Delta presenta sus Robots Colaborativos de la Serie D-Bot reconocidos con el premio "Red Dot: Best of the Best" 2024

Diseño pionero que enfatiza la seguridad, eficiencia y practicidad

ÁMSTERDAM, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en gestión de energía y proveedor de soluciones ecológicas inteligentes basadas en IoT, anunció hoy que sus Robots Colaborativos (Cobots) de la Serie D-Bot han sido honrados con el prestigioso premio "Red Dot: Best of the Best" 2024 por su calidad y creatividad en diseño de vanguardia. El galardón "Best of the Best", el reconocimiento más alto en la categoría "Red Dot Award: Design Concept", es un testimonio de las capacidades superiores de Delta en el diseño y desarrollo de soluciones inteligentes de manufactura de última generación.

Michael Mayer-Rosa, Director Senior del Grupo de Negocios de Automatización Industrial de Delta Electronics en la Región EMEA, dijo: "Delta está altamente comprometida con la innovación, invirtiendo consistentemente más del 8 % de sus ingresos en I+D, y el diseño es un enfoque clave de nuestra estrategia de innovación. Además, este premio de Red Dot refuerza nuestra confianza en haber sobresalido en el diseño de nuestros cobots. El segmento de cobots es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la tecnología de automatización*, y Delta apunta a satisfacer esta demanda con sus Cobots de la Serie D-Bot. Con un diseño que cuenta con una seguridad, eficiencia y practicidad líderes en la industria, creemos que los Cobots D-Bot de Delta cumplirán con las sofisticadas necesidades de nuestros clientes en una amplia gama de aplicaciones."

Los Robots Colaborativos de la Serie D-Bot fueron presentados al público por Delta por primera vez en la Hannover Messe de este año. La Serie comprende seis modelos altamente flexibles de robots industriales colaborativos, cada uno con seis ejes, cargas útiles de hasta 30 kg y alcances de hasta 1,800 mm, así como compatibilidad con EtherCAT, Modbus y CODESYS.

La seguridad es la máxima prioridad

Dado que los cobots están diseñados para interactuar con personas en entornos de producción, la seguridad juega un papel muy importante en el diseño del producto. La innovadora "Reflex Safety" reconoce el contacto a una velocidad relámpago e invierte el movimiento inmediatamente para prevenir accidentes y proteger tanto al personal como a los equipos. La integración de sensores de alta gama y la detección de colisiones (con un toque de un dedo) maximizan la seguridad.

La Serie D-Bot también cumple con los requisitos de la clase de protección IP66 y soporta protocolos de seguridad avanzados para un área de trabajo segura y eficiente. Gracias a la IP66, la susceptibilidad a la contaminación dentro del cobot es también muy baja y el exterior se puede limpiar fácilmente.

La Serie D-Bot de Delta está diseñada para un despliegue rápido en una amplia variedad de entornos. Los robots colaborativos de Delta están diseñados para diversas tareas: el ensamblaje de componentes complicados, la manipulación de materiales o tareas pesadas de paletización, los D-Bots sobresalen en todas las áreas.

El Premio Red Dot es un premio internacional que se otorgó por primera vez en 1954. Cada año, un jurado de diseñadores de productos experimentados evalúa una gran variedad de productos en función de su filosofía de diseño. Honran los diseños de productos innovadores con el mundialmente famoso sello "Red Dot". La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de octubre de 2024 en Singapur. Posteriormente, se abrirá la exposición de los ganadores en el Museo de Diseño Red Dot en Singapur.

Notas:

(*) Las previsiones de los analistas de mercado de Interact Analysis esperan que la demanda global de cobots logre una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 20 % hasta 2032. Enlace: https://interactanalysis.com/new-application-scenarios-key-to-collaborative-robot-market-success/

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971 y con participación en la Bolsa de Taiwán (código 2308), es líder mundial en fuentes de alimentación de conmutación y productos de control de temperatura con una amplia gama de sistemas y soluciones inteligentes de ahorro energético en los campos de la automatización industrial y de edificios, la alimentación de telecomunicaciones, la infraestructura de centros de datos, la carga de vehículos eléctricos, la energía renovable, el almacenamiento y la visualización de energía para el desarrollo de ciudades sostenibles y fabricación inteligente. Como ciudadano corporativo ejemplar con la misión de "Ofrecer soluciones innovadoras, limpias y energéticamente eficientes para un mañana mejor", Delta aprovecha su relevancia en electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo comercial integrado de ASG para abordar problemas medioambientales clave, como el cambio climático. La empresa atiende a sus clientes en sus oficinas de ventas, centros de I+D y fábricas distribuidos en cerca de 200 ubicaciones repartidas por los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido diversas menciones y reconocimientos a nivel mundial por sus logros, innovaciones tecnológicas y compromiso con los criterios ASG. Por ejemplo, desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro del índice mundial Dow Jones Sustainability™ Index (DJSI) durante 13 años consecutivos. En 2020, 2022 y 2023, Delta obtuvo la doble A en la lista del CDP por su importante contribución a la lucha contra el cambio climático y en pro de la seguridad hídrica, y fue nombrada líder en el compromiso con los proveedores por su continuo desarrollo de una cadena de valor sostenible por sexto año consecutivo.

Para obtener más información sobre Delta, visite www.delta-emea.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506547/Delta_Electronics.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

