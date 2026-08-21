Délice Danone Túnez implementa tecnología SFA y B2B de Telynet en su red comercial

Telynet alcanzando el éxito junto a Délice Danone Tunez - Telynet

(Información remitida por la empresa firmante)

La integración del ecosistema digital de Telynet (SFA, B2B y One Telynet) permite a la compañía tunecina automatizar la gestión logística y comercial de su red de distribución, abarcando desde la preventa inteligente hasta el autoservicio 24/7 para clientes

Madrid, 21 de agosto de 2026.- Délice Holding, fundada en 1978 con el nacimiento de STIAL, se ha consolidado a lo largo de más de cuarenta años como la marca líder indiscutible de productos lácteos en Túnez. Con una misión clara de satisfacer las necesidades de salud y bienestar de más de ocho millones de consumidores diarios, el grupo clave en el sector agroalimentario tunecino fruto de una alianza estratégica entre la que se encuentra SOCOGES, empresa encargada exclusiva de la logística, comercialización y distribución integral del portafolio.



En el centro de esta gran estructura se encuentra su estrecha relación con el gigante global DANONE, socio estratégico de STIAL para la producción de yogures y derivados lácteos de reconocimiento internacional, como la marca Dun'Up, cuyo envasado en botellas de plástico realiza la filial Delta Plastic. Gestionar este inmenso volumen de distribución hacia miles de puntos de venta en los canales tradicional, moderno y HORECA representaba un desafío colosal que requería una profunda transformación digital.



Para superar este reto, la compañía ha implementado con éxito el ecosistema digital integrado de Telynet, que combina las soluciones SFA (Sales Force Automation), B2B y One Telynet de manera modular y adaptable a su realidad operativa. La solución SFA digitaliza por completo el Route-to-Market (RTM), abarcando desde la preventa inteligente —basada en el historial de consumos del cliente— hasta el reparto y la autoventa con facturación inmediata. Por su parte, la plataforma Telynet B2B proporciona un portal de autoservicio digital 24/7 para que los clientes realicen pedidos de reposición urgente, consulten promociones personalizadas y visibilicen su facturación de forma directa y sin fricciones. Finalmente, One Telynet dota a los supervisores, jefes de área y desarrolladores de mercado de herramientas de coaching, KPIs y paneles de control en tiempo real para alinear la estrategia de trade marketing con la ejecución en campo.



Hafedh Khadher, director de Informática en Délice Danone, destaca que "esta integración tecnológica permite una visibilidad en tiempo real y optimiza la toma de decisiones críticas en el punto de venta. Así, la compañía responde con agilidad y logra mejores resultados comerciales y financieros".



Anis Sammari, Head Of Trade Marketing en Délice Danone, figura clave en la supervisión de estos logros operativos y comerciales, resume el impacto de esta transformación tecnológica con una frase contundente: "mejores decisiones para mejores resultados". Sammari destaca que el valor de la tecnología de Telynet reside en su capacidad para conectar de manera fluida a las personas, los procesos y los datos en tiempo real. Al pasar de una simple gestión de "despacho" a una verdadera plataforma de Revenue Growth Management respaldada por información operativa precisa y trazabilidad total, cada miembro del equipo comercial y de distribución de Délice Holding cuenta con las herramientas necesarias para responder de forma ágil a las dinámicas del mercado lácteo tunecino, reduciendo drásticamente los errores de captura de pedidos, agilizando los cobros y maximizando la rentabilidad general de la operación.

Contacto

Nombre contacto: Vicente De La Torre

Descripción contacto: Telynet

Teléfono de contacto: +34629281341



