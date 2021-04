DEKRA es el primer laboratorio del mundo autorizado por OmniAir para tecnología C-V2X

DEKRA ha sido reconocido por OmniAir Consortium® como un OmniAir Au-thorized Test Laboratory (OATL) y Field Test Site autorizado para eva-luar y certificar productos que usen tecnología Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). Con este reconocimiento, DEKRA es el primer y ac-tualmente único laboratorio acreditado por OmniAir en el mundo para realizar ensayos en tecnología C-V2X

DEKRA proporcionará estos servicios en sus instalaciones de conducción conectada y automatizada, equipadas con áreas abiertas y con cámaras apantalladas dotadas de infraestructura 5G y redes internacionales en el interior del laboratorio.



“La tecnología C-V2X está demostrando ser clave en el mundo de la conducción conectada. En DEKRA, estamos orgullosos de ser el primer laboratorio del mundo acreditado para realizar ensayos a productos que usan esta tecnología, de acuerdo con los requisitos de certificación de OmniAir. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de apoyar el desarrollo e implementación de la tecnología C-V2X de forma segura en la industria de la automoción”, afirma Fernando E. Hardasmal, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Ensayos y Certificación de Productos de DEKRA.



"Ampliar el programa de certificación de vehículos conectados de OmniAir con la incorporación de C-V2X para dispositivos LTE-V2X, es un paso emocionante", dice Jason Conley, Director Ejecutivo de OmniAir Consortium. "DEKRA es una empresa líder en los ensayos de vehículos conectados y nos complace que hayan sido el primer laboratorio de pruebas autorizado por OmniAir en el mundo en ofrecer ensayos de certificación C-V2X".



C-V2X utiliza la tecnología móvil para establecer la comunicación Vehicle-to-Everything (V2X), principalmente con LTE o 4G y 5G. La certificación OmniAir está diseñada para evaluar el cumplimiento y la interoperabilidad de los productos V2X de acuerdo con los estándares y especificaciones establecidos para las tecnologías C-V2X y DSRC (Dedicated Short-Range Communications), con el objetivo de garantizar una comunicación segura y de alta calidad. Esta certificación debe ser realizada por un laboratorio independiente autorizado por OmniAir como DEKRA.



Los fabricantes y proveedores interesados ​​en obtener la certificación OmniAir pueden acudir a DEKRA para certificar sus productos V2X basados ​​tanto en C-V2X como en DRSC, ya que DEKRA también fue acreditado por OmniAir años atrás para realizar ensayos en esta tecnología.



Además, DEKRA ofrece una amplia gama de servicios para el mercado V2X que incluye ensayos de laboratorio, ensayos en el área exterior de pruebas, Field Testing y servicios de certificación. Estos servicios están disponibles en las áreas de pruebas para la conducción conectada y automatizada que DEKRA tiene en España (Málaga), Alemania (Klettwitz) y a través de una JV en China (Deqing), donde se evalúa la interoperabilidad, conectividad inalámbrica, compatibilidad electromagnética, functional safety y ciberseguridad en productos de conducción conectada



Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro. www.dekra.es







