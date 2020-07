Delta lanza el cargador Ultra Fast Electric Vehicle (EV) de 200 kW en EMEA

- Una solución prospectiva ideal para operadores de puntos de carga (CPOs) y requisitos de carga de flota

HOOFDDORP, Países Bajos, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Delta, un líder global en soluciones de gestión térmica y energética, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Ultra Fast Charger (UFC200) de 200 kW de próxima generación en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). El UFC200 de Delta, que es capaz de permitir una autonomía de conducción de 100 kilómetros con poco más de ocho minutos de carga, busca dar servicio a los VE de próxima generación, e-trucks y e-buses en un amplio rango de aplicaciones, como autopistas, aparcamientos, estaciones de servicio, compañías de logística así como ejes de tráfico urbano. Con su diseño de sistema de energía modular, accesibilidad remota para servicio de actividad mejorado y su compatibilidad backend con la mayoría de los sistema de gestión de red de carga EV en el mercado, el cargador UFC200 EV de Delta demostrará ser una solución perfecta para los operadores de los sitios de carga EV en EMEA.

En cuanto a su lanzamiento, Vincent Lin, director sénior de e-Mobility & Smart Energy Solutions Business Development, Delta EMEA, dijo: "Considerando que cada vez más los VE entrarán en el mercado con un rango de conducción ampliado, no solo hemos ampliado la línea de productos existentes de UFC 150kW a 200kW, sino que también hemos integrado una solución de pago de tarjeta de crédito así como un mecanismo para adherirse a las normas de calibración de medición Eichrecht MID de Alemania, para hacer este producto idóneo para los operadores de punto de carga (CPO) y requisitos de carga de flota".

Optimizando CAPEX para los operadores de punto de carga

Los CPO harán un rápido retorno de su inversión en el UFC200, y es una inversión que es segura ahora y en el futuro, gracias a su escalabilidad. Esto se realiza apoyando los voltajes de carga de hasta 1.000 V, aunque el concepto modular de la plataforma le permite escalar a 200 kW, que está apoyando la optimización del CAPEX en la completa red de carga rápida utilizando la misma plataforma con diferente configuración de energía y llevando el beneficio de la sinergia en el servicio y la asistencia. Para una tranquilidad añadida a largo plazo, no se requieren permisos de construcción al escalar desde una configuración inicial a 200 kW. También se ha diseñado para una sencilla modernización de su capacidad energética por módulos rectificadores adicionales.

Tecnología de alta potencia para una experiencia de carga rápida y segura

El UFC200 también cubre las demandas del propietario de VE para una carga rápida y fácil, realizada por su capacidad de 200 kW, que puede dividirse en 2 x 100 kW para permitir que dos EV se carguen simultáneamente mediante el innovador sistema de cable/conector CCS de alta energía de 400 A refrigerado no líquido. Este sistema conector de alta energía controlado por temperatura puede suministrar energía adicional cuando el sistema de batería EV está en baja carga sin sobredimensionar el sistema. En entornos extremos y de uso muy freciente, la energía se reducirá automáticamente para mantener la temperatura del cable/conector en un rango seguro para el usuario. Un concepto de seguridad patentado adicional integrado protege frente a las temperaturas excesivas, incluso en caso de que el control de temperatura del cargador del VE falle. A una corriente de carga de 400 A, la eficiencia de la estación de carga puede mejorarse hasta un 1,2% en comparación con un sistema de cable refrigerado con líquido estándar debido a la pérdida de cobre reducida (sin tener en cuenta el consumo energético adicional de un sistema de refrigeración).

Fácil acceso y mantenimiento en operación

La interfaz humana del UFC200 de fácil uso incluye una pantalla y panel táctil de información LCD de siete pulgadas, con funciones RFID y de tarjetas de pago incluidas. Los CPO también se beneficiarán de los servicios de asistencia diseñados para asegurar la interoperabilidad con los EV de nueva generación. El tiempo de actividad mejorado de su red de carga, gracias al concepto de servicio de UFC200 con socios de servicio locales autorizados, diagnóstico remoto y mantenimiento con interfaces de servicio independientes. En cuanto a cumplimiento -y para garantizar que se adhiere a las normas de calibración de medición Eichrecht MID alemanas- el UFC200 incluye un sistema de medición integrado avanzado.

El UFC200 es ideal para ayudar a los CPO a afrontar el reto de tener recursos de carga apropiados operativos mientras ofrecen la comodidad de la carga simultánea de varios vehículos utilizando una sola infraestructura. Con el UFC200, Delta ofrece una ruta clara para satisfacer la demanda futura mientras el uso de VE se amplía y los vehículos mismos se hacen más potentes.

Acerca de Delta

Delta, fundado en 1971, es el líder mundial en soluciones para gestión energética y térmica, contando con una próspera cartera de sistemas de ahorro de energía inteligentes y soluciones dentro de los campos de la automatización industrial, automatización de edificios, energía de telecomunicaciones, infraestructura de centro de datos, carga EV, energía renovable, almacenamiento de energía, para nutrir el desarrollo de la fabricación inteligente y ciudades sostenibles. Como ciudadano empresarial de nivel mundial guiado por la declaración de su misión "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow", Delta se basa en su competencia central en electrónica energética de alta eficacia y en su modelo de negocios integrado CSR para hacer frente a los principales temas medioambientales, como el cambio climático. Delta presta servicio a sus clientes por medio de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación extendidas en más de 200 localizaciones repartidas en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo gracias a sus logros, su innovadora tecnología y su responsabilidad social corporativa. Desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro de DJSI World Index of Dow Jones Sustainability(TM) durante nueve años consecutivos. En 2017, Delta fue clasificado por el CDP (antiguamente Carbon Disclosure Project) por su Climate Change Leadership Level por segundo año consecutivo.

