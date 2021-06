DEKRA reconocido como laboratorio de ensayos autorizado (ATL) para certificar dispositivos Wi-Fi 6E

DEKRA ha sido reconocido por Wi-Fi Alliance© como un Authorized Test Laboratory (ATL), o laboratorio de ensayos autorizado, para proporcionar servicios de certificación para dispositivos que utilizan la tecnología Wi-Fi 6E. Los laboratorios de DEKRA ubicados en Málaga (España) y Shenzhen (China) son los acreditados para prestar servicios de certificación para Wi-Fi 6E según el programa de certificación "Wi-Fi CERTIFIED 6"

Con este reconocimiento, DEKRA es el primer y por ahora el único laboratorio en Europa acreditado para certificar dispositivos Wi-Fi 6E. Esta nueva generación de Wi-Fi ofrece una mejor experiencia de usuario e impulsa nuevos niveles de innovación en la industria de Wi-Fi.

“Es un logro importante para DEKRA y una buena noticia para nuestros clientes”, explicó Thomas Jäger, vicepresidente senior y director de Technical Service Management Technology de la Service Division Product Testing. "La combinación de tecnologías Wi-Fi 6E y 5G proporcionarán una nueva experiencia de usuario en, por ejemplo, nuevos productos de consumo como los smartphones".

“La certificación Wi-Fi 6E, parte del programa ‘Wi-Fi CERTIFIED 6’, ofrece las características y capacidades de Wi-Fi 6 extendidas a la banda de 6 GHz”, afirmó Edgar Figueroa, presidente y director ejecutivo de Wi-Fi Alliance. "Esperamos que la cantidad de dispositivos con certificación Wi-Fi 6E crezca significativamente durante los próximos años y estamos encantados de que DEKRA ofrezca servicios de certificación a los miembros de Wi-Fi Alliance".

Wi-Fi 6E es una nueva generación de esta tecnología inalámbrica creada para expandir significativamente el espectro operativo disponible y permitir un mayor rendimiento en entornos con numerosos dispositivos conectados. Wi-Fi 6E utiliza la banda de frecuencia de 6 GHz, en la que solo funcionarán los dispositivos Wi-Fi 6, liberando las redes de 6 GHz de la sobrecarga de admitir dispositivos Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, y permitiendo mejor velocidad de datos.

El programa de certificación para Wi-Fi 6E permite a los fabricantes garantizar que sus dispositivos funcionan a un nivel óptimo, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad e interoperabilidad en cualquier entorno.

Los dispositivos con Wi-Fi 6E proporcionan una experiencia de usuario optimizada, lo que permite mejorar la conexión en hogares con múltiples dispositivos conectados, en redes de campus universitarios y empresariales, en estadios y lugares de reunión masiva, o en centros de transporte y comerciales, entre otros. Además, Wi-Fi 6E también habilita sistemas de realidad virtual y realidad aumentada que demandan canales ultra anchos, y además prolongan la vida útil de la batería gracias a que la latencia se reduce significativamente en redes de 6 GHz.

“Estamos muy contentos de ofrecer el último servicio de certificación de Wi-Fi 6E en nuestro laboratorio europeo en Málaga”, afirmó Alejandro Torrecilla, director de la División de Telecomunicaciones de DEKRA en España. “Se adapta perfectamente a nuestros últimos servicios de certificación y prueba de 5G para móviles”. Tommy Leung, director de Wireless de DEKRA en China, comentó que “DEKRA China se enorgullece de añadir los ensayos de Wi-Fi 6E a nuestra cartera de servicios inalámbricos en Shenzhen. Ofreceremos servicios adicionales muy pronto”.

Además, DEKRA continúa brindando servicios para otros programas de certificación de Wi-Fi Alliance incluidos en su alcance como Authorized Test Laboratory, como por ejemplo para WPA3, Miracast, Pass Point, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi Aware, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi Data Elements, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Easy Connect y Wi-Fi Easy Mesh, entre otros.

DEKRA también ofrece a los fabricantes servicios de ensayo y certificación para diferentes tecnologías de conectividad, así como servicios de type approval, regulatorios, acceso al mercado global y ciberseguridad, entre otros, lo que convierte a DEKRA en el mejor socio para apoyar a los clientes a preparar sus productos para ser comercializados en cualquier mercado.

