DEKRA participa en la Jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

El pasado jueves 3 de octubre, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebró su foro anual, la "Jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos 2024", un evento clave para el sector en España. Con la asistencia de más de 200 expertos de las principales compañías eólicas, la jornada abordó los retos y avances en la operación y mantenimiento de los parques eólicos, con DEKRA como uno de sus principales patrocinadores

Madrid, 7 de octubre de 2024.- España cuenta actualmente con más de 31 GW de potencia eólica instalada, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece un ambicioso objetivo de alcanzar los 62 GW en 2030, incluyendo 3 GW de energía eólica offshore. Sin embargo, la consecución de estas metas se enfrenta a varios desafíos, ya que en 2023 solo se instalaron 607 MW de nueva capacidad. Aunque en lo que va de 2024 las cifras han mejorado con 1 GW instalado, el ritmo de crecimiento sigue siendo insuficiente para cumplir con los objetivos de descarbonización del país.



Uno de los temas centrales de la jornada fue la falta de agilidad en los trámites para la obtención de permisos, una de las principales razones de la ralentización en la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Asimismo, los expertos debatieron sobre las últimas tendencias en hibridación y almacenamiento, estrategias para la optimización de costes y el uso de datos para diagnosticar el estado de los parques.



Otro aspecto destacado fue la repotenciación de los parques eólicos más antiguos. En 2025, más de 150 parques, que suman 1,4 GW de potencia, llegarán a los 25 años de operación, acercándose al final de su vida útil. En este sentido, se presentaron estrategias para sustituir las turbinas obsoletas por modelos más eficientes y potentes, lo que permitirá reducir el número de turbinas y minimizar el impacto ambiental.



DEKRA protagoniza el debate sobre el futuro de los componentes eólicos

Durante la sesión moderada por Javier Pérez, KAM de Green Energies de DEKRA, se abordó el estado "médico" de los componentes de las turbinas, así como las nuevas tecnologías que permiten alargar su vida útil. Se mostraron avances en la reparación "up tower", el uso de drones y robots, y plataformas basadas en Inteligencia Artificial que pueden prever fallos y optimizar la productividad de las turbinas hasta alcanzar los 30 años de vida operativa.



Entre las principales soluciones destacadas estuvieron los nuevos métodos de reparación "up tower", que permiten realizar intervenciones sin necesidad de desmontar las turbinas, reduciendo así tiempos de inactividad y costes. DEKRA también presentó tecnologías de vanguardia como drones y robots que mejoran la precisión de las inspecciones. Además, el uso de plataformas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) está permitiendo diagnósticos más precisos y predicciones sobre el estado de los componentes, contribuyendo a la optimización del mantenimiento preventivo y correctivo. Gracias a estas innovaciones, las turbinas podrán operar hasta 30 años, superando su vida útil inicial.



Javier también destacó la importancia de simplificar las tareas de mantenimiento para mejorar la disponibilidad de los parques y reducir los riesgos de fallos, un objetivo fundamental para garantizar la eficiencia operativa en un entorno donde se busca reducir costes y maximizar la productividad.



Además, la sesión de DEKRA abordó el futuro del sector eólico en cuanto a la repotenciación, es decir, la sustitución de turbinas antiguas por modelos más eficientes y potentes. Esta estrategia no solo permitirá mejorar el rendimiento energético, sino que también contribuirá a reducir el impacto ambiental y paisajístico al requerir menos turbinas en los mismos espacios.



La jornada concluyó con la reafirmación de que la tecnología, el mantenimiento avanzado y la gestión optimizada de activos serán los pilares para que España pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento eólico y descarbonización. El aporte de DEKRA en este encuentro subrayó su compromiso con la innovación y la mejora continua de los procesos industriales en el sector eólico, siendo un actor clave en la transición energética.







Contacto

Nombre contacto: Javier Pérez

Descripción contacto: DEKRA

Teléfono de contacto: 681 31 47 48