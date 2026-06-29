Deloitte Legal, EJASO ETL, AUSAPE y Legal Auditors analizan los litigios en proyectos SAP

Evento en AUSAPE con expertos abogados y peritos - LEGAL & DIGITAL AUDITORS, SL.

(Información remitida por la empresa firmante)

Los conflictos en proyectos ERP continúan siendo una de las principales causas de litigios tecnológicos en las empresas. Con el objetivo de ofrecer una visión práctica desde las perspectivas jurídica, técnica y pericial, Deloitte Legal, EJASO ETL Global, AUSAPE y Legal Auditors reunirán a destacados especialistas en una jornada que analizará las claves para prevenir y gestionar con éxito los conflictos en implantaciones SAP

Madrid, 29 de junio de 2026.- Los grandes proyectos de implantación de sistemas SAP representan inversiones estratégicas para las organizaciones, pero también conllevan importantes riesgos cuando surgen desviaciones de alcance, retrasos, incumplimientos contractuales, incidencias funcionales o discrepancias entre clientes e integradores. La creciente complejidad de estos proyectos ha provocado un incremento de los procedimientos judiciales y arbitrales relacionados con implantaciones ERP, convirtiendo la prevención y la adecuada gestión de la evidencia técnica en un elemento esencial.

Para abordar esta realidad, Deloitte Legal, EJASO ETL Global, AUSAPE y Legal Auditors participarán en la jornada 'Conflictos en proyectos SAP: visión jurídica y pericial de los litigios ERP', un encuentro que reunirá a abogados especializados en Derecho Tecnológico, expertos en proyectos SAP y peritos judiciales informáticos para analizar las principales causas de conflicto y las mejores prácticas para su prevención y resolución.

Durante la sesión se expondrán experiencias reales y se debatirá sobre cuestiones como la importancia del contrato, la definición del alcance funcional, la gestión de cambios, la documentación del proyecto, las pruebas de aceptación (UAT), la calidad de las evidencias técnicas y el papel de la prueba pericial informática en los procedimientos judiciales. Asimismo, se ofrecerá una visión práctica sobre cómo reducir el riesgo de litigio mediante una adecuada gestión del proyecto desde sus fases iniciales.

El evento está dirigido a CIO, directores de transformación digital, responsables de proyectos SAP, departamentos jurídicos, consultoras tecnológicas, partners SAP, auditores, peritos judiciales y cualquier profesional involucrado en proyectos ERP de alta complejidad. La jornada constituirá además un punto de encuentro entre los ámbitos tecnológico y jurídico para compartir conocimiento y fomentar buenas prácticas que contribuyan al éxito de las implantaciones y a la reducción de conflictos.

La asistencia será gratuita, previa inscripción, y podrá seguirse tanto de forma presencial como online. El programa incluirá mesas de debate y ponencias impartidas por profesionales de Deloitte Legal, EJASO ETL Global, Legal Auditors y representantes de AUSAPE, aportando una visión multidisciplinar sobre uno de los retos más relevantes en la gestión de grandes proyectos tecnológicos.

Es posible inscribirse, con asistencia presencial o bien online gratis en este enlace.

Contacto

Nombre contacto: Luis Vilanova Blanco

Descripción contacto: Perito judicial experto en SAP

Teléfono de contacto: 606954593