(Información remitida por la empresa firmante)

Demand AI se expande a Varsovia, Polonia: su novena oficina global en 2025 y su primera filial europea fuera de la sede central

VARSOVIA, Polonia, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Demand AI anunció hoy la apertura oficial de su oficina en Varsovia, la novena oficina global de la compañía este año y la tercera en agosto. Este hito es especialmente significativo, ya que Varsovia se convierte en la primera filial operativa de la compañía en Europa continental, tras el establecimiento de su sede europea en Dublín, Irlanda.

El lanzamiento en Varsovia representa una estrategia estratégica para Europa del Este, proporcionando a Demand AI presencia local en uno de los centros tecnológicos de mayor crecimiento de la región. Además de atender al mercado polaco, la oficina de Varsovia actuará como centro regional para Europa Central y Oriental (CEE), apoyando a países vecinos clave como la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía.

Michael Whife, consejero delegado de Demand AI, destacó la importancia de esta expansión: "Consideramos a Polonia como un lugar estratégico al brindarnos la presencia local necesaria para servir y crecer en toda la región CEE. Varsovia nos proporciona la plataforma perfecta para presentar nuestra solución insignia Amplifyi.ai a las empresas que están listas para la transformación impulsada por la IA en la generación de demanda".

Como parte de esta expansión, Daniel Malinokowski se ha unido a Demand AI como director general para Polonia y CEE. Daniel aporta una amplia experiencia regional y una sólida trayectoria en transformación digital. "Estoy sumamente orgulloso y emocionado de unirme a un equipo tan increíble", afirmó Malinokowski. "Por primera vez en mucho tiempo, formo parte de una empresa con verdadera innovación en sus soluciones y productos. La plataforma de Demand AI aportará un valor inmenso a las empresas de Polonia y del mercado de Europa Central y Oriental en general".

Con Varsovia ahora en su presencia global, Demand AI continúa acelerando su crecimiento internacional y consolidando su posición como líder en la generación de demanda impulsada por IA.

Acerca de Demand AI:

Demand AI Group Inc. es una empresa global de generación de demanda B2B pionera en el uso de IA generativa para transformar la forma en que las empresas interactúan con sus clientes potenciales. A través de su plataforma insignia, Amplifye.AI, Demand AI genera mejores leads, información más detallada y una interacción real. Desde su fundación, la empresa ha establecido operaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Singapur, Australia, India, Dubái, Hong Kong y Polonia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763144/Demand_AI_Poland.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724609/Demand_AI_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/demand-ai-se-expande-a-varsovia-polonia-302545619.html