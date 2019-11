COMUNICADO: Delta lanza la nueva serie Cell Site Gateway AGCV208S lista para 5G

Publicado 11/11/2019 11:35:09 CET

Conectividad a prueba de futuro en la TIP Regional Summit de Ámsterdam los días 13 y 14 de noviembre de 2019

AMSTERDAM, 11 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en soluciones térmicas y energéticas, además de proveedor de equipamiento en red abierto, presentará las nuevas plataformas DCSG AGCV208S y AGC7008S en la TIP (Telecom Infra Project) Regional Summit de Ámsterdam de este año. AGCV208S ofrece una plataforma abierta para apoyar las redes 5G. Los productos de Delta también fueron seleccionados por TIP para el Disaggregated Cell Site Gateway (DCSG).

Arquitectura abierta y desagregada

AGCV208S y AGC7008S de la serie Open Networking AG de Delta, se han diseñado como Disaggregated Cell Cite Gateways (DCSG) en el proyecto OOPT de TIP, que ofrece una arquitectura abierta y desagregada para las infraestructuras de red existentes 2G, 3G, 4G y futuras móviles 5G. Basándose en la serie DNX de Broadcom, AGCV208S proporciona capacidad de conexión 300G con Qumran AX asic mientras que AGC7008S proporciona un ancho de banda 120G con Qumran UX asic para una aplicación más pequeña.

Ambas plataformas disponen del mismo factor de forma para instalaciones de interior y exterior con temperatura de funcionamiento amplia, todo ello dentro de una caja completamente equipada 1RU con un amplio abanico de opciones de conectividad, incluyendo 1G, 10G, 25G y 100G. Las interfaces de múltiple tiempo de inyección, como 1PPS, 10MHz, GPS y BITS, permiten un despliegue de estas cajas en diferentes topología y aplicaciones.

"Cell Site Gateway se distribuirá de forma amplia para la era 5G, y es un honor que Delta sea un miembro de proyecto del proyecto TIP y DCSG, donde la nube puede compartir nuestra experiencia y seguir con nuevas ideas para con la industria", indicó Winnie Lin, vicepresidente de plataformas avanzadas DNIBU de Delta Electronics.

"Con la capacidad de gestión de tráfico completa, la serie DNX proporciona una plataforma escalar y programable para los operadores de red móviles", destacó Guy Lange, PM de Broadcom's CSG Group.

El crecimiento exponencial del tráfico de datos está impulsando a los proveedores y suministradores de servicio a adaptar el modelo de desagregación para cumplir con los requisitos de la generación venidera de redes, sobre todo dentro del área de la conectividad móvil. La desagregación del hardware y software ayuda a añadir nuevo servicios de forma más sencilla y reduce sustancialmente los costes de capital y operativos (CAPEX y OPEX) a la vez que recorta mucho tiempo dentro del mercado. Los puertos convencionales en redes 2G, 3G y 4G deben estar equipados con una amplia capacidad y actualizaciones de conectividad para conseguir el rendimiento de las estaciones base 5G necesarias.

El vicepresidente del subgrupo de Disaggregated Cell Site Gateways, Luis Martin Garcia, señaló: "Estamos encantados de ver a Delta unirse al proyecto DCSG y proporcionar nuevos diseños e innovación para este proyecto. Y lo que es más importante, toda la industria podría beneficiarse además del diseño abierto".

Especificaciones técnicas de un solo vistazo

-- Diseño compacto y reforzado 1RU con una profundidad de 295mm -- Conectividad a prueba de futuro 1GE, 10GE, 25GE y 100GE -- Plataforma escalar y programable basada en la familia Broadcom DNX con H-QoS y Buffering) -- Interfaces de múltiple tiempo de sincronización: 1PPS, 10MHz, GPS, ToD y BITS -- Compatible con las soluciones de sincronización de tiempo BroadPTP y Microsemi -- Compatible con SyncE y 1588 V2 -- Diseño de mantenimiento frontal que reduce los esfuerzos de funcionamiento -- PSUs redundantes AC y DC

AGCV208S y AGC7008S estarán disponibles en Europa, Rusia, Oriente Medio y África a finales del año 2019.

La TIP (Telecom Infra Project) Regional Summit se celebrará en Ámsterdam los días 13 y 14 de noviembre de 2019.

Acerca de Delta:

Delta, fundado en 1971, es el líder mundial en soluciones para gestión energética y térmica, contando con una cartera boyante de sistemas de ahorro de energía inteligentes y soluciones dentro de los campos de la automatización industrial, automatización de edificios, energía de telecomunicaciones, infraestructura de centro de datos, carga EV, energía renovable, almacenamiento de energía y muestra y para nutrir el desarrollo de la fabricación inteligente y ciudades sostenibles. Como ciudadano empresarial de nivel mundial guiado por la declaración de su misión "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow", Delta se basa en su competencia central en electrónica energética de alta eficacia y en su modelo de negocios integrado CSR para hacer frente a los principales temas medioambientales, como el cambio climático. Delta presta servicio a sus clientes por medio de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación propagadas por más de 200 localizaciones repartidas en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo gracias a sus logros, su innovadora tecnología y su responsabilidad social corporativa. Desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro de DJSI World Index of Dow Jones Sustainability(TM) Indices durante nueve años consecutivos. En 2017, Delta fue clasificado por el CDP (antiguamente Carbon Disclosure Project) por su Climate Change Leadership Level por segundo año consecutivo.

Si desea más información acerca de Delta visite la página web www.delta-emea.com [http://www.delta-emea.com/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1026174/Cell_Site_Router.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1026174/Cell_Site_Router.jp...]

