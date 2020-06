COMUNICADO: Delta presenta la solución de Data Center modular SmartNode All-in-One para 5G e IoT Edge Computing en EMEA

HOOFDDORP, Países Bajos, 30 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en soluciones de gestión energética y térmica, anunció hoy el lanzamiento de SmartNode, una solución de infraestructura de Data Center modular de nueva generación, que ofrece un diseño basado en sistemas de energía y refrigeración flexibles, de rápido despliegue y capacidad escalable, disponible para su instalación en cualquier lugar de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Los operadores de telecomunicaciones, empresas, proveedores de servicios de colocation y servicios Cloud ya pueden contar con esta nueva infraestructura de Data Center con clasificación Tier II en la versión estándar y Tier III opcional para escalar de forma rápida su capacidad de Edge Computing y proporcionar la infraestructura necesaria para IoT, además de aplicaciones de baja latencia. Los Data Center modulares SmartNode están disponibles con cinco capacidades diferentes en su versión estándar, que abarcan desde los 33kW hasta los 90kW.

"El volumen de datos va a crecer con rapidez, especialmente con el despliegue 5G y el aumento de aplicaciones de baja latencia como la conducción autónoma, el cuidado de la salud remoto, etc., en un futuro cercano", comentó Rakesh Mukhija, Senior Director de Delta y responsable de Mission Critical Infrastructure Solutions en EMEA. "Como respuesta a esta tendencia, la infraestructura para la información también tiene que cambiar. Hay un avance que se está produciendo en estos momentos y que va desde el Cloud Computing hasta el Edge Computing. Este es el motivo por el que Delta, gracias a sus avanzadas capacidades en I+D y su experiencia en el sector de los Data Center, está lanzando los nuevos Data Center modulares SmartNode, que son perfectos para aplicaciones de nivel Edge Computing y empresariales. El diseño All-in-One no solo proporciona a los clientes una solución completa, sino que consigue una elevada integración y fiabilidad del sistema".

Despliegue rápido para aplicaciones Edge Computing en el mundo IoT

Los operadores de telecomunicaciones de nivel mundial están construyendo en la actualidad sus infraestructuras 5G, y el IoT está creciendo rápidamente. Las nuevas redes ofrecerán velocidades de transmisión elevadas, un mayor ancho de banda y una latencia menor. Este rendimiento permite e inspira una nueva generación de servicios en áreas como la realidad virtual, la realidad amentada y los vehículos autónomos.

En este intenso mundo TI que presenta un tráfico de datos de gran volumen, un Data Center de tipo Edge actúa como punto de cache y de agregación de datos entre los usuarios y los grandes Data Center para facilitar las abrumadoras cargas de TI. Los operadores de red necesitan de una infraestructura de coste contenido, fiable y de rápido despliegue como los nuevos Data Center modulares SmartNode para maximizar la eficacia y los beneficios. Con un diseño flexible de los sistemas de energía y refrigeración, las soluciones SmartNode de Delta proporcionan un despliegue rápido de módulos pre-diseñados con todo integrado que permite la generación de ingresos TI en una fase anterior para un retorno de las inversiones más rápido.

Solución completa y robusta

La solución SmartNode de Delta está disponible en cinco capacidades diferentes: 33kW, 35kW, 50kW, 70kW y 90kW. Estas cinco configuraciones estándar permiten una selección rápida basada en las necesidades de los clientes, son ampliamente integrables e incluyen subsistemas de alta fiabilidad, como UPS modular, distribución energética, refrigeración In Row, DCIM y mucho más. Entre las características del SmartNode se incluyen las siguientes:

-- Sistema energético fiable: La solución de distribución de energía se integra dentro de la UPS, permitiendo un ahorro en el valioso espacio del Data Center y reduciendo el TCO. -- Armarios rack para alto peso: La robusta estructura del rack permite a los clientes ocuparlo al completo con equipamiento TI ya que soporta hasta1.420 kilos. -- Gestión de refrigeración óptima: El rango de temperatura ambiente operativa estándar va desde los -15? hasta los +48?, sin de-rating de la capacidad frigorífica nominal hasta los +39?. -- Protección de condensador mejorada: Las unidades condensadoras están rodeadas con un entramado de celda para proporcionar protección durante el transporte y frente al vandalismo en el lugar de instalación. -- Fiabilidad excelente: La construcción robusta y resistencia al fuego EI60 permiten la implementación del sistema en un amplio rango de condiciones medioambientales. -- Solución DCIM avanzada: El Delta InfraSuite Manager está disponible como opción. Permite a los operadores automatizar la gestión de las tareas del Data Center y llevar a cabo optimizaciones.

Con el servicio profesional completo, las soluciones SmartNode de Delta proporcionan un diseño compacto y fiable para conseguir una implementación sencilla del equipamiento TI.

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971, es el líder mundial en soluciones para gestión energética y térmica, contando con un importante portfolio de sistemas inteligentes de ahorro de energía y soluciones dentro de los campos de automatización industrial, automatización de edificios, energía para telecomunicaciones, infraestructura para Data Center, carga de vehículos eléctricos, energías renovables, almacenamiento de energía y visualización, para fomentar el desarrollo de los procesos de fabricación inteligentes y las ciudades sostenibles. Como entidad empresarial de clase mundial guiada por la declaración de su misión corporativa "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow", Delta aprovecha su principal competencia, el desarrollo y fabricación de componentes electrónicos de de alta eficiencia energética y su modelo de negocios que integra la Responsabilidad Social Corporativa para hacer frente a los principales desafíos medioambientales, como el cambio climático. Delta presta servicio a sus clientes por medio de sus oficinas de ventas, centros de I+D y fábricas situadas en más de 200 localizaciones repartidas en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo gracias a sus logros, su innovadora tecnología y su responsabilidad social corporativa. Desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro de DJSI World Index of Dow Jones Sustainability(TM) durante nueve años consecutivos.

En 2017, Delta fue seleccionada por el CDP (antiguamente Carbon Disclosure Project) para su Climate Change Leadership Level por segundo año consecutivo.

Si desea más información acerca de Delta, visite la página web www.delta-emea.com [http://www.delta-emea.com/].

