en inspección técnica de vehículos, recuerda a los conductores que los vehículos matriculados en 2022 deberán pasar su primera Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante 2026, según el calendario establecido por la Dirección General de Tráfico (DGT). La normativa determina la fecha de inspección según las letras de la matrícula, asignando un mes específico a cada rango.

Calendario 2026 por rango de matrículas

• Enero - De LVV a LWD

• Febrero - De LWD a LWR

• Marzo - De LWR a LXD

• Abril - De LXD a LXS

• Mayo - De LXS a LYJ

• Junio - De LYJ a LYZ

• Julio - De LYZ a LZP

• Agosto - De LZP a LZZ

• Septiembre - De LZZ a MBN

• Octubre - De MBN a MCB

• Noviembre - De MCB a MCR

• Diciembre - De MCR a MDF

Los conductores pueden comprobar la fecha exacta de la ITV de su vehículo revisando las primeras letras de su matrícula o consultando la aplicación miDGT, el permiso de circulación o directamente con la estación ITV más cercana, como las estaciones de DEKRA ITV, que ofrecen asistencia personalizada para garantizar que el proceso sea rápido.

Recomendaciones para la primera ITV

• Comprobar que la documentación del vehículo esté completa.

• Revisar luces, frenos, neumáticos y niveles de líquidos.

• Solicitar cita previa en la ITV para evitar esperas.

• Tener el seguro obligatorio en vigor.

Circular sin haber pasado la ITV o con la inspección caducada puede acarrear sanciones económicas y problemas legales. Cumplir los plazos establecidos garantiza la seguridad vial y evita posibles multas.

Dónde pasar la ITV

Las estaciones DEKRA ITV destacan no solo por su rigor técnico y profesionalidad, sino también por la satisfacción de los usuarios. De hecho, de las 562 estaciones ITV que hay repartidas por todo el territorio, la ITV DEKRA Getafe (Madrid) es la ITV mejor valorada de España según Google, lo que convierte a DEKRA en la opción de confianza para realizar la inspección con comodidad y un trato cercano.

Contacto

Nombre contacto: DEKRA ITV

Descripción contacto: DEKRA ITV

Teléfono de contacto: 900 102 762