Delitos penales y agresión sexual: las claves de la defensa y las garantías procesales - Lucas Franco Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre.- La investigación de una agresión sexual plantea uno de los desafíos más delicados del derecho penal: esclarecer los hechos, proteger los derechos de la víctima y garantizar que cualquier acusación sea examinada respetando la presunción de inocencia. La valoración de las declaraciones, los informes periciales y las circunstancias del caso resulta fundamental para determinar la responsabilidad penal. En este contexto, Lucas Franco Abogados, despacho especializado en derecho penal y defensa en procedimientos relacionados con delitos sexuales, destaca la importancia del análisis riguroso de las pruebas y del respeto a las garantías procesales durante todas las fases de la investigación.

La legislación española sitúa el consentimiento en el centro de estos procedimientos. Desde la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022, cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin consentimiento puede constituir agresión sexual, sin que resulte imprescindible acreditar violencia o intimidación. Esta modificación ha reforzado la importancia de analizar las circunstancias concretas de cada denuncia.

La importancia de las pruebas en los delitos sexuales

Los procedimientos por agresiones sexuales presentan dificultades probatorias particulares, especialmente cuando los hechos investigados ocurren en espacios privados y no existen testigos presenciales. En estas circunstancias, las declaraciones de las personas implicadas, los informes médicos y psicológicos y otros indicios adquieren especial relevancia.

Desde Lucas Franco Abogados, despacho con experiencia en derecho penal, se subraya la necesidad de estudiar cada elemento probatorio y preparar una estrategia procesal adaptada al procedimiento. Su planteamiento contempla el examen de las declaraciones, la revisión de los informes periciales y la identificación de posibles contradicciones relevantes.

La declaración de la víctima puede constituir prueba suficiente para una condena cuando su valoración judicial permite desvirtuar la presunción de inocencia. Por ello, la ausencia de testigos directos no determina automáticamente el resultado del procedimiento.

Garantías procesales y derecho de defensa

La Constitución española reconoce a toda persona investigada el derecho a recibir asistencia letrada, conocer la acusación, utilizar los medios de prueba pertinentes y mantener su presunción de inocencia mientras no exista una condena fundada en pruebas suficientes.

En este ámbito, la defensa penal en delitos sexuales exige prestar atención a las primeras diligencias, las medidas cautelares y la preparación del juicio oral.

El equilibrio entre una investigación rigurosa, la protección de las víctimas y las garantías del acusado constituye una exigencia esencial de la justicia penal. La resolución de estos procedimientos debe descansar en hechos acreditados y en una valoración judicial individualizada, no en presunciones ajenas a las pruebas.

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