DEKRA ITV es un espacio cardioprotegido

Madrid, 3 de octubre

En su continua misión de proteger a sus clientes y empleados, ITV DEKRA ha dado un importante paso adelante al incorporar desfibriladores externos automáticos (DEA) en todas sus estaciones y ofrecer formación especializada a su personal en el uso de estos dispositivos y en reanimación cardiopulmonar (RCP). Este esfuerzo refuerza la dedicación de DEKRA no solo en asegurar vehículos en perfectas condiciones, sino también en proporcionar una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias cardíacas

DEKRA, el mayor operador del mundo de ITV, ha dado un paso más en su compromiso con la seguridad al convertirse en un espacio cardioprotegido. La compañía ha instalado desfibriladores externos automáticos (DEA) en sus estaciones ITV, con el objetivo de estar preparada ante posibles emergencias cardíacas, tanto de sus clientes como de su personal.



¿Qué significa esto?

Un espacio cardioprotegido es un entorno donde se dispone de los recursos vitales para responder de manera inmediata en caso de una parada cardíaca, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de supervivencia.



Con esta iniciativa, DEKRA asegura que, en caso de un paro cardíaco, se podrá ofrecer una respuesta inmediata y efectiva antes de la llegada de los servicios médicos. La combinación de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del DEA puede ser crucial en los primeros minutos tras un episodio de este tipo, aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia.



Un paso más hacia la seguridad integral



"La seguridad es una prioridad en todos los sentidos. Además de garantizar que los vehículos cumplen con los estándares técnicos, DEKRA quiere proteger a las personas que confían en sus servicios. Contar con un desfibrilador en las instalaciones de ITV es una medida clave para asegurar una atención rápida en caso de emergencia", afirmó un Josu Otín de Director de DEKRA ITV.



La instalación de estos dispositivos refuerza el compromiso de DEKRA con la seguridad en todas sus vertientes. No solo se aseguran de que los vehículos circulen en condiciones óptimas, sino que ahora también contribuyen a la protección de vidas humanas ante posibles incidentes médicos dentro de sus estaciones.



Formación del personal

Los desfibriladores son de fácil acceso y uso, diseñados para ser operados por cualquier persona, incluso sin formación médica, ya que cuentan con instrucciones claras y automáticas para su manejo en situaciones de emergencia. Además, el personal de DEKRA ha recibido formación específica para actuar de manera efectiva ante estas situaciones críticas.



DEKRA ha dado un paso más allá al capacitar a todo su equipo. Los trabajadores han recibido formación especializada en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el uso del DEA, lo que les permite actuar con eficacia en caso de un paro cardíaco, siguiendo los protocolos de emergencia.



Concienciación y prevención

DEKRA no solo se ha centrado en la instalación de desfibriladores, sino que también ha promovido entre sus empleados la concienciación sobre la importancia de la respuesta inmediata ante emergencias cardíacas. Con esta medida, se suma a la creciente lista de empresas que apuestan por la creación de espacios cardioprotegidos en sus instalaciones, promoviendo una cultura de prevención y cuidado en toda la comunidad.



Con esta iniciativa, DEKRA refuerza su liderazgo en el sector, no solo garantizando la seguridad vial a través de las inspecciones técnicas de vehículos, sino también cuidando de la salud de las personas que transitan por sus estaciones, creando un entorno más seguro y protegido para todos.







